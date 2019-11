Truckföraren Benjamin blir glittriga Jane i Åmål

Klockan är fem på morgonen när Benjamin Bryntesson gör sig redo för arbetspasset som truckförare på Munksjö pappersbruk. Efter flera år som lastbilschaufför har han äntligen fått ett stadigt jobb i närheten av hemmet i Billingsfors. Han bor i en enplansvilla med katterna Lennart och Gaga.

”Jag använder bara engångshyvlar. Det gäller att vara riktigt slätrakad för att sminket ska se fint ut”, säger Benjamin. Foto: Anette Nantell

Det var här han växte upp, lite längre ner på gatan bor hans faster, farmor och kusin och bara några kilometer bort båda hans föräldrar. När vi kommer har Benjamin redan fått på sig sina arbetskläder och tänt ett doftljus som sprider en hemtrevlig stämning. Kepsen har han bak och fram. Han borstar snabbt tänderna och innan han sätter sig i bilen släpper han ut katterna. Trots att det bara är i början av oktober står det redan en självlysande tomte i ett gammalt traktorskelett ute i trädgården.

– Jag vill alltid vara först med julbelysningen på min gata!

I Billingsfors slår den karakteristiska sulfat-lukten emot besökare. Stan byggdes runt bruket och än i dag domineras samhällets siluett av dess rökpelare som stiger mot himlen dag som natt. Foto: Anette Nantell

I höjd med Billingsfors vägskylt slår den karakteristiska sulfat-lukten emot besökare. Stan byggdes runt bruket och än i dag domineras siluetten av dess rökpelare som stiger mot himlen dag som natt. Så fort Benjamin intagit sin plats i trucken börjar han vant att lasta in de tusen kilo tunga pappersrullarna i en container. Etiketterna skvallrar om destinationer nära och fjärran, som Torneå och Virginia Beach.

En gång i tiden arbetade det tusen personer på pappersbruket, i dag är Benjamin en av runt trehundra anställda. Men han är definitivt den ende som ägnar sig åt drag.

– Jag är nog faktiskt den enda dragartisten i hela Dalsland.

Klockan är fem på morgonen och Benjamin startar sitt skift som truckförare på Billingsfors pappersbruk. ”Det har hänt att jag kommit hit med massor av smink och glitter kvar i ansiktet. Men mina jobbarkompisar är vana vid det här laget”, berättar Benjamin. Foto: Anette Nantell

Och nu är han på väg att skriva lokal historia med sin allra första krogshow som Jane i Åmål.

Ingen har haft en sådan betydelse för svensk drag som After Dark. I över fyrtio år lyckades de, med stjärnan Christer Lindarw i spetsen, göra drag till ett folkligt nöje med sina Las Vegas-inspirerade krogshower. Kalle Westerling, doktorand vid City University i New York, forskar om dragkultur och har skrivit boken ”La dolce vita: 30 år med drag”.

Chefen Ingmar Ström hämtar kaffe. Hans kontor pryds av älghorn. På skrivbordet står ett litet kranium av en bäver som används som pennhållare. En gång i tiden arbetade det tusen personer på pappersbruket, i dag är Benjamin en av runt trehundra anställda. Men han är definitivt den ende som ägnar sig åt drag. ”Jag är nog faktiskt den enda dragartisten i hela Dalsland.” Foto: Anette Nantell

– Det är omöjligt att tänka sig svensk drag utan After Dark. Och att de så tidigt blev en del av en svensk mainstreamkultur har nog att göra med att många i början inte riktigt förstod att drag var en del av gaykulturen. Det var nog mer bara en show för dem. Men allt det förändrades i och med aidskrisen på 80-talet. Man talar inte så ofta om det men After Darks shower fyllde en väldigt viktig funktion för hbtq-gruppens synlighet under aidsepidemins värsta år.

I samband med att After Dark ställde upp i Melodifestivalen med ”La dolce vita” 2004 fick de också fans bland de yngsta tittarna. I dag finns dragartister representerade i såväl barnprogram som SVT:s ”Superdräkten” till initiativet ”Bland drakar och dragqueens” där drugor (dragqueens) står för sagostunder på bibliotek runt om i landet.

After Dark En svensk dragshowgrupp som verkade mellan 1976–2018. Deras mest kända medlemmar var Christer Lindarw och Lasse Flinckman. De uppträdde bland annat på nattklubben Alexandras och Hamburger Börs i Stockholm och gjorde turnéer utomlands. De framträdde även otaliga gånger i tv och deltog i Melodifestivalen två gånger (2007, 2016). Visa mer

Efter att After Dark gick i pension 2018 har den svenska dragfloran blivit allt brokigare. I dag finns showgrupperna Fashion Pack i Örebro och Champagne Safari i Helsingborg, men de verkliga veteranerna är Cabaret Moulin. Den här hösten har de en populär krogshow på det gamla danspalatset Törringelund utanför Malmö.

