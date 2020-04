The Strokes har äntligen hittat fokus igen

Rock The Strokes ”The new abnormal” (RCA/Sony) Visa mer

Det är rätt länge sen de flesta slutade att hoppas på något omvälvande nytt från The Strokes. Än i dag mest kända som ett av rockens största löften när de debuterade, för snart tjugo år sen, med ”Is this it” hösten 2001 – som vid det här laget får räknas till de klassiska debutalbumen.

För ett ögonblick var New York-bandet lika självlysande som brittiska Suede 1993 eller Oasis 1994. Det stora nya hoppet för den gamla vanliga rocken, redo för ännu ett nytt varv i föryngrad form, med lika föryngrad publik.

Även om det blev lite fel i sorteringen, eftersom det råkade sammanfalla i tiden med en massa ny garagerock från Detroit och andra ställen, där The White Stripes var portalfigurer. Men The Strokes hade aldrig mycket garagerock i sig. Däremot massor av postpunk och genombrittisk indie, som de omsatte i noggrant framskulpterade låtar med nervig rytmik och minimalt med överflödskalorier.

Numera klumpas de snarare ihop med andra 00-talsband från New York som Yeah Yeah Yeahs, Interpol och The Rapture, vilket känns mer rimligt även om likheterna inte alltid är så många, där heller.

Någon spikrak karriär blev det hur som helst aldrig. Efter sitt stora genomslag gjorde de en snabb, snarlik uppföljare, fast lite svagare, och så ett tredje album som gapade över alldeles för mycket och markerade någon sorts slutpunkt.

Under andra halvan av 00-talet började medlemmarna i stället bilda andra band och starta solokarriärer (vid det här laget är de uppe i över ett dussin album sammanlagt), och de två album som gruppen gav ut 2011 och 2013 gjorde så litet intryck att bandet nu skämtar om att de tog ledigt hela 10-talet.

Nu verkar de däremot vara tillbaka på allvar. Sju år efter det förra kommer album nummer sex med ett helt annat anslag. Som känns både genomarbetat och fullt av idéer, trots att det bara rymmer nio låtar. Och ter sig lugnare, säkrare, mognare – trots en mängd teatrala tonfall och rader av referenser som spretar åt olika håll.

Det börjar med ”The adults are talking” en sorts krispig discorock med drag av Robert Palmers ”Clues”, där Julian Casablancas pratsjunger som Jarvis Cocker från Pulp. ”Selfless” fortsätter med en mer sober och molltonad brittpop, men adderar tokfalsett à la Mika och ett kitschigt syntgitarrsolo. Strax därefter kommer ”Bad decisions”, med Joy Division-basgång, Manic Street Preachers-vers och refrängen från Billy Idols ”Dancing with myself” (han har fått låtskrivarcredit).

Och så vidare. Den som vill leka ”gissa influensen” kan hålla på länge, ändå hänger det mesta ihop på ett både genomtänkt och faktiskt naturligt sätt. Framför allt låter det fokuserat, som om de fem medlemmarna äntligen bestämt sig för att det är The Strokes som gäller och nu är det dags att göra skivan som visar det, i stället för att bara kasta uppslag hit och dit och hoppas att det räcker. Det här är nog det bästa de har gjort sen debuten.

Bästa spår: ”The adults are talking”, ”Ode to the Mets”

