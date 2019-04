Tim Bergling tyckte de nya låtarna var det bästa han skrivit

Den första tiden var omgivningen klädd i bomull, mjuk och bedräglig.

– Chocken gjorde väl att jag fortfarande kunde fungera, för jag förstod egentligen ingenting. I mitt huvud levde Tim fortfarande.

Klas Bergling blickar ut över Atlantens mörka vatten.

I Las Palmas på Kanarieöarna hyr han och hans fru Anki Lidén sedan flera år en liten lägenhet, nedanför balkongen gör pensionärer gruppgymnastik i synkroniserade rörelser.

Pappan till en världsstjärna drar långsamt sin hand mot bordsskivan.

– I all välmening frågar omgivningen om det inte känns bättre nu, efter ett år. Men det är värre. Det finns ett annat perspektiv, ett helt annat djup i saknaden.

Klas Bergling på balkongen i Las Palmas. Foto: Julia Mård

Klas son Tim Bergling, känd över hela världen under namnet Avicii, höll just på att färdigställa sitt tredje album när han dog, 28 år gammal.

Han var på en stabil plats i livet.

Efter år av skyhöga förväntningar, en tillvaro i ett omöjligt uppskruvat tempo, hade han till sist slutat turnera, börjat glömma att han var ett varumärke, fått lugn och ro.

Och så kommer helvetet igen, de inre tankarna. Mer än någonsin

Så kändes det.

– Jag och Anki har fått lära oss att många som tar sitt liv har varit väldigt lyckliga strax innan. Jag kan förstå det. Lättnaden när man har nått en plats där man äntligen ska få njuta.

Klas Bergling sitter tyst, fingrar på sin kaffekopp.

– Och så kommer helvetet igen, de inre tankarna. Mer än någonsin.

Tim Bergling föddes 1989 och växte upp på Östermalm i Stockholm. Foto: Privat

***

”Can you hear me – SOS! Help me put my mind to rest...”

I en musikstudio i Vasastan i Stockholm lutar sig musikproducenterna Kristoffer Fogelmark och Albin Nedler över datorskärmen, skruvar upp volymen.

Ur högtalarna dansar en omedelbar och luftig melodi: fingerknäpp, plock på en fiol, en text om kärlekens förhoppningar.

”SOS” är en av de låtar som Avicii arbetade på precis före sin död och som till sommaren kommer att släppas på albumet ”TIM”.

– Det var som om Tim hade tagit ett kliv ur det där mörka hålet, säger Albin Nedler, som ihop med Kristoffer Fogelmark har varit med och komponerat tre av låtarna på skivan. Han sa det gång på gång, att han mådde så otroligt mycket bättre.

Albin Nedler trycker på play igen – studion skakar av ännu en lätt och atmosfärisk melodi med introspektiv text.

”I don't want to be seen in this shape I'm in, I don't want you to see how depressed I've been.”

De senaste åren komponerade Tim Bergling så gott som alla sina låtar på piano eller gitarr – först därefter åkte melodierna in i datorn. Foto: Privat

När Kristoffer Fogelmark stänger av är hans ögon glansiga.

– Tim pratade om texterna som att de var dåtid. En period som hade varit svår, som han hade kommit vidare från.

Musikern tittar ner i golvet.

– När jag hör låtarna nu så kan jag inte undgå att tänka, helvete – var det så här han mådde egentligen? Kunde jag ha gjort någonting?

***

Det började för bara ett drygt decennium sedan, i ett pojkrum på Östermalm i Stockholm.

Tim Bergling – son till en egenföretagare och en skådespelare – gick sista året på högstadiet när han upptäckte FL Studio. I musikprogrammet kunde noterna ritas upp visuellt, man kunde dra i musiken med datormusen, det kändes lekfullt och magiskt.

Fricko Boberg, Johannes Lönnå och Lucas von Bahder är alla tre barndomsvänner till Tim Bergling. Foto: Julia Mård

I sängen bakom Tim Bergling satt vännerna. I flera år hade de tillbringat varenda helg i trean på Linnégatan för att lira datorspelet ”World of warcraft” – när de lade ut soffkuddarna på golvet kunde de alla sova över i vardagsrummet.

Nu när Tim Bergling hade upptäckt musiken hade vännernas roll i stället blivit att avgöra huruvida ett trumljud eller en basgång lät tillräckligt mäktig.

Det fanns en trygghet för Tim i det där rummet

Något som vännerna alltid tyckte – och som Tim Bergling aldrig höll med om.

