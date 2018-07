True crime-genren växer och förgrenar sig

I början av maj var jag på Chinateatern i Stockholm för den amerikanska podcasten "My Favorite Murders" liveframträdande. Det var varmt, fullsmockat, och stämningen var uppspelt. "My Favorite Murder", som leds av de två vännerna Georgia Hardstark och Karen Kilgariff, kombinerar komedi med true crime; i varje avsnitt turas de om att berätta för varandra om var sitt verkligt mord, medan den som lyssnar reagerar, skriker, eller utbrister: ”Fuck politeness!” Det vill säga: låt inte din artighet försätta dig i en potentiellt farlig situation.

Podcasten har blivit en succé. I skrivande stund har Facebook-gruppen över tvåhundratusen medlemmar, som tillsammans har byggt upp ett forum i vilket de öppet kan diskutera brott, egna erfarenheter av att ha utsatts för brott, roligt pyssel eller psykisk ohälsa. (Både Hardstark och Kilgariff pratar öppet om ångest, depression, ätstörningar och missbruk.) Bland lyssnarna har det blivit särskilt populärt att plocka citat ur podcasten och göra om dem till inspirerande bakgrunder för mobilen och datorn. Vem vill inte se orden ”Here’s the thing: fuck everyone” över en bild på ett harmoniskt hav eller en lummig skog?

Men på ett annat, lite krassare plan handlar det kanske om att vi, som konsumenter av fiktivt våld, har börjat bli härdade

Men det är inte bara "My Favorite Murder" som är populärt just nu, utan det mesta som är relaterat till eller på något sätt berör true crime-genren. På Netflix kan man välja mellan allt från ”Wild, Wild Country”, en svindlande, spännande undersökning av sekten Bhagwan Shree Rajneesh och deras försök att med hjälp av salmonella få övertag i lokalpolitiken; ”Evil Genius”, om ett märkligt bankrån som slutar i ond, bråd död; till nya avsnitt av dokumentärserien ”The Staircase”, som handlar antingen om ett mord eller en olycka, beroende på vem du frågar. För några månader sedan släpptes författaren Michelle McNamaras bok ”I’ll be Gone in the Dark”, som noggrant och metodiskt går igenom bevisföringen kring The Golden State Killer, en seriemördare som ska ha begått åtminstone tolv mord och över femtio våldtäkter. McNamara, som hade jobbat på fallet i flera år, gick bort 2014, men boken avslutades av kollegor och vänner och publicerades postumt. (Bara en kort tid därefter identifierade man med hjälp av DNA mördaren som en före detta polis, Joseph James DeAngelo, som nu är häktad.)

Varifrån kommer samtidens kollektiva fascination för true crime? På ett plan handlar det kanske om att man under ordnade former vill exponera sig för det som skrämmer en mest. Något som talar för det är en studie från 2010, i vilken det framkommer det att majoriteten av de som konsumerar true crime är kvinnor. Slutsatsen författarna drar är att kvinnor, som är räddare än män för att utsättas för våld i offentligheten, genom media kan konfrontera sin rädsla och försöka kontrollera den.

Men på ett annat, lite krassare plan handlar det kanske om att vi, som konsumenter av fiktivt våld, har börjat bli härdade. Nuförtiden vill vi ha riktiga mord, inte påhittade sådana. (Förutom om morden ifråga är riktigt skruvade – fjärde säsongen av "Bron", någon?) Där har vi också ett potentiellt problem med true crime-genren: det finns alltid en risk att vidriga brott förvandlas till ren underhållning, att mördaren hamnar i fokus medan de utsatta glöms bort, osynliggörs eller utnyttjas. Jag kan inte vara den enda som fasar inför att Zac Efron – annars en av mina absoluta favoriter – ska spela Ted Bundy i en kