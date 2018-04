”The square”-skådepelarna släpper skiva: ”Jag trodde han var en dansk gubbrockare”

Duon kallar sig för This is not America feat. Marina och första singeln ”Who am I” släpps i dag. Marina Schiptjenko har ett även ett tidigare musikaliskt förflutet i elektroniska grupper som Page, BWO och Vacuum.

Hur uppstod samarbetet mellan er två?

– Det var någon i produktionen på ”The square” som berättade för mig att Claes, precis som jag, gjorde musik. Då hade vi knappt pratat, men jag tänkte att han förmodligen var en dansk gubbrockare. När vi i någon paus fick tillfälle att sitta ned och samtala berättade Claes för mig att han gett ut musik tidigare och började nämna referenser som Pet Shop Boys och andra 1980-talsband. Jag blev jag förvånad och frågade om jag fick lyssna på musiken. Vi började kort därefter skicka demos mellan varandra. Det här projektet drivs av våra gemensamma referenser och att vi har väldigt kul ihop, säger Schiptjenko.

Är Claes Bang lika musikaliskt meriterad som du?

– Claes har spelat och sjungit ända sedan han gick på gymnasiet. Sen vet jag att han släppt några låtar på dansk radio under det här namnet. Om man är en etablerad skådis blir namnet så tydligt ens varumärke. Han döpte sig till This is not America för att kunna vara helt anonym. Jag tror inte det är någon som haft koll på att det är Claes Bang som legat bakom namnet.

Hur har det varit att arbeta tillsammans?

– Precis som det brukar vara för mig i andra konstellationer. Jag skriver ju inte musik, min roll har i stället varit att ha åsikter och ge feedback på låtarna. Claes skickade mig demolåtar med slasksång på. Från det började vi bolla idéer för att sedan ses i studion och fortsätta. Han är supersoft och väldigt lyhörd, så vi har bara haft roligt.

Finns det några likheter med dina föregående band?

– Nej det tycker jag faktiskt inte. Page har ett mer utpräglat electronicasound. BWO var mer radiovänligt och kommersiellt. Det här är vanlig pop. Men vi har inte satt oss ner och försökt definiera soundet eller lista referenser.

Är ett album med en tillhörande turné i sikte?

– Det är det inte. Claes har fått enormt mycket uppdrag nu efter ”The square”, så han kommer vara fullt upptagen med att filma. Han håller just nu på att avsluta inspelningen av ”The girl in the spider's web”, som baseras på en Milleniumbok, där han har en stor roll som skurk.