– Vi tröttnade rätt fort på att höra samma tre sekunders slinga i all evighet, skrattar Fricko Boberg. Tim älskade att sitta och pilla, det fanns inget stopp, allt skulle bli helt perfekt.

– Han hade ganska mycket finnar, säger Lucas von Bahder. Han blev väldigt stressad av det. Han kunde vara taggad för någon fest, men så kom en finne och så ville han inte längre.

– Det var nog bidragande till att han höll sig hemma, säger Johannes Lönnå. Det fanns en trygghet för Tim i det där rummet.

Tim Berglings genombrott kom med låten ”Levels” 2011. Foto: Sean Eriksson

***

Snart såg en 26-årig klubbpromoter vid namn Arash ”Ash” Pournouri potentialen i Tim Berglings melodiska beats och började lägga all sin energi på att få människor att upptäcka artisten som nu kallade sig Avicii.

Genombrottet kom fort, var massivt. Låten ”Levels” släpptes när Tim Bergling just hade fyllt 22 år, hösten 2011, och klättrade snart på listor över hela världen – några månader senare uppträdde han med Madonna.

Avicii Tim Bergling föddes 1989 och växte upp i Stockholm. Genom att låna influenser från bland annat countrymusik revolutionerade Avicii den elektroniska dansmusiken. 2014 blev hans låt ˝Wake Me Up” den mest spelade låten någonsin på Spotify med 200 miljoner spelningar. Tim Bergling dog i april 2018, under en resa till Oman. I juni släpps hans tredje album, ”TIM”. Visa mer

Vid den här tiden – innan varken den unga kompositören eller hans familj riktigt hade hunnit greppa magnituden – började Tim Bergling skriva låtar ihop med musikerna Salem Al Fakir och Vincent Pontare, som båda imponerades av hans prestigelöshet.

– Tim tog intryck från precis allt, säger Salem Al Fakir. Det kunde vara en liten ackordvända från en obskyr musikallåt, eller någon grej långt in i en tecknad barnfilm som han spelade upp på Youtube. Det var så spretigt, så roligt.

Vincent Pontare och Salem Al Fakir var ett av tre produktionslag som våren 2018 var med och skrev låtarna till Aviciis kommande tredje album. Foto: Julia Mård

– Han var så gränslös i sitt skapande, säger Vincent Pontare. Allt var helt öppet, inget var låst, det fanns inget som var töntigt. Det enda han brydde sig om var känslan.

Sommaren 2013 är Avicii huvudakt på festivalen Ultra i Miami – den elektroniska dansmusikens största tummelplats. Han ska premiärspela sin nya singel ”Wake me up”.

Upp på scenen bjuder Tim Bergling ett akustiskt bluegrassband, som spelar banjo och sjunger countrymelodier. Stor chock och bestörtning i den elektroniska dansvärlden: att spela akustiska instrument på scen anses vara en kardinalsynd.

Det var som att yrket kidnappade vår son. Han drev ju själv på ganska hårt

Managern Arash ”Ash” Pournouri muntrar upp sin stjärna – vänta fem dagar, säger han, sedan kommer det att vända. Tim Bergling hör av sig till Salem Al Fakir och Vincent Pontare över Whatsapp.

– ”Vi har fått ganska mycket skit, men de kommer att fatta sen” skrev han, minns Salem Al Fakir. Han hade rätt som vanligt. Den där spelningen blev legendarisk, bara en liten stund senare hade han tagit över världen fullkomligt.

***

Det mest påfrestande för Klas Bergling var avståndet.

– Det var som att yrket kidnappade vår son. Han drev ju själv på ganska hårt. Han la inte av, tyvärr.

Redan i början av karriären syns den komplexa dynamik som nu i efterhand framstår plågsamt tydlig.

Å ena sidan en driven ung man som längtar framåt och uppåt, som strävar mot stjärnorna, som vill att hans musik ska höras över hela världen.

Tim Bergling som barn. Foto: Privat

Det var i den meningen inte någon som behövde piska Tim Bergling.

– Men samtidigt var han i grunden skygg, säger Klas Bergling. Hade alltid problem med att stå inför en publik. Scenskräck. Det var väl därför han behövde bedöva sig själv med vin eller några järn inför varje spelning.

Efter ett par år av intensivt turnerande, i början av 2012, ligger Tim Bergling i en sjukhussäng i New York.

