Torbjörn Ivarsson väljer fem fantastiska böcker om bin

”Binas hemliga liv”

Thor Hanson

Övers. Claes Bernes

Natur & Kultur

Aldrig i mitt liv har jag fått så mycket beröm för något jag gjort som när jag skaffade bin för några år sedan. Rapporterna om bidöden var lika många som bina i en svärm och jag skulle rädda världens livsmedelsproduktion. Under sista året har fokus tack och lov flyttats till hotet mot många arter av vildbin. Nu börjar vi bli medvetna om att varje människa som rår om en plätt mark kan bli biodlare bara genom att se till att den blommar. I världen finns det 20.000 arter vildbin – pälsbin, vägbin, murarbin, sandbin, byggarbin… Om dessa och vad som krävs för att rädda dem skriver den amerikanske biologen Thor Hanson spännande och lärorikt.

”Ariel”

Sylvia Plath

Övers. Jenny Tunedal, Jonas Ellerström

ellerströms

Sommaren innan Sylvia Plath tog sitt liv blev hon biskötare. Hennes pappa som dog när hon var barn forskade på humlor och hade själv bin. Det blev fem dikter som publicerades i den postuma samlingen ”Ariel”. Rakt och nästan naivt skriver hon om de ambivalenta känslorna när hon i en av sina dikter tar emot sitt första samhälle. Ångest och förundran över de tusentals liv som hon plötsligt är kejsare över. Vart och ett är de ganska harmlösa men tillsammans är de som en furiös romersk mobb. När sommaren är slut och det är dags för invintring konstaterar Plath att det i stället är bina som äger henne.

”Bin och människor”

Lotte Möller

Norstedts

Bina är sannolikt människans första husdjur, men lika omöjliga att tämja i dag som då. Detta tysta samarbete – till nytta även för honungsbiet, som är ett av världens mest spridda djur – har fascinerat människan i alla tider. Lotte Möllers kulturhistoriska nyfikenhet är som gjord för detta ämne. Styrs bisamhället av en kung eller drottning eller är det rent av en demokrati? Hur vill bina att deras skötare ska lukta? Hur meddelar man bina att deras skötare har avlidit? Vad skrev Shakespeare och Heliga Birgitta om bina? Det är en lättsam men kunskapsfylld vandring genom historien som Lotte Möller tar oss med på.

”Galen i humlor”

Dave Goulson

Övers. Helena Sjöstrand Svenn, Gösta Svenn

Volante

Medan honungsbina rusar i väg till de stora raps- och maskrosfälten stannar deras mysigare släktingar humlorna kvar i trädgården. Det är svårt att tänka sig ett smidigare sätt att komma i närkontakt med naturen än att sätta näsan i en rabatt och betrakta deras mjuka dunsande från blomma till blomma. Efter att ha läst den brittiske biologen Dave Goulsons lättsamma berättelser ur sitt forskarliv öppnar sig humlevärlden på vid gavel. De svartgula brummande bollarna förvandlas till orienterare med fantastiskt minne och illaluktande fötter som kämpar hårt för att få dansa en sommar.

”Binas historia”

Maja Lunde

Övers. Lotta Eklund

Natur & Kultur, Pocketförlaget

I vintras gick två av mina tre bisamhällen under. Vaxkakorna havererade under tyngden av sockret som bina skulle leva av under vintern. Trots all mat i kupan svalt de ihjäl. Att biodling inte alltid handlar om harmoniskt surrande bin i romantiska trädgårdar undgår ingen som läser Maja Lundes bästsäljarroman ”Binas historia”. Här kämpar biodlarna genom århundradena med egna problem samtidigt som bidöden tar mänskligheten mot en biologisk katastrof. Men Maja Lunde lämnar en strimma av hopp, vår kärlek till bina kan också bli mänsklighetens räddning.