I sminklogen bakom scenen på Törringelund är stämningen rå men hjärtlig. ”Nej, nej, neeej, inga tjocka näsor. Smala ska de vara. Riktigt smala.”Robin (Elecktra), Jonny (Babushka) och Sebastian (Carina de Soleil) har arbetat ihop sedan 2008. De skriver allt material själva och ritar sina egna kostymer. Foto: Anette Nantell

Robin (Elecktra), Jonny (Babushka) och Sebastian (Carina de Soleil) har arbetat ihop sedan 2008, skriver allt material själva och ritar sina egna kostymer. Deras show består av ett femtiotal nummer som betas av i ett rasande tempo. Efter en ståtlig öppning med plymer följer ett färgstarkt pärlband av ekivoka ballongkonstnärer, Carola-imitationer och dragqueens på rullskridskor.

Publiken, som framför allt består av medelålders väninnor med boa och arbetskamrater på after work, kiknar av skratt åt kombinationen av slapstick och runda ord. Vid ett av borden sitter det en äldre man med valrossmustasch som sjunger med i texterna och bara är en monokel ifrån att se ut som Monopolmannen.

Cabaret Moulin är arvtagare till After Darks showbaserade drag. De lyfter gärna fram gruppen som en av sina största inspirationskällor och alla minns första gången de såg Christer Lindarw uppträda.

Babushka (Jonny) gör misslyckade ballongdjur på scenen i Törringelund. Publiken, som framför allt består av medelålders väninnor med boa och arbetskamrater på after work, kiknar av skratt. Foto: Anette Nantell

– För min del var det ett nummer där han spelade någon av karaktärerna i tv-serien ”Dynastin”. Jag var i tonåren och tyckte det var så bra. Det fanns ju inget internet på den tiden men min mormor hade spelat in tv-programmet på en vhs-kassett som jag tittade på om och om igen. Jag skulle säga att det är tack vare dem som jag står på scen i dag, säger Jonny.

Under en kort period var Robin en del av After Dark. Efter det arbetade han i USA där man man oftast uppträder ensam och nästan bara hittar drag på gayklubbar.

Snabbt klädbyte. Cabaret Moulin är arvtagare till After Darks showbaserade drag. De lyfter gärna fram gruppen som en av sina största inspirationskällor och alla minns första gången de såg Christer Lindarw uppträda. Robin (till vänster) var till och med en del av gruppen under en period. Foto: Anette Nantell

– Om man vill skapa dragshow i Sverige förväntas man kunna lite av varje; spela teater, dansa, sminka och klä upp sig. Inom svenskt drag har det alltid varit hög status att skapa en helgjuten show.

Skulle ni säga att det finns en kollegial stämning mellan er svenska dragqueens?

– Ja, jag fick till exempel en massa tips från de andra i After Dark och ibland händer det att vi utbyter makeup-tips med varandra. Jag vill ju säga att vi alla är som en enda stor dragfamilj, säger Robin.

Snart entré. Sebastian (Carina de Soleil) bär en dräkt med inlägg i skumgummi för att få kvinnligare former. ”Den gör mina höfter mjukare och rundare. Annars sitter inte kläderna så snyggt”, säger han Foto: Anette Nantell

Benjamin Bryntesson har haft en del kontakt med andra dragartister som Peter Englund och Cherry Wilder men hade velat ha en mentor som han kunde be om råd. Ibland kan det nämligen kännas ensamt att vara dragqueen i Dalsland. Särkilt när man har så vitt skilda intressen som drag och traktorer.

– Jag älskar att sitta på vägarna och lyssna på traktorns motorljud. Under tretton år har jag haft 72 stycken men nu har jag bara min farfars gamla traktor, en Ferguson TE20, stående i trädgården.

Robin är utbildad makeupartist och delar gärna med sig av sina kunskaper till de andra i ensemblen. Foto: Anette Nantell

Benjamins mamma Camilla och bonuspappa Tomas bor uppe på höjden i Skåpafors med utsikt över Laxsjön som just nu ligger i full höstskrud. De menar att Benjamin alltid varit ett egensinnigt barn som de ibland oroat sig för. Under en kort period på högstadiet bildades det en hatgrupp på Facebook mot honom och på skolavslutningen gick det så långt att han blev mordhotad för att han ansågs annorlunda. Ändå gick han dit med högburet huvud och fortsatte att sjunga i samband med olika skoluppträdanden.

