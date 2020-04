”The shining” 40 år: Därför blir vi fortfarande bländade av Kubricks hypnotiska skräckklassiker

I år är det alltså fyrtio år sedan den lilla familjen Torrance vandrade rätt in i gapet på jättehotellet Overlook.

Delar av familjen tog sig levande ut. Men Overlook Hotel har inte behövt svälta.

Sedan premiären har människor inte slutat att dras in i och slukas upp av det fiktionens luxuösa svarta hål som ”The shining” visat sig vara. Den är regissören Stanley Kubricks mest kända film.

Vem kunde ana det? Stanley Kubrick (1928–1999) är en av filmhistoriens mest beundrade regissörer. Han har setts som en sorts orakel. Framtidsvisionen ”A clockwork orange” (1971) fick denna tidnings recensent Mauritz Edström att skriva: ”Om ni bara tänker se en enda film under 70-talet så måste det bli ’A clockwork orange’.”

Kubrickfilmer fick folk att skriva sådant. ”År 2001 – ett rymdäventyr” (1968) tycktes nästan lyckas med det omöjliga, att få oss att begripa evigheten och rymdens oändlighet. Den svarta kärnvapenkomedin ”Dr. Strangelove eller: Hur jag slutade ängslas och lärde mig älska bomben” (1964) blev det slutgiltiga porträttet av terrorbalansen.

Är man som jag en av Kubricks många beundrare känns det konstigt att av alla hans filmer tycks ”The shining” ha vunnit. Djupsinniga, visionära verk byggde varumärket Stanley Kubrick. Nu är de prejade av vägen av Shelley Duvall som sprintar fram jagad av Jack Nicholson med en jätteyxa.

De omsprungna Kubrickfilmerna får fortfarande uppmärksamhet så det räcker och blir över. Men ska jag berätta för någon icke filmintresserad vem Stanley Kubrick är, så säger jag ”Han gjorde 'The shining'”. Även de som inte har sett den har en bild av ”The shining”. Vari ligger dess efter fyrtio år oförminskade dragningskraft?

Den bygger på Stephen Kings bok ”Varsel” (1977). Den handlar om familjen Torrance, pappa Jack (Jack Nicholson), mamma Wendy (Shelley Duvall) och lilla Danny (Danny Lloyd), som isolerar sig i ett hotell i bergen i Colorado över vintern. Det är ett ärevördigt, majestätiskt hotell. Salarna är enorma. Stället går i ide över vintern. Alla tillfarter blockeras av snön, och Jacks uppdrag är att ta hand om Overlook Hotel - ”se till att naturen inte får fotfäste”, som direktören säger.

Jack ser det som ett lysande tillfälle att skriva klart en planerad bok. Men Danny, som har en paranormal förmåga, får visioner om att något hemskt tidigare hänt på ett insnöat Overlook Hotel. I en syn framträder ett par eleganta hissdörrar: från den ena väller en fontän av blod.

Jack är en svag man. Han har spritproblem och han har tidigare gjort Danny illa. När dörrarna slutits bakom dem börjar Jack påverkas av det ondskefulla hotellet.

Ett av skälen till att människor sugs in i ”The shining” är nog att den är en sådan nästan fysisk njutning. Kubrick ville göra film som berörde människor på samma intuitiva sätt som musik. ”En långtradarchaufför i Alabama … kan lyssna på en Beatlesskiva med samma känsla och inlevelse som en ung Cambridge-intellektuell”, sa han i en intervju.

”The shining” är nog den av hans filmer som kommer närmast att fungera som visuell Beatles. Kameran sveper mjukt genom de långa korridorerna, där den i ankelhöjd följer Danny som pinnar framåt på sin trehjuling, eller genom det blänkande köket när kocken Halloran (Scatman Crothers) inför stängningen visar Wendy och Danny genom de hangarstora utrymmena – ”det största ställe jag sett!” säger Danny.

Filmen var ett publikt genombrott för den då nya uppfinningen steadicam. Det är en rigg som kameraoperatören bär och som ger mjuka, stadiga kamerarörelser. Man kan göra nästan vad som helst med steadicam och är operatören skicklig förblir ändå bilden stabil. ”The shining” var inte den första filmen med sådana tagningar men här fick de glänsa. Kubrick utnyttjade steadicam till max. Så här hade film inte känts förut. ”Som en flygande matta”, sa Kubrick om steadicam. De mjuka rörelserna, precisionen i bilderna av det överdimensionerade, bekväma hotellet – på ”The shining” kunde man känna sig som inbäddad i bomull.

Ljudbilden bidrog till den hypnotiska effekten. En slump gjorde att man upptäckte hur effektfullt det var när ljudet från trampbilens hjul kom och försvann: bullrande när Danny ångade på över det bara golvet, abrupt tystnad när färden tog vägen över en matta.

I musiken låg mycket av hotet. Mest hördes kompositioner av den polska, i år bortgångna tonsättaren Krzysztof Penderecki. De kom som attacker; i runan över Penderecki talade denna tidnings Camilla Lundberg om ”stråkar i isande klustermoln”.

”The shining” är en film som länge manar fram en tryckande stämning av hot. Hotellet leker katt och råtta med de små människorna.

Det fanns en del missnöje med det. ”The shining” var inte en kritikerhyllad Kubrick. Otroligt pampigt men vad är poängen, tyckte många. I Sverige skrev Aftonbladets Jürgen Schildt med stor beundran om filmens ”slipning och fulländning” men kom till slutsatsen att det var ett ”mästerverk om någonting som egentligen är ingenting”.

