Tove Folkesson: Coronakrisen har gjort oss medvetna om verkliga värden

Det är palmsöndag och jag kör längs den östra sidan, husen står nyvakna i hav av blå scilla, lysande påskliljor sticker upp här och där, en kejsarkrona som slagit ut. Plåttak, tegelpannor ligger över husen som neddragna mössor. Dörrar i brokiga färger, tillbommade. En fest utan gäster. Överallt sjunger lärkan, viporna, och tranorna flyger som gängliga grå drakar i par. Det är något ödsligt, och lite sorgligt över prakten. Ingen är här för att njuta av den, dra ut trädgårdssoffa och kaffekopp, ingen planterar penséer i en töntig gammal gryta.

I vanliga fall är det här en dag då vi svär över att det är knökfullt på Icas parkering och att folk går mitt i vägen, rastar hunden som om det var ett promenadstråk, landsvägen där vi kör till jobbet. Några enstaka stockholmare har förstås letat sig ned, man känner igen dem direkt: lite dyrare dunjacka, lite vassare frisyr. Bilarna står bakom husen och bara anas. Bland blommande lökar i vårens första varma sol. En öppen stugdörr. En säck kogödsel från Plantagen. De blå mattorna och svalört, viol. Krokusar planterade av riktiga torpare, för länge sedan.

Det är blå måndag och jag öppnar min telefon. Den oförargliga Facebookgruppen ”Öland” brukar svämma över av blåsippor under Stilla veckan, kommentarer som: Jag älskar Öland! Jag också! Nu läser jag: ”Jag har aldrig mött en sådan fientlighet från ölänningarna...”, och: ”Vad ska ni leva av då? Guldfågeln, jordbruk och stenhuggeri?” Ja, tänker jag. I min by finns ett par av sydöstra Sveriges största mjölkproducenter. Och det bästa och härligaste vete, som redan Linné upptäckte under sin resa genom landet. Ett kolonialt projekt för att utforska vilka resurser som fanns att tillgå i de olika provincierna. Han noterade då även att kvinnfolket här var särskilt duktigt, bland allmogen, som han kallade den.

Det är vit tisdag och jag får ett meddelande från en vän. Hon är gravid och vi ska vara med vid förlossningen, min fru och jag. Vi går på tårna. Men det är alldeles för tidigt. Hon skriver att hon fått åka ambulans till Linköping i natt, den blå natten. Och det är besöksförbud. Jag tänker på alla kvinnor som ligger ensamma på BB-rum med nyfödda liv vid sina utmattade kroppar.

Det är dymmelonsdag. Man byter kläppen i kyrkklockan till trä för att få en dovare klang, inför helgen. Bianca Kronlöf som brukar vara så rolig och tonsäker när det gäller klass förvånade mig i höstas med ett skämt. Åk hem! Vi vill inte ha er här! sade hon om bönderna på T-centralen som frågar om vägen. Också då kom kommentarer som: Ge fan i Österlen på sommaren då! följt av: Jaha, hur ska ni klara er då? från en stockholmare. Så trygg i sin förvissning om att landet beror av staden.

Men på Stureplan finns inga resurser, bara betong och värdepapper. En bostadsrätt i innerstan är alltid en investering säger man, tiotusentals kronor för en kvadratmeter som inte ens går att sätta potatis i. Bianca himlar: Åk hem för fan! Men bönderna vill ju bara gå på Chinateatern och se Loa Falkman, det kan de väl få? Stockholmarna som kommer hit driver upp budgivningarna i en by där medelinkomsten är 21.000 kronor. Jag tänker att coronakrisen gjort oss medvetna om verkliga värden. Äpplen, mänsklig värme, musik, elkraft, havregryn. Sverige är självförsörjande på spannmål och morötter, berättar en nyhetsreporter på radion.

Det är långfredag och klockorna klämtar dovt, med sina dymlar i trä bonkande. Jag ringer min morbror och frågar hur man ska gödsla jorden för potatis. Det borde han veta. Vi har en säck som blivit grön och fått groddar, som jag skulle slängt i vanliga fall. Nu är det tydligen dags för mig att sätta potatis för första gången. Han kommer ut med en skitig hink full av vita korn. Tar en näve med plasthandsken och kastar ut, ”Så här ska det se ut.” ”Som att det just haglat?” säger jag. ”Precis.” Jag påpekar att det är enorma mängder kväve som de kör ut på hela åkrar. Han skrockar att jotack, han har just köpt in sådana där korn för 60.000 kronor. ”Annars skulle jordens befolkning svälta ihjäl”, säger han med sin bondska makt i fickan.

Det finns enkla sanningar. Att lyfta ansiktet mot solen är en. Det kommer påskafton och jag planterar påskliljor, som jag grävt upp på ett ställe, i en liten allé längs grusvägen som leder upp mot vårt hus. Vi ska ha påsklunch sedan, bara vi, som jag köpt färdig i ett försök att stötta ett av de företag som beror av Stureplanspengar, mysiga restauranger som vi gillar för vi är ju också stockholmare, egentligen. Jag tänker på mina syskonbarn i Bagarmossen och Västertorp som vi brukar gömma ägg åt, och ha i knät, borsta jord från knäna på och berätta rövarhistorier för. Det här blir första påsken utan dem.

Och ännu står torpen och blommar vilt och samtidigt är jorden både platt och rund. Världen är en sorgeö, sjunger de på Saltkråkan en sorglig vår och just nu är den det. Samtidigt planterar jag påskliljor i en liten lysande allé. En feng shui-konsult hade sagt att det drar till sig många vänliga gäster. Jag vet inte om det går att plantera lökväxter på våren men jag försöker. Överallt ser man blå stjärnor som bara finns här, de är ingenting man planterar. Vi har fått ett meddelande från vår vän. Barnet lever, hon är liten, så liten, men lever och hjärtat slår. Hon är omgiven av vårdänglar och om det går snabbt nu så är de på världens bästa neonatal. Men vi får vara beredda på att hon blir kvar våren ut. Det är besöksförbud. Hanna sitter i solen mot muren och ser på när jag gräver: ”Hur länge lever de där sedan?” säger hon och nickar mot lökarna. ”För alltid”, säger jag. Som om det vore självklart.

Tove Folkesson romandebuterade 2011 och är för närvarande regionförfattare i Kalmar län. Hennes senaste bok kom i höstas och heter ”Hennes ord”.