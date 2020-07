”The rental” mest en hastigt hopslängd slasherfilm

Rysare ”The rental” Regi: Dave Franco. Manus: Dave Franco, Joe Swanberg. I rollerna: Dan Stevens, Alison Brie, Sheila Vand, Jeremy Allen White med flera. Längd: 1 tim 28 minuter (från 15 år). Språk: engelska. Visa mer

Framgångsrika unga människor som är entreprenörer inom it hyr över ett veckoslut ett ensligt liggande lyxhem med jacuzzi och sjöutsikt. De tas emot av värdens representant: en lantis som kör sliten pickup, har ett syrligt leende, och är öppet hånfull mot den kvinna i gänget som synbarligen har Mellanösternbakgrund. Det blir laddat när hon hugger tillbaka.

Jojomensan, det här stället har allt för smarta stadsbor som ska koppla av i skogomgärdat område. Det enda som saknas är en dörrklocka som spelar banjoduellen i ”Den sista färden” (1972).

Vilket inte gör något för publikens del, eftersom man ändå hör den i huvudet så fort pickup-föraren står där i sin jägargröna jacka.

Regissören Dave Francos variant av den gamla kära Utflykten De Aldrig Skulle Ha Gjort har några fiffiga snacks i picknickkorgen men när de är slut och man väntar mer har han inte mer än en hastigt hopslängd slasherfilm som knappt duger till bukfylla.

När Mina (Sheila Vand från ”A girl walks home alone at night”) upptäcker en dold kamera är det redan för sent, den måste ha katastrofalt komprometterande bilder på henne och en annan i kvartetten i huset. Det är alltid av extra intresse när kniven vrids om i smarta typer som har ställt till det för sig själva – i en scen påminns man om de där kvickhuvudena i Danny Boyles lysande ”Dödsleken” (1994) som måste göra sig av med ett lik.

Men här kastas den upptakten bort. Då ger den i stället upphov till besvikelse. Det var ju deras egna misstag som skulle få slå tillbaka på yuppierna, varför överläts detta i sista sekunden till en opersonlig, utnyttjad stackars jobbare inhyrd från gigekonomin för mordiska skepnader?