– När jag kom ut verkade de inte tycka det var lika kul att mobba mig längre. Och det komiska är ju att många av de värsta hört av sig till mig efteråt. Jag förstod ju hela tiden att det bara var en täckmantel för att de själva var rädda för att bli avslöjade. Att de var avundsjuka på mig som vågade. Därför tog jag aldrig åt mig av det som de sa.

”Jag har alltid älskat traktorer och på tretton år har jag ägt 72 stycken. Men den här, en Ferguson TE20, var min farfars och har en speciell plats i mitt hjärta.” Katten Lennart är ute på en liten runda i trädgården. Foto: Anette Nantell

Vändningen kom när han började på Naturbruksgymnasiet i Dingle. Det var också där, i samband med en uppsättning av musikalen ”Grease”, som embryot till Jane föddes. Men när hans mamma skulle lämna av honom på skolan den första dagen blev hon alldeles kall.

– När jag såg de andra eleverna, raggare och söner till bönder, tänkte jag bara; hur ska det gå? Men så blev det i stället så himla bra.

Under skoltiden hade han ibland så bråttom efter sina framträdanden att han kom till de andra grabbarna och mekade i full makeup.

Benjamin Bryntesson hämtar scenen i en lada utanför Bengtfors. På lördagskvällen ska han uppträda i Åmål på kvarterskrogen Kungens. ”Jag bekostar i princip allt själv och ägnar mig helt klart åt budget-drag”, säger Benjamin Foto: Anette Nantell

Tror du att ditt motorintresse hjälpte dig att bli accepterad?

– Ja, folk trodde att jag bara skulle prata mode, men så kunde jag ju allt om bilar och motorer också.

När Benjamin var femton köpte hans föräldrar en karaokemaskin till honom. Sedan öppnade han fönstret och sjöng Carolas ”Evighet” så att det hördes över hela kvarteret. Då brukade granntanterna ringa in till familjen och önska sig låtar. Hans bonuspappa berättar att han ena dagen byggde en scen i Benjamins pojkrum för att nästa dag köpa en åkgräsklippare åt honom.

– Jag tror Benjamin klarat sig så bra för att han aldrig förställt sig. I dag är alla här i Billingsfors så uppmuntrande och stolta över honom, tillägger hans mamma och kramar om honom.

Genom det omåttligt populära tv-programmet ”RuPaul’s drag race”, som nu är inne på sin elfte säsong på Netflix, har dragkulturen gått från att vara underground till att bli mainstream. Forskaren Kalle Westerling menar att programmet är viktigt av flera skäl.

RuPauls drag race Ett amerikanske tv-program (Netflix) som leds av dragikonen RuPaul där drugor tävlar mot varandra i allt från sång och dans till att skapa programmets bästa look. Programmet började sändas 2009 och är nu inne på sin elfte säsong. Visa mer

– Jag tror att synligheten är betydelsefull. Det politiska sammanhanget runt drag har ju förändrats mycket genom åren men dragqueens fortsätter att vara viktiga. De visar andra genusmönster och alternativa sätt att leva, samtidigt som de är talespersoner för vår politiska rörelse. Sedan är det lite komiskt hur man inom mainstreamkulturen påstår att dragen ”kommit tillbaka” när den funnits där hela tiden.

Hur skulle du säga att dragkulturen förändrats genom åren?

– Den stora förändringen är ju Youtube och sociala medier som gör att man inte längre behöver befinna sig i en storstad för att vara dragqueen. Nu kan man sitta framför sin dator och nå ut till hundratusentals personer.

Benjamin byter om till Jane bakom ett svart skynke som hängts upp i ett hörn vid spelautomaterna på kvarterskrogen Kungens i Åmål. ”Jag är verkligen inte blyg av mig. Vill någon titta så får de väl göra det då”, säger Benjamin. Foto: Anette Nantell

Dragshowartisten RuPaul var, tillsammans med fixstjärnor som Amanda Lepore, James St James och Michael Alig, en del av 90-talets klubbscen i New York. Idealet bland dåtidens klubbkids, där långt ifrån alla var renodlade dragqueens, var att skapa visuella illusioner och väcka uppseende med hjälp av smink, peruker och spektakulära kreationer på inneställena.