Det är ständigt nattarbete och nästa dag är det intervjuer eller så ska man stressa iväg någonstans eller leverera en låt

Stressen och drickandet har satt sig på hans bukspottskörtel, den är akut inflammerad.

Hemma i Stockholm två nervöst vankande föräldrar.

– Vi tyckte båda två att det var otroligt jobbigt. Det fysiska avståndet skapade ett så stort glapp. En saknad, en oro.

Tim blir liggande i elva dagar, får tung morfinbaserad medicin, för första gången bokas ett antal Avicii-spelningar av.

– En konsekvens av det där livet är att den inre klockan sätts helt ur spel. Sova, vila, pauserna. Det är ständigt nattarbete och nästa dag är det intervjuer eller så ska man stressa iväg någonstans eller leverera en låt. Aldrig återhämtning.

När Tim Bergling turnerade som mest intensivt gjorde han över 350 spelningar per år. Foto: Privat

Klas Bergling och Tims mamma Anki Lidén vänjer sig vid långa, nattliga samtal till andra världsdelar.

Deras son är stolt över att människor över hela världen älskar hans musik – tycker samtidigt att det är jobbigt att ständigt bli värderad och vara påpassad.

– Det en stjärna gör rätt får stora konsekvenser, det han gör fel får ännu större följder, säger Klas Bergling. Det skrivs om dig, du bedöms, du filmas och fotas precis hela tiden.

***

Barndomsvännen Lucas von Bahder står på jobbet – halvtid som butikssäljare – när Tim Bergling ringer.

– Han var på turné och sa att han saknade oss. Gänget, liksom. Det var nog rätt jobbigt för honom att vara själv bland alla människor.

Tim föreslår att Lucas von Bahder ska flytta till honom och hjälpa till med musiken.

Fricko Boberg återser klippskrevan på Östermalm där han och Tim Bergling och resten av vännerna brukade tjuvröka i tonåren. Foto: Julia Mård

Han har köpt ett hus i bergen i Hollywood, där finns gott om plats.

– Han ville ha med mig också, säger Fricko Boberg, även om jag inte hade någon riktig roll att fylla. Tim sa: ”Vi kan väl kalla dig för min personliga assistent?”

Fricko Boberg, känd i kompisgänget för sin tankspriddhet, får ansvar över utrustning och väskor, att allt kommer med.

– Det funkade sådär. En gång glömde jag ett ljudkort som Tim behövde för att producera klart en låt. När vi upptäckte det var vi redan i ett nytt land. Men Tim ville ha oss med sig, så att han slapp vara ensam.

Så fort han kom av scenen var han utmattad. Lättad att han hade klarat av det

Lucas von Bahder ser hur hans vän alltmer börjar streta emot, det är ibland som att han slåss mot sig själv.

– När han väl stod på scenen skulle du aldrig ha märkt något. Han ville aldrig ge fansen en dålig show. Men så fort han kom av scenen var han utmattad. Lättad att han hade klarat av det.

Tim Bergling med sina vänner. Foto: Privat

– Det var så mycket press på honom, säger Fricko Boberg. Hela den här karusellen var ju beroende av honom. Om han slutade skulle en massa människor förlora sina jobb. ”Jag vill inte göra folk besvikna, det är så mycket pengar inblandat.” Så sa han.

***

I mars 2014 blir Tim Bergling återigen akut inskriven på sjukhus, den här gången i Miami. Den här gången tvingas han operera bort såväl sin inflammerade gallblåsa som sin blindtarm.

Läkarna förskriver honom oxycontin, ett starkt beroendeframkallande morfinläkemedel.

Klas Bergling suckar.

– Vi märkte det inte då, men i smyg började Tim ta de där tabletterna även utanför sjukhuset, han blev beroende av medicinen.

Vi märkte att herregud, han sitter ju och somnar när vi pratar med honom

Förändringarna kommer smygande. Tim Bergling blir frånvarande, slutar äta när han jobbar, dricker ett tag bara coca-cola. När han får buprenorfin utskriven – en motmedicin för att komma ur morfinberoendet – så kidnappar även detta läkemedel hans hjärna.

– Det fungerade inte alls. Vi märkte att herregud, han sitter ju och somnar vid bordet. Väldigt otäckt.

Tim Bergling på turné. Foto: Privat

I augusti 2015 flyger Klas Bergling till Ibiza, där hans son hyr ett hus som han använder som bas vissa delar av året – härifrån är det enkelt att flyga ut till sommarfestivalerna runt om i Europa.

