The Spotnicks gitarrist Bo Winberg är död

Bo Winbergs vän och musikerkollega Nikke Ström – känd från bland annat Nationalteaterns Rockorkester, Peps Blodsband, Kleerup och Louise Hoffsten – beskriver honom för GP som en av sina första musikhjältar.

– Vi har känt varandra sedan mitten på 70-talet. Vi spelade ihop på en Spotnicksplatta i samband med 50-årsjubileet. Han har ofta kommit och lyssnat när vi har spelat, säger han till tidningen.

Bo Winberg 1970. Foto: Kamerareportage/TT

The Spotnicks bildades redan 1961 av Bo Winberg, Bo Starander, Björn Thelin och Ove Johansson och blev snabbt internationellt uppmärksammade, inte minst i Japan. Medlemmarna var samtida med fingerfärdiga utländska popband som The Shadows och The Ventures.

The Spotnicks släppte över 40 studioalbum och turnerade runt om i världen innan de lade ner 2019.

Bo Winberg blev 80 år.