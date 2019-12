Trivsam och publikvänd påveuppgörelse i ”The two popes”

Drama ”The two popes”

Regi: Fernando Meirelles.

Manus: Anthony McCarten. I rollerna: Jonathan Pryce, Anthony Hopkins, Juan Minujín, Lisandro Fiks med flera. Längd: 2 timmar, 5 minuter (från 15 år på bio). Finns på Netflix från 20/12. Visa mer

”Den kyrka som vänder sig för mycket mot världen är inte längre en kyrka”, var den tyske teologen Joseph Ratzingers grundsats långt innan han utsågs till katolska kyrkans överhuvud med påvenamnet Benedictus XVI.

Ratzingers syn på kyrkans och trons roll präglades av fruktan, skuld och kontroll.

Nyzeeländaren Anthony McCarten skrev en pjäs om stridigheterna och mötena mellan honom och hans betydligt mer världstillvända efterträdare argentinaren Jorge Bergoglio, fortfarande verksam som påve Franciskus. Det är den som nu blivit film i brasilianaren Fernando Meirelles (”Guds stad”) regi. I huvudrollerna syns britterna Jonathan Pryce (Franciskus) och Anthony Hopkins (Benedictus).

Ingen behöver tvivla på den internationella genomslagskraften i historier från Vatikanen. Och så bär de ju så fotogeniska kläder i en sådan anslående miljö.

Det är högkonjunktur för påvefilmer just nu. I början av tiotalet gjorde Nanni Moretti i lätt komediton ”Vi har en påve!” med Michel Piccoli som tvivlande och panikslagen kardinal. Snart är Jude Law tillbaka i en andra säsong av Paolo Sorrentinos likaså lätt surrealistiska inblickar i Vatikanens hemliga inre liv (”The young pope”/”The new pope” på C More).

Intresset torde inte avta. Katolska kyrkans ekonomiska oegentligheter har börjat granskas på allvar – ”Guds bankirer” hette Giuseppe Ferraras film som skildrade skumrasket redan för över femton år sedan. Detsamma gäller det mångåriga förtigandet av pedofilaffärerna som till sist avslöjades. De ultrakonservativa grupperingarna i kyrkans hägn har också blivit allt skarpare ifrågasatta.

Om Pryce och Hopkins inte klarat sina roller så pass bra hade denna moderna uppdatering och hyllning av den nuvarande påven inte känts riktigt bra.

Att Benedictus och Franciscus i ”The two popes” är två helt skilda personligheter står helt klart, även för den som bara följt dem på avstånd i verkligheten.

Avstampen för deras möten i Meirelles film är att Bergoglio behöver påvens godkännande för att lämna posten som ärkebiskop av Buenos Aires. Benedictus vägrar.

I svartvita tillbakablickar förstår vi vad som format Bergoglios mer liberala hållning. Under tiden för Argentinas militärdiktatur har han samarbetat med generalerna för att rädda sin jesuitmission bland de fattiga, men misslyckats. Allt sedan dess har han våndats i sina skuldkänslor och sökt gottgörelse. Benedictus kommer lättare undan, om hans ungdom i Hitler Jugend sägs exempelvis ingenting.

I stället blir det en trivsam och publiktillvänd uppgörelse mellan en åldrande, ensam och tämligen självupptagen man, som en gång åtrådde makten, och en milt leende prelat, som ivrar för nyordning och till synes inte alls strävar efter makt. Och till sist två grabbar, som tittar på fotboll, käkar pizza och dansar tango.

Om Pryce och Hopkins inte klarat sina roller så pass bra hade denna moderna uppdatering och hyllning av den nuvarande påven inte känts riktigt bra. Men bara Hopkins förnöjda replik ur mungipan är värt ett betygssnäpp: ”Dom kallade mig Guds Rottweiler. Dom tror inte jag visste. Men det gjorde jag…”

Se mer. Tre tyngre filmer om katolsk tro och tvivel: Robert Bressons ”Prästmans dagbok” (1951), Luis Buñuels ”Viridiana” (1961), Xavier Beauvois ”Gudar och människor” (2010).

