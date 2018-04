Therese Lindgren kan vinna stort på Guldtuben

Lördagen den 26 maj äger prisgalan Guldtuben rum på Annexet i Stockholm. På Guldtuben delas pris ut till årets ”digitala kreatörer”, bland annat youtubare, bloggare och poddare, och i år livesänds galan i SVT.

Nominerad i flest kategorier är Youtubestjärnan Therese Lindgren, som kan vinna i fem priskategorier – Årets youtuber, Årets beauty, Årets video, Årets brand collaboration och Årets serie. Strax efter henne kommer namn som Bianca Ingrosso, Margaux Dietz och humorgruppen I just want to be cool.

Guldtuben har funnits sedan 2013. Inför årets gala har fler priskategorier tillkommit, en oberoende jury tillsatts för att välja ut nomineringarna, och nytt är att man i år kan rösta både på Guldtubens hemsida och i SVT:s röstningsapp Duo. Fansen kan rösta på sina favoriter en gång om dagen från och med i dag och fram till den 14 maj.