Som så många generationer tidigare lyckades de chocka det konservativa USA med sin queera utsvävade livsstil så att flera tv-program, däribland Phil Donahues talkshow, ägnade stor uppmärksamhet åt detta dekadenta samtidsfenomen och dess frontpersoner. Den här kulturen lever i viss mån fortfarande kvar även om den antagit nya former.

I Sverige är det framför allt Club Backdoor i Stockholm som blivit den främsta arenan för en ny generation i drag. Några av de mest kända namnen är Leo B, Miss Inga, The Villbergs, Admira Thunderpussy och Miss Vanity.

Adam Spjuth är en konstnär och designer som uppträder under namnet Imaa Queen. ”Jag vill ju ägna mig åt det här på heltid men det är dyrt. Jag räknade ut att jag lade 400 000 på material förra året. Det säger en hel del.”, säger han. Foto: Anette Nantell

Adam Spjuth är en konstnär och designer som uppträder under namnet Imaa Queen. Hans stora förebild inom svensk drag är skådespelaren Robert Fux. Adam har tidigare arbetat som värdinna på klubben Secret Gardens i Stockholm och beskriver sin drag som; avantgarde, klubbkid, fantasy och art. På hans Instagram-konto avlöser den ena fantastiska kreationen den andra, från zebraliknade varelser till dekadenta väsen med cigarettiara. Till skillnad från Cabaret Moulins show baserade drag består hans publik främst av hbtq-communityn på Stockholms klubbar.

– Vi har inte riktigt varit mottagliga för klubbkid-kulturen här i Sverige. Till och med Christer Lindarw tyckte det var lite freakshow över det förut. Men nu har jag en jättegod relation till honom och han är väldigt uppmuntrande mot oss.

Den här hösten har Cabaret Moulin en populär krogshow på det gamla danspalatset Törringelund utanför Malmö. Efter en ståtlig öppning med plymer följer ett färgstarkt pärlband av ekivoka ballongkonstnärer, Carola-imitationer och dragqueens på rullskridskor. Jonny (Babushka) Sebastian (Carina de Soleil) och Robin (Elecktra) ger allt på scenen. Foto: Anette Nantell

Tror du att något riskerar att gå förlorat när dragkulturen går från att vara underground till att bli mainstream?

– Absolut. Dragkulturen har blivit en rolig grej som alla vill ta del av och då finns det alltid en risk att det blir ytligt. Men drag grundar ju sig i något oerhört viktigt. Jag tänker till exempel på Stonewallupproret, där det var dragqueens som stod på barrikaderna, eller dagens Brasilien där dragartister riskerar att hamna i fängelse. Man ska veta att för många som ägnar sig åt drag står mycket på spel.

Stonewallupproret Namnet syftar på ett antal demonstrationer som hölls i New York 1969 efter att polisen gjort en razzia mot baren Stonewall Inn. När baren stormades bildades det en folksamling utanför som började kasta sten på polisen. Det hela utvecklade sig till kravaller som pågick i fyra dagar. Tongivande i protesterna var transaktivisterna Marsha P Johnson och Sylvia Rivera som båda ägnade sig åt drag. Stonewall upproret anses vara startskottet för dagens Pride. Visa mer

Utomlands är det ganska vanligt att gayklubbar har sin egen husdruga och i städer som London kan vissa försörja sig enbart på drag. Adam Spjuths liv genomsyras helt av drag. Men det är en dyr sysselsättning för den som vill satsa fullt ut. För att ha råd arbetar han deltid som personlig assistent.

– Jag vill ju ägna mig åt det här på heltid men det är dyrt. Jag räknade ut att jag lade 400 000 kronor på material förra året. Det säger en hel del.

Benjamin får hjälp med sminket av sin vän Love. ”Jag och Benjamin har lärt oss allt vi kan om smink på Youtube, som ALLA andra.”, skrattar Love. ”Men snälla, kan ni hjälpa mig med eyelinern, mina händer är alldeles för skakiga.” Foto: Anette Nantell

Benjamin Bryntesson menar att han ägnar sig åt budgetdrag. Allt smink i Janes loge nere i källaren därhemma kommer från en lågpriskedja och kläderna som hänger i garderoben är för det mesta omsydda loppisfynd eller saker han har fått. Han visar ett tajt paljettfodral som hans pappa köpte åt honom för ett tag sedan. För att kunna göra kvällens show har han varit tvungen att lägga ut pengarna själv.

– Men det är lugnt. Jag säljer bara en traktor så löser det sig, säger han obekymrat.