Tillsammans med Arash ”Ash” Pournouri, turnéledaren och några av Tims kompisar genomför Klas Bergling en intervention.

– Det var jävligt obehagligt. Fruktansvärt jobbigt. Samtidigt som man vet att man gör rätt så känns det ju som ett svek. Vi hade en väldigt hård kväll, som slutade två på natten. Då gick han med på att skriva in sig på ett behandlingshem på Ibiza.

***

Någonting händer när Tim Bergling upptäcker psykiatern Carl Jung.

Han tyckte det var så fantastiskt med Jung, att någon hade satt ord på det som han hade känt så länge

Bitar trillar på plats när stjärnan, som alltmer slukar böcker om psykologi och filosofi, blir bekant med den schweiziska psykoterapeut som på 20-talet lanserade två grundläggande personlighetstyper: extroverta och introverta.

Den extroverta människan är den Tim förväntas vara: någon som får energi av andra människor, som frejdigt levererar glädje över sin framgång.

En introvert person upplever enligt Jung tvärtom sociala sammanhang som utmattande, hämtar i stället kraft i ensamma, kreativa sysselsättningar.

Tim Bergling dog 20 april 2018. Foto: Privat

I en enorm svit i Las Vegas hör Fricko Boberg sin vän formulera sin vantrivsel tydligt för första gången.

– Han tyckte det var så fantastiskt med Jung, att någon hade satt ord på det som han hade känt så länge. Alla de här snabba intrycken som hade stulit hans energi i flera år.

Tim ligger kvar i sängen medan de pratar, egentligen borde han redan ha varit på väg till en eftermiddagsspelning på en poolfest – det hade blivit ett återkommande problem att han alltmer sköt upp sina åtaganden.

– Då sa han det rakt ut för första gången: ”Det här funkar inte. Jag mår inte bra av att fortsätta så här. Jag måste hitta ett sätt att sluta spela.”

***

Tim Bergling låter en filmare följa den här omvälvande tiden i sin karriär. Han har börjat lyssna på sig själv – men vem lyssnar på honom?

Det är industrin i sig som är problemet, industrin som tjänar pengar på artisten

I regissören Levan Tsikurishvilis dokumentär ”Avicii: True Stories” fångas flera ögonblick där stjärnans omgivning tycks vifta bort den psykiska ohälsa som Tim Bergling själv påtalar.

– Jag såg inga onda människor kring Tim, säger Klas Bergling. Det är industrin i sig som är problemet, industrin som tjänar pengar på artisten. Det gör det väldigt svårt att stoppa hjulen när de väl har börjat snurra.

Regissör Tsikurishvilis kamera fångar ögonblicket då Tim Bergling tar avsked av sin hektiska livssituation.

Det är maj 2016, han är 26 år och har bestämt sig för att sluta turnera.

Avicii under en av de tre utsålda konserterna på Globen i Stockholm 2012. Foto: Hann Persson

”Min väg har kantats av framgångar men de har inte kommit utan problem”, skriver han nedkrupen under ännu ett täcke i ett hotellrum. ”Jag inser att jag är välsignad som får resa runt jorden och uppträda, men det finns för lite utrymme för den verkliga personen bakom artisten att få leva”.

– Jag skulle jättegärna skicka ut det här så snart som möjligt, säger Tim Bergling.

– Men har du bråttom att publicera det? frågar en person i artistens följe.

– Jag har det.

– Varför?

– För att min kropp säger att jag har det. Det är det här som är grejen. Det du sa nu är samma sak jag har fått höra hela tiden: ”Lugna ner dig, det är ingen stress”.

Det där var jävligt modigt. Det var ju ett beslut som ställde en hel del människor inför ganska stora problem

Tim Bergling har satt sig upp i soffan, han argumenterar för sin sak.

– Det är så svårt för mig att förklara att stressen är mitt liv, säger han. Det är det min kropp säger till mig. Och har sagt till mig i åtta år.

Klas Bergling minns hur stolt han var över sin son när han satte ner foten.

– Det där var jävligt modigt. Det var ju ett beslut som ställde en hel del människor inför ganska stora problem. Tim hade ju åtaganden, var bokad här och där. Att då klippa av, och att visa upp sig själv på det sättet, det är häftigt.

***

Ett nytt liv tar vid.

Tim Bergling åker till Madagaskar, till Kenya, till Peru och Colombia.

