Tove Jansson som ungt konstnärsfrö i Stockholm

”Jag hörde mumintrollen dra mina tofflor fram och tillbaka under sängen ända till morgonen”, skrev Tove Jansson våren 1932. Hon var sjutton år och gick andra året på Tekniska skolan i Stockholm, motsvarigheten till nuvarande Konstfack. Under den treåriga studietiden på Teknis, som skolan kallades, var hon inkvarterad hos sin morbror Einar Hammarsten och hans familj. Adressen var Norr Mälarstrand 26, sex trappor upp, i en vindskupa med takfönster och utsikt över Riddarfjärden mot Söder.

Just den här natten hade den unga konststudenten, eller konstnärsfröet som hon gillade att kalla sig, varit på fest. Det berättades spökhistorier och hemma i vindskupan börjar mumintrollen att väsnas när hon lagt sig. De har kalla nosar som stryker längs benen, huserar ofta bakom spisar och skrämmer nattliga skafferitjuvar som hon själv, i alla fall enligt hennes fantasifulle morbror Einar.

I den första muminboken, ”Småtrollen och den stora översvämningen” (1945), berättas att mumintrollen haft sina boplatser bakom människornas kakelugnar – de kunde kännas som kyliga vinddrag i nacken – men tvingats flytta när värmeledningar dras in och kakelugnarna försvinner. De blir alltså offer för moderniteten, men kompenserar den avlånga formen genom att bosätta sig i ett hus byggt som ett torn.

De spökbesläktade trollen får olika fysionomier i Tove Janssons tidiga bildvärldar, de kan vara vita eller svarta, smalnosade, avlånga eller mer rundade till formen. Snork är en tidig beteckning, och i 1940-talets böcker vimlar snorkar och mumintroll om varandra.

Tove Jansson skrevs in på avdelningen för kvinnliga lärjungar på Teknis hösten 1930 för att bli reklamtecknare, eller trycksaksritare som det då hette. Hon skulle lära sig ett yrke och bidra till konstnärsfamiljens försörjning hemma i Helsingfors. Det gällde att hålla familjehedern högt. På Teknis hade hennes mamma Signe Hammarsten gått före henne, och utbildningen understöddes av morbror Einar. Tanken var att Tove Jansson senare skulle söka till Konstakademien. Dit kom hon inte, men Stockholmsåren i början av 1930-talet fick stor betydelse. Det var en tid av avgöranden, erfarenheter och utveckling av ett målande och skrivande jag.

Tecknaren och illustratören Signe Hammarsten, kallad Ham, växte upp i Stockholm och mötte den finlandssvenske skulptören Viktor Jansson, kallad Faffan, i Paris där de båda studerade konst. De bosatte sig i Helsingfors och Tove föddes 1914. Men kriget splittrade familjen och under inbördeskriget i Finland 1917–1918 bodde Ham med dottern hos sina föräldrar Elin och Fredrik Hammarsten på Västra Trädgårdsgatan vid Kungsträdgården.

Fredrik Hammarsten var kyrkoherde i Jakobs kyrka och hade tidigt blivit hovpredikant. Den inledande meningen i barndomsberättelsen ”Bildhuggarens dotter” är i dag en Janssonklassiker: ”Min morfar var präst och brukade predika för kungen.”

Kungsträdgården var en av den lilla Toves tidiga lekplatser, och tillsammans med modern går hon på Nationalmuseum där hon ”stirrar på tavlorna”, som Ham skriver i ett brev till Faffan. Han skriver tillbaka: ”Kanske vi får en stor konstnär i Tove någon gång. En riktigt stor.”

Mer än sextio år senare (1980) öppnar den stora utställningen ”Mumin” på Nationalmuseum med teckningar, akvareller, skisser och tredimensionella figurtablåer ur muminböckerna. I centrum reser sig ett två meter högt muminhus, byggt av Tove Jansson tillsammans med livspartnern Tuulikki Pietilä och vännen Pentti Eistola.

För den unga Tove Jansson hade Stockholm en nimbus av frihet och framtid. ”Nu är jag en fri ung dam och nu ska jag börja leva”, förkunnar hon i dagboken när hon slipper ut ur skolan i Helsingfors. Visst kunde studierna vid Teknis vara motiga och hemlängtan till familjen kännas stark, men samtidigt var hon lycklig. I novellen ”Mina älskade morbröder” beskriver hon sig som ”en ballong som tappat snöret”.

Det är nu som Tove Jansson lär känna sin mammas stad i olika perspektiv och stämningar. Liksom andra ”teknister” handlar hon frukt och grönsaker till sina stilleben på Hötorget och konsumerar småningom motiven, till exempel till lunch. Hon tjusas av den blå Stockholmsskymningen och längtar efter att måla den. Som egensinnigt konstnärsfrö släntrar hon visslande hemåt i den månljusa Stockholmsnatten och porträtterar sig själv i bild och ord i sina dagböcker som självständig och fri: ”å inte gör det mej nåt”.

Tak och olika typer av höjder hade stark attraktionskraft och djärva vandringar på taken i kvarteret på Norr Mälarstrand – då hon ofrivilligt bekantar sig med förbluffade grannar – förvandlar henne till en tidig utövare av roofing. ”Hustaken på Kungsholmen är så praktiskt konstruerade”, skriver hon, ”att jag efter en riskabel 1 ½ timmes vandring befann mig vid kvarterets andra ände där vägen obönhörligen tog slut.” En av dem som kikar ut genom sitt fönster – och möter takvandrarens blick – får sitt häpet uttryckslösa ”anlete” karaktäriserat som en ”urblekt syltlök”.

