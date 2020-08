Tjuv förevigas i olja i ”The painter and the thief”

Dokumentär ”The painter and the thief”

Regi: Benjamin Ree.

Medverkande: Karl Bertil Nordland, Barbora Kysilkova med flera. Längd: 1 timme, 42 minuter (från 11 år) Språk: norska/engelska. Visa mer

En tjuv vet man ju vad det är. Men vad är en konstnär? Och vad är målaren Barbora Kysilkova (numera bosatt i Värmland) egentligen ute efter när hon börjar uppvakta Karl Bertil Nordland, inbrottstjuv och missbrukare som påtänd bortom ord brutit sig in på hennes galleri och stulit och slarvat bort hennes bästa tavlor? Handlar det om hämnd? Försoning? Inspiration? Eller är smärtan efter de förlorade konstverken så stark att hon måste hålla fast vid den sista personen som vidrörde dem?

Den norska dokumentären ”The painter and the thief” skulle kunna bli inte bara en utan flera olika fascinerande spelfilmer. Lyckliga, olyckliga, skrämmande, värmande. Premissen är inte helt olik inledningen till ”Love is the devil” från nittiotalet, där en ung inbrottstjuv rasar ner genom den geniförklarade målaren Francis Bacons takfönster vilket blir upptakten till en komplicerad kärlekshistoria.

Det som uppstår mellan Barbora och Karl Bertil är något annat. Karl Bertil är det slags kriminella som aldrig förhärdas trots massivt drogintag, hårt liv och försök att bli tuff. Men att släppa in en vanekriminell i sitt hus och i sitt hjärta är förenat med risker. Han kan bli en livslång belastning. Han kan framför allt bli helt krossad om hon dumpar honom efter att ha upphöjt honom till ett konstverk.

Slutbilden är onekligen effektfull och filmen som helhet lyckas få fram något mycket sant och inte så ofta berättat om konst och konstnärskap, om att se och bli sedd.

Karl Bertils reaktion första gången han ser sig själv förvandlad till ett konstverk i olja på stor duk, är fullkomligt hjärtskärande och Barboras pojkvän är bekymrad över hennes naivitet, hennes besatthet av tjuvens sår och lidande. Är det sin egen destruktivitet hon dyrkar? Är det etiskt försvarbart vad hon gör? Hennes svar är defensiva. Hon kan inte analysera. Hon måste följa med i det som händer.

År förflyter. Ibland hänger man med, ibland är tidsskikten avsiktligt förvirrande. En dramatisk olycka utgör ett centrum där trådar löper samman. Vissa skeden berättas utifrån Karl Bertils synvinkel. Allra intressantast blir det när de berättar varandras historier, bildsatta av Barboras konst, klipp ur det dokumentära materialet och den norska regissören Benjamin Rees egna, fria associationer.

Det är en spännande, men lite repetitiv och alltför lång labyrint av perspektiv Ree radar upp. Frestelsen att göra spelfilm redan av dokumentären lurar bakom hörnet. Gränserna mellan rekonstruktion och autentiskt blir ofta luddiga. Klippningen av sista akten känns väl tillrättalagd. Men slutbilden är onekligen effektfull och filmen som helhet lyckas få fram något mycket sant och inte så ofta berättat om konst och konstnärskap, om att se och bli sedd.

Se mer. Tre andra komplexa dokumentärer om konstvärlden: ”The art of the steal” (2009), ”Exit trough the gift shop” (2010), ”Art bastard (2016).