Tim Bergling under en fisketur i Australien 2015. Foto: Privat

Han är fortfarande på en sorts turné – men den här är självvald och utan tidsramar. Nu är han blott en turist som tittar på lamor och apor, inte en ambulerande miljardindustri.

Han stänger av mobilen.

Långsamt återkommer lusten inför det han faktiskt älskar – att komponera.

I början av 2018 bjuder Tim Bergling in tre olika produktionslag till sitt hem i västra Hollywood.

– Känslan var att Tim var tillbaks i livet, säger Salem Al Fakir, som tillsammans med Vincent Pontare kom till den jättelika glasvillan i mars förra året.

Tim Bergling är brunbränd och muskulös, hans hållning är rak, hans blick klar. De sitter i köket och pratar om näringslära och meditation. Om att småfiskarna längs ner i näringskedjan är allra nyttigast. Tim går till en kändisläkare för att göra dränage av lymfkörtlarna, han äter matlådor med sardiner och ris.

Salem Al Fakir och Vincent Pontare. Foto: Julia Mård

Om morgnarna mediterar han på en pall ute i solen.

– En dag körde en sån där turistbuss förbi, säger Kristoffer Fogelmark. Alla började skrika när de såg att Avicii satt och mediterade på balkongen. Tim vinkade tillbaka, han fattade ju att det där var jackpot för turisterna – så Hollywood det bara kan bli.

Musiken växer fram från oväntade håll. Tim Bergling plockar en melodi från en japansk 60-talsballad, han inspireras av indiska stråkinstrument, han och Vincent Pontare upptäcker en gemensam förtjusning över perioden på 90-talet då rockartister försökte rappa. Låtarna blir svävande och rymliga, mindre burna av hårt slående trummor än tidigare. Tim Berglings säregna och direkta melodier står i centrum, texterna handlar om livet.

Det lyste i hans ögon när han pratade om det där. Att bo på savannen

Exalterad mejlar artisten sitt skivbolag:

”Hallå killar!! Det har varit två fantastiska veckor i studion med Salem och Vincent och jag känner mig väldigt inspirerad just nu!”

En plan inför framtiden börjar ta form – Tim skriver till ett vildmarkshotell i Kenya och förklarar att han snart vill hyra hela anläggningen. ”Vi skulle bli kring 20 personer i så fall och skulle behöva bygga en studio någonstans”, skriver Tim Bergling och förklarar att han gärna vill jobba med masajer – han är nyfiken på deras traditionella körer: ”Finns det någon särskild som är känd bland stammarna som 'den bäste', som vet mest om masajmusik?”

– Det lyste i hans ögon när han pratade om det där, säger Albin Nedler. Att bo på savannen och skriva musik. Han var svintaggad på det.

Den stora flygeln var det första som mötte besökaren i entrén till Tim Berglings villa i västra Hollywood. Foto: Privat

En kväll står Albin Nedler ihop med Tim Bergling och Kristoffer Fogelmark kring flygeln på övervåningen. Medan de tittar ut över Los Angeles skriver de en kärleksballad om rädslan för avsked.

***

En dag senare åker Tim Bergling i väg till Oman.

Han är ditbjuden av ett gäng gamla vänner från Las Vegas – de ska ut i öknen och sova i tält.

De surfar och lyssnar på de nya låtarna, Tim Bergling ler in i kameran när ett fan ber att få ta en selfie med honom på hotellet.

På distans överser Bergling det fortsatta arbetet med skivan – låtskisserna som han har spelat in i Los Angeles ska nu börja skickas ut till potentiella sångare. Den 10 april skriver Tim instruktioner till sitt skivbolag:

”Tänk på samarbetspartners bara utifrån vad som skulle vara intressant för lyssnaren och inte vad som är 'stort' och skulle ge uppmärksamhet”.

Tim Bergling trivs i Oman. Han fascineras av livet, njuter av att sitta på golvet och äta kamel med nyfunna vänner. Medan flera av medresenärerna åker hem vill han vara kvar, fortsätta utforska landet.

Tim Bergling och hans hund Oliver tar en tupplur. Foto: Privat

”Kommer att stanna 8 dagar till i Oman”, skriver han till sitt management.

Den 17 april gör han ett par anteckningar i sin telefon, det tycks vara påminnelser till honom själv, betoningar av det han tycker känns viktigast:

”Sprid glädje genom min musik, i budskapet. Och njut av framgången, men inte den materialistiska framgången”.

”Hjälp andra artister framåt”.

”Överför känsla till låten, känslan som sången är skriven i kommer att smitta”.

