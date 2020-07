The Streets har vuxit upp och blivit graciöst och stiligt

Hiphop The Streets ”None of us are getting out of this life alive” (Island Records/Universal) Visa mer

Mike Skinner har vuxit upp. Den brittiska rapparen och producenten slog igenom i början av 2000-talet som sinnebilden av en avmattad slyngel, och hans förmåga att hantera livet med en klackspark är fortsatt intakt. Men nu – nio år efter förra skivan under namnet The Streets – gör han samma sak från en lätt resignerad medelåldershorisont. ”From lad to dad”, som The Guardian nyligen kommenterade saken.

Det är nu inget dåligt. Låtarna är fyllda av insiktsfulla betraktelser om att leva med sina neuroser, rappade över Skinners typiskt kala beats. Ordspråkslika rader staplas på varandra som små vägskyltar in i hans hjärna: ”Someone just met your ex, thinking they met someone special”, ”If you wanna go to heaven, I wouldn't go from here”, och så vidare. Den frimodiga kombinationen av UK garage, grime, triphop och drum'n'bass ramas in av tankar om ”brist på kommunikation i en överdrivet sammankopplad värld”, som han själv sammanfattat temat.

Alltihop är graciöst och stiligt. Det får dessutom ytterligare liv av de många gästartister som spelar en avgörande roll. Men ingenstans bränner låtarna till eller exploderar. ”None of us...” är en stabil omstart som bådar gott inför den kommande fullängdsskivan, men om Mike Skinners framtida verk ska bli mer än bara stabila behöver han hitta ett sätt att vara mer än bara vuxen.

Bästa spår: ”I know something you did” (feat. Jesse James Solomon & Eliza)

Läs fler musikrecensioner av Noa Söderberg, till exempel om Newkid