Han skulpterar varken midjan eller vadderar höfterna som många andra dragqueens gör, för som han säger: jag har ju fått min mammas kropp! Allt han kan om smink har han lärt sig via så kallade sminktutorials på Youtube. Men inför kvällens föreställning i Åmål har vännen Love kommit från Ed för att hjälpa honom. Trots det är DN:s fotograf Anette Nantell tvungen att hoppa in och lägga eyelinern medan jag sitter och tråcklar ihop en guldklänning som spruckit. Benjamin säger att Jane ger honom bättre självkänsla och modet att göra saker.

Hemma i köket försöker Love dra upp dragkedjan i Benjamins långa glittriga klänning. ”Men jaha, kedjan går visst inte högre upp än så. Det är alltså dekolletage i ryggen”, utbrister Love förvånat. På köksbordet ligger magasinet Traktor. Foto: Anette Nantell

– Hon är mycket modigare än Benjamin, hon säger liksom: ”Här är jag!” Men framför allt känner jag mig mycket snyggare som Jane. Sedan gillar jag att vilseleda folk med hur jag ser ut. Ofta kommer det fram folk efter showen, inte damer som man kanske kan tro, utan sjuttioåriga gubbar som tycker den är fantastisk och säger: Jag blir ju lite tänd när jag ser dig men så vet man vad som finns där under…

Händer det ofta att män öppnar sig för dig på det sättet?

– Ja, och det är ju skälet till att jag gör det här. Jag vill att de här små samhällena ska öppna upp sig. Jag känner så många här runtomkring som vill komma ut men inte vågar. Jag vill inte att man ska behöva känna så. Men vi är inte riktigt där än.

En vanlig, men ovanlig lördagskväll i Åmål. Dragdrottningen Jane ger järnet på den lilla uppbyggda scenen på restaurang Kungens. På gatan utanför kör raggarna sin vanliga runda. Foto: Anette Nantell

Framåt sex-tiden packar Love och Benjamin in alla scendelar i bilen och kör mot Åmål. På kvarterskrogen Kungens restaurang och bar är det fortfarande ganska tomt. Jane går inte upp på scen förrän klockan tio och det finns gott om tid att oroa sig för om det ska komma folk. Då och då kör raggarbilar förbi fönstret med rockabillymusik på högsta volym. En dam med glitter på ögonlocken har satt sig i baren. Hon har inte sett Jane uppträda tidigare men har sett ett anslag på Facebook som lockat hit henne.

– Jag tycker han är så modig. Det är coolt med folk som gör sin grej.

När klockan närmar sig entré har det kommit ett trettiotal personer, i alla åldrar. En del känner Benjamin sedan tidigare, som hans lågstadielärare, andra har åkt hit ända från Uddevalla. Till slut kliver Jane upp på scenen i sina höga glitterklackar och hälsar publiken välkommen. Sedan river hon direkt av ett mimnummer till en av Chers låtar. Hon ger järnet så att klänningen spricker och hon tappar peruken. Jane gör ett snabbt klädbyte bakom ett skynke och kommer ut i ett nytt spektakulärt glitterfodral. Mitt i en låt ropar en kvinna i hockeylaget Färjestads matchtröja:

– Du är ju bra för fan!

Isabel Nilsson är en av Cabaret Moulins största fans. Hon har sett alla deras shower. Foto: Anette Nantell

Jane ler och fortsätter sedan att blanda mim med egna sångnummer. Längst framme vid scenen sitter fyra killar som dragit ner luvorna över huvudet och bälgar i sig öl. De verkar knappt märka att deras vanliga pubrunda förvandlats till en dragshow. De pratar och fipplar med mobilerna tills Jane kör hårdrocksvarianten av Lena Philipssons ”Dansa i neon” och en av killarna gungar med lite i takten.

Någon hörs säga ”Hon är så vacker” och vid ett tillfälle springer en skäggig man upp på scen och ger Jane en björnkram. Hon mimar dramatiskt till idolen Peter Jöbacks ”Vad gör en man till en man”.

Det har kommit ett trettiotal personer, i alla åldrar. En del känner Benjamin sedan tidigare, som hans lågstadielärare, andra har åkt hit ända från Uddevalla. Jane kliver upp på scenen i sina höga glitterklackar och hälsar publiken välkommen. Foto: Anette Nantell

På kvällen kommer jag till en bar.

Jag fick en chans och jag blev kvar.

Jag imiterar.

Folk kommer in, ser rädda ut, men stannar kvar och ropar mera.

Då visslar publiken, kvinnan i hockeytröja ställer sig upp och klappar händerna och när showen är slut ropar de: En gång till, en gång till så att Dalslands enda dragstjärna Jane än en gång får kliva upp på scenen och göra det hon älskar.