Trots låneaktioner – beslutet om IB:s flytt kvarstår

I helgen arrangerades den tredje och sista låneaktionen på Internationella biblioteket. Handlingen var en protest mot Stockholm stads beslut att i höst flytta det Internationella biblioteket från Annexet intill Stadsbiblioteket, till Kungsholmens bibliotek.

Låneaktionerna, som utfördes under tre lördagar i juli, har bidragit till kraftigt ökade lånesiffror under månaden. Under perioden 8-27 juli gjordes 6.233 utlåningar, vilket kan jämföras med de 2.299 utlåningar som gjordes under samma period i fjol.

Motståndare till flytten av Internationella biblioteket hävdar att beslutet är att likna vid en nedläggning. En namninsamling med syfte att stoppa flytten har i skrivande stund över 5000 underskrifter. I beskrivningen till evenemanget skriver kritikerna att Kungsholmens bibliotekslokaler endast ”kommer att rymma en liten del av IB:s unika samling på 200 000 böcker på över 100 språk”.

Enligt kultur- och miljöborgarråd Jonas Naddebo (C) har låneaktionerna och uppmärksamheten kring flytten inte gett någon politisk effekt.

– Vi fattade beslutet i mars, och socialdemokraterna stödjer beslutet. Jag känner inte till att någon ändrat sitt politiska ställningstagande. Men allt engagemang är positivt för den här viktiga verksamheten som vi vill fortsätta utveckla, säger Jonas Naddebo.

Han betonar också att flytten till Kungsholmens bibliotek är en konsekvens av att antalet lån på Internationella biblioteket halverats de senaste nio åren.

– Vi prioriterar att minska på våra lokalkostnader för att ha resurser till verksamheten. Det är det vi vill med flytten. Vi vet att de lokalerna har bättre förutsättningar för programverksamhet, där vi ska fokusera på barn och unga men också på mångfald och integration, säger han.

Många menar ju att förutsättningarna tvärtom blir sämre när IB flyttar.

– Men det stämmer inte, och det finns även bibliotekarier som tror på att flytten kommer ge bra resultat. Jag har också en förvaltning som arbetar med det här med bibliotekets bästa för ögonen. Det pratas om att det här är en stängning av biblioteket, vilket inte är sant. Det är en flytt som görs för att öka fokus på programverksamheten.

På vilket sätt kommer programverksamheten att stärkas efter flytten?

– Vi tror att hela verksamheten får en nystart. Nu kommer man få arbeta i nya lokaler som har bättre förutsättningar, vilket förhoppningsvis gör att vi kan nå ännu fler besökare.

En del av IB:s bokbestånd ska flyttas till ett magasin i Liljeholmen. Detta kommer att försvåra utlåning, menar kritikerna. Vad svarar du på det?

– Vi tror att den bibliotekspersonal som kommer att arbeta under dessa förutsättningar är lika professionell, och kommer att klara av att guida låntagarna till rätt böcker, bara det att en del av böckerna kommer behöva beställas från ett magasin.

Turerna kring Internationella biblioteket Tidigare i våras offentliggjordes att Internationella biblioteket flyttas till Kungsholmens bibliotek. Enligt det blågröna styret i Stockholms stad beror det på att antalet lån på biblioteket kraftigt minskat. Flytten har dock mötts av stark kritik. Motståndarna menar att den snarare är att betrakta som en nedläggning, vilket bland annat Viola Bao skrivit om i DN (27/5). Under juli månad har tre låneaktioner arrangerats. Dessa bidrog till att bibliotekets lånesiffror till slut hamnade på 6.233 utlåningar, jämfört med de 2.299 utlåningar som gjordes under samma period 2018. Flytten av Internationella biblioteket är planerad att ske den 2 september.

