Trots turerna – Kanye West kan bli presidentkandidat i Oklahoma

Kanye West har enligt nyhetsbyrån AP betalat 35.000 dollar, motsvarande 318 000 kronor, och lämnat in handlingar i Oklahoma för att delta i det kommande presidentvalet. Han är en av tre kandidater utanför det gängse partisystemet i delstaten – tillsammans med konsertpianisten Jade Simmons och kryptovalutaentreprenören Brock Pierce.

Huruvida det blir verklighet är dock oklart. Enligt AP som hänvisar till TMZ har West redan missat tidsfristen i flera andra delstater. Det är dessutom oklart om han är vill eller kan samla in tillräckligt med de underskrifter som krävs för att kvalificera sig.

”Get on the ballot” är termen för att anmäla sig som kandidat i amerikanska presidentval. För att kunna ställa upp krävs att ens kandidatur blir godkänd i varje enskild delstat. De etablerade partierna har administrativa rutiner för detta förfarande. Det är svårare och mer omständigt för tredjepartikandidater utan partier bakom sig.

Beskedet om Wests avhopp i onsdags i Florida föregicks av en väljarmätning som visade att blott två procent av väljarkåren är beredda att rösta på West.

När rapparen den 4 juli meddelade att han kandiderar för att bli USA:s nästa president skrev han på Twitter: ”Vi måste nu förverkliga USA:s löfte genom att lita på Gud, förena vår vision och bygga vår framtid”.

Läs mer:

Kanye West ger upp drömmen om Vita huset

Missade deadline för att anmäla sig som kandidat i höstens presidentval

Kanye West fick sitt Twitterkonto hackat