Tove Jansson arbetade tidigt med att göra bilderböcker och lämnade in en bok till Bonniers förlag under tiden på Teknis. Det är en version av ramsan om gossen som inte ville gå i skolan. Den kom i retur efter bara ett par dagar, men blev ändå viktig för författaren Tove Jansson. När hon många år senare i ett brev till vännen Eva Konikoff (1948) diskuterar skörheten i det ungdomliga konstnärskapets villkor tar hon just denna bok som ett exempel. Man vill starta på toppen, skriver hon, det hör till den ”mycket unga människans vanskliga beslut” och fortsätter sedan: ”Jag var likadan när jag fick min första barnbok backad hos Bonniers.”

Mer originell är den privata bilderboken ”Hemkomsten”, en bok om den första terminen på Teknis och det nya Stockholmslivet. Den gjordes mest för henne själv och för familjen. Den är berättad som en tecknad film i olika scener. Här beskriver hon i ord och bild sin väg till skolan som låg i närheten av Hötorget. Hon vandrar längs kajen på Norr Mälarstrand förbi lastkranar och pråmar, går vidare förbi Stadshuset och under bron med tågen och vidare längs Drottninggatan upp mot Tekniska skolans byggnad på Mäster Samuelsgatan 44. (Teknis dåvarande byggnad revs i mitten av 1950-talet.) Skolvägen beskrivs också i äventyrsdramatiska ordalag, där planen vid Stadshuset blir en dyster skog, Karduansmakargatan, som korsar Drottninggatan, en farlig hålväg och platsen under tågbron en spökklyfta.

Från Teknistiden finns också målningar med Stockholmsmotiv, en okänd del av Tove Janssons konstnärliga utbildningsår. Det är ett friluftsmåleri med klassiska och moderna förtecken. Hon målar från ovan, placerad på upphöjda platser med perspektiv och utblick som ledstjärnor. En vinteraktig målning (daterad 1932) panorerar Riddarholmen och kyrkans torn, sett från Södermalm. I fonden avtecknar sig Stadshusets silhuett och i förgrunden löper tågbron norrut. Himlen skimrar i gröngrått, solnedgången skymtar bortom hustaken på Kungsholmen och vattnet går i vitgult. Det är en klassisk vy som målats av exempelvis Isaac Grünewald och Einar Jolin.

Från samma år finns en annan vintermålning med liknande perspektiv, men nu med blicken riktad mot Gamla stan och med skarpare beskärning. Målaren befinner sig på Mariaberget, möjligen på ett tak eller en terrass. Endast kanten av husraden vid Kornhamnstorg syns. Fokus ligger på husens former och färger på Södersidan och framför allt på det istäckta vattnet mellan stadsdelar och broar. Stadshistoriskt sett är det ett spännande sceneri som visar det område där Slussens klöverbladsformade trafikkarusell ska byggas och stå klar tre år senare. Det finns en journalfilm om Stockholms hamnar från samma år som målningen gjordes, 1932, som panorerar just detta område.

Som barn kom Tove Jansson med sin familj till Stockholm för att träffa släkten Hammarsten. Signe hade en syster och tre bröder och släkten växte. Ofta inleddes vistelsen med en runda på NK och sedan väntade Skansen och Gröna Lund. Sedan var det tid för släktstället på Blidö i skärgården, ett påfallande expansivt territorium enligt novellen ”Mina älskade morbröder”: ”Det var morfar som hittade Ängsmarn nångång på 1800-talet, en lång grön äng som gick rakt ner till havet och badviken, skyddad av berg och skog, och där byggdes det stora släkthuset och där växte Hammarstenarna upp. De förökade sig hastigt och byggde vidare för sina efterkommande där de bara hittade plats, i varenda vik och på varenda udde och bergsknall, alla byggde helt olika, helt och hållet egensinnigt och så långt från det stora släkthuset som möjligt. Jag är ledsen, men de hade inte ens snäckor kring rabatterna.”

Våren 1957 reste Tove Jansson till Stockholm tillsammans med sina föräldrar, ungefär som i barndomen. Liksom då finns NK på programmet, men nu är muminvärlden i fokus, med försäljningskampanj och väggritning på fri hand. Programmet är tufft med signeringar, uppträdanden och affärsmöten. Den tecknade muminserien gick i Svenska Dagbladet och hade börjat ges ut i bokform. Tidigare samma år var Tove Jansson på Stockholms högskola och läste högt ur sin kommande bok ”Trollvinter”. Studentkårens programsekreterare vittnade om grasserande muminfeber bland studenterna och Stockholms-Tidningen rapporterade om kö för ”Mumin-Tove”.

Stockholmsresan med föräldrarna var viktig för Tove Jansson, något som knyter dem samman i kärlek och uppsluppenhet. På en ”förlagshippa” på Berns återser Faffan ”hänförd” sitt ”syndens näste” från ungdomen medan Ham begrundar den familjerestaurang som hon förbjöds besöka av sin prästerliga familj.

”Den här resan ska vara en bukett till mina föräldrar”, skriver Tove Jansson i ett brev till Tuulikki Pietilä. Samtidigt är det en ”studieresa” i konsten ”att rycka på axlarna, ge dem deras krumelur, diskret vända ryggen till och gå in i sig själv”. Tove Jansson hade blivit stor och berömd.

