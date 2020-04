Thundercat mutar in en egen värld bortom genrerna

Funk Thundercat ”It is what it is” (Ninja Tune/Playground) Visa mer

Just nu är verkligen en tid för virtuosen. Slutligen har publiken upphört att bländas av att någon skrivit en världshit i sitt sovrum. Nyfikenheten vänds mot den som verkligen kan spela. Anderson .Paak gör den hetaste soulen bakom sitt trumset. Kamasi Washington har gjort saxofonen trendig igen. Och så Thundercat, vilken intressant person!

Att genrebestämma hans fyra album är i princip omöjligt. ”Funk”, visst. Men precis lika gärna ”jazz”, ”R&B”, till och med ”pop”. Med sexsträngad bas och sin ljusa, drömska röst mutar han på ”It is what it is” in en helt egen liten värld, med inspiration lika mycket från 70-talets afrofuturism som från samtida alternativband, tänk Tame Impala.

Mycket handlar om vänskap, framför allt nära vännen Mac Millers död. Känsligt och djupt, men samtidigt med en oupphörlig entusiasm inför allt som är nyskapande.

Bästa spår: ”I love Louis Cole”

