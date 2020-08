”Triumfens ögonblick”-skådespelare död

”Triumfens ögonblick” var också den mest framgångsrika av de filmer Ben Cross medverkade i under sin karriär.

”En film som denna förändrar din karriär. Plötsligt erbjuds du en massa jobb, vilket är underbart. Men efter ”Triumfens ögonblick” har jag gjort 80-90 projekt som inte varit tillnärmelsevis lika framgångsrika”, berättade Cross själv i en intervju 2012.

Cross medverkade under senare år även i nyinspelningen av filmen ”Star Trek” 2009, där han spelade karaktären Sarek – och har även en roll i den kommande Netflix-filmen ”Last letter from your lover”.