***

Tre dagar senare, den 20 april 2018, får Kristoffer Fogelmark ett telefonsamtal.

Han och Albin Nedler har stannat kvar i Tims villa i Los Angeles, de ska just gå in och fortsätta arbeta på låtarna.

Kristoffer Fogelmark skriker in i luren.

Albin Nedler springer upp, ser honom sitta nedsjunken på golvet, vit i ansiktet.

– Tim är död.

Plötsligt känns den magiska villan i glas bara stor och tom. I brist på annat börjar de två musikerna rulla ihop sladdar i hemmabion, packa ner studion de byggt upp där.

Kristoffer Fogelmark och Albin Nedler stannade kvar i glasvillan i Los Angeles medan Tim Bergling åkte till Oman. Foto: Julia Mård

Först när Albin Nedler landar på Arlanda börjar han ta in vad som faktiskt har hänt.

Där hänger en bild på Avicii – en av Sveriges stoltheter – på golvet ett hav av blommor.

– Det var då jag bröt jag ihop. Sedan har hela året varit lite så.

– Det är sånt jäkla frågetecken, säger Kristoffer Fogelmark. Jag kommer aldrig att förstå det. Det jobbigaste är just det – att jag aldrig kommer att fatta varför.

Tim ville visa upp alltihop, hela livet. Hur han mådde

Barndomsvännen Fricko Boberg tittar tyst framför sig.

– Tim ville visa upp alltihop, hela livet. Hur han mådde. Jag tror att det var viktigt för honom.

Det senaste året har de tre barndomsvännerna börjat prioritera annorlunda. Det märkliga faktum att dödens närvaro kan påminna en om att leva.

Både Fricko Boberg och Johannes Lönnå har efter Tims bortgång börjat gå till en psykolog.

– Tidigare har jag ofta blockerat ångest, säger Johannes Lönnå. Nu har jag fått några övningar för att lära mig att acceptera den. Den blir lättare att hantera.

Vid Karlaplan hängde Fricko Boberg och Tim Bergling mycket när de växte upp. Foto: Julia Mård

– Ja, att man välkomnar sitt dåliga mående snarare än trycker undan det, säger Fricko Boberg. Försöker lyssna på vad känslorna handlar om, mer exakt. Jag tror att alla behöver det, det är faktiskt skönt.

Johannes Lönnå nickar.

– Bara att ta tag i sitt mående, lyssna på sig själv mer, är en lugnande känsla i sig. Det känns som att Tim hade förstått det.

***

Klas Bergling trycker på en fjärrkontroll, markisen över balkongen rullas ut och kastar långa skuggor mot stenväggen i lägenheten i Las Palmas.

Tim Berglings pappa börjar morgnarna med en kort simtur, följt av en promenad eller gymnastik, därefter arbete med företaget Avicii Music AB – det är föräldrarna som beslutat att de sista låtarna som sonen arbetade på nu ska få höras av eftervärlden.

Med Tim Bergling Foundation vill Aviciis pappa Klas vara med och förhindra självmord. Foto: Julia Mård

Mycket av tiden går åt till att förbereda den stiftelse som familjen är på väg att starta. Tim Bergling Foundation kommer bland annat att stödja organisationer som förebygger självmord.

Klas Bergling och Anki Lidén har tänkt mycket på den ymniga mängd läkemedel som skrevs ut till deras son – de vill nu verka för ett öppnare samtal om psykiskt mående snarare än tung medicinering.

– Vi vill även stödja arbetet kring det som kommer efter ett självmord: det finns ju föreningar som hjälper folk som hamnat i situationen som vi är i just nu.

Att han har lämnat efter sig musik som så många vill höra, det värmer faktiskt

Tims ena halvbror har fått en dotter, den andra har en fru som är gravid.

Livet måste gå vidare, trots allt.

– Jag kan fortfarande ha resonemang med Tim, säger Klas Bergling. Där jag försöker rätta till allting. Men man måste inse: jag kan inte göra någonting. Det är så här det är nu.

Ibland tar Klas mod till sig och lyssnar på sin sons nya låtar.

– Jag kan tänka att det är en tröst också. Han visste att han var på väg att göra någonting riktigt bra, han var så stolt. Att han har lämnat efter sig musik som så många vill höra, det värmer faktiskt.

Solen är på väg att gå ner bortom bergen, de vita stenhusen försvinner borta i fjärran.

Klas Bergling ler.

– Låtarna liksom förlänger Tims liv, säger han.