Stephen King var missnöjd. Mycket missnöjd. Han klagade på Jack Nicholsons utspel. Han var ju inte normal en sekund, tyckte King. Vad blev det av den gradvisa förvandlingen till mordisk dåre?

King menade också att Kubrick var för rationellt lagd för en spökhistoria. Kubrick gav psykologiska förklaringar till Jack Torrances beteende.

Här talade King förstås om den amerikanska versionen av ”The shining”. Trots att ”The shining” är så omtalad är det ganska lite känt att det finns två versioner och att skillnaderna är avsevärda. Den amerikanska är drygt tjugo minuter längre. Efter premiären i USA kortade Kubrick filmen fyra minuter. Senare gjorde han en ännu kortare version, omkring två timmar, som distribuerats i till exempel Sverige, och som du får om du köper den på blu-ray eller dvd eller ser den strömmad. Den långa versionen tycks bara ha distribuerats i USA.

Jag hade turen att se den på duk när den av misstag kommit till Sverige för en visning på Cinemateket i Stockholm. Där finns betydligt mer från Torrances hem, innan flytten till Overlook. Wendy talar med en läkare och det framkommer att Jack tidigare, berusad, brutit Dannys arm.

Den kortare ”The shining” är bättre. Det var intressant att se den långa, och upptäcka hur lite information som behövs för att man ska kunna ta till sig en film.

Speciellt tydligt blir det i episoden med kocken Hallorann. När hotellet stängt tar Hallorann semester i Florida. Han är liksom Danny synsk. Hallorann får en sorts nödsignal från Danny och bestämmer sig för att ta sig tillbaka till det insnöade Overlook.

Även om Stephen King och kritiker klagade blev ”The shining” en stor succé.

I den amerikanska versionen får vi utförligt följa Halloranns mödosamma väg. Han kollar ankomsttid till Denver, bokar bil, och hittar specialfordon för de snöiga vägarna. I den europeiska får vi, i princip, en glimt av Hallorann i flygplan, en glimt av Hallorann i bil, och så Hallorann i Sno-Cat som kommer mot publiken i snö och mörker. Resan blir mer förtätad och dramatisk.

Även om Stephen King och kritiker klagade blev filmen en stor succé. Både i USA och i Sverige fanns den med på listorna över årets tio mest inbringande filmer. ”The shining” var en av årets filmhändelser.

Den är ändå inte ett fenomen som ”Exorcisten” (1973), den genom tiderna mest lönsamma skräckfilmen. Till och med den föga ansedda ”Omen” (1975) drog in mer än Kubricks rysare. Båda finns med på den i ”George Lucas's Blockbusting” (2010) publicerade inflationsjusterade lista över filmhistoriens 300 mest inbringande filmer. Där syns inte ”The shining”.

”The shinings” kapital är bilder som hör till filmhistoriens mest kända. Dannys turer genom korridorerna. Högen med manusblad som Shelley Duvall upptäcker är fyllda med orden ”All work and no play makes Jack a dull boy”. Duvall som i hotellets stora trappa gråtande sveper med baseballträet för att hålla Nicholson borta. Nicholson som yxat sig genom en dörr och sticker in ansiktet och tjuter ”HERE'S JOHNNY!”.

För att ta några av de mest emblematiska av fotografen John Alcotts bilder.

”The shining” kan vara den film som har blivit mest känd utan att någon vet vad den handlar om.

”The shining” kan vara den film som har blivit mest känd utan att någon vet vad den handlar om. Vad ville Kubrick med den? Privatspanare har letat motiv till den grad att det hade räckt till en dokumentärfilm om alla tolkningar. I ”Room 237” (2012) gick Rodney Ascher igenom ett antal förslag. Människor hade sedan premiären funnit belägg för att det verkliga ämnet för filmen var Förintelsen, respektive förgripelserna mot USA:s indianer. Ja, och så var ”The shining” även Kubricks krypterade erkännande att han hjälpt Nasa att fejka månlandningen, men det behöver väl knappt sägas.

Ingenting kunde vara en slump i perfektionisten Kubricks så exakt iscensatta film. Hur kom det sig till exempel att balsalen var uppenbart för stor för att rymmas i hotellet? Va? Va?

När ”Room 237” hade svensk premiär ringde jag Kubricks svåger och medproducent Jan Harlan i England för en kommentar. Han höll på att bli galen på teorierna:

– Det är en SPÖKHISTORIA!

Jag talade även med Ascher och frågade om hans förklaring till att folk inte kunde släppa ”The shining”:

– Den är så petnoga gjord, samtidigt finns där stora tomma ytor, gåtfullhet, obesvarade frågor.

Det är väl så. Man blir aldrig klar med ”The shining”. Ännu efter fyrtio år är det en film man faller in i utan att någonsin känna botten i den.

Enligt Harlan var ”The shining” ett undantag i Kubricks produktion, ren underhållning. Den går ändå att koppla till ett tema i hans filmer, människans övermod, tron att det civiliserade beteendet är mer än en spröd yta över djurisk råhet.

Vad sa Stanley Kubrick var meningen? Franska kritikern Michel Ciment frågade i den oumbärliga ”Kubrick – The definitive edition”:

– Jag hoppas att åskådarna blivit riktigt skrämda, trott på filmen medan de såg den, och att känslan av den dröjer sig kvar.

