The Who slår bara sönder gitarrer för välgörenhet

Turnéaktuella Pete Townshend var i decennier känd för sin vana att krossa gitarrer och förstärkare på bandets konserter, och därefter hotellrum. Men nu var det länge sedan sist.

– Jag har inte slagit sönder någon gitarr på åratal, för mig var det där ett uttryck för ungdom. Men jag slog sönder en när jag var med i David Lettermans tv-show och den såldes för 168 000 dollar för välgörenhet. Jag kan tänka mig att slå sönder fler i det syftet, klargör han i en intervju för BBC Radio 2.

The Who ger sig närmast ut på en världsturné med start 16 mars i Manchester, England.

Något som Townshend är förbluffad över.

– Både jag och Roger Daltrey (The Whos sångare) är chockade över att vår musik har bestått så länge och fortfarande är meningsfull. I dag tycks det som om rocken är uppdelad i dels musik som skapas med synthezisers och datorer respektive mer traditionell rockmusik – sådan som band som 1975 spelar i dag. Men The Who gör musik av både slagen – vi var ett av de första rock'n'roll-banden som använde synthezisers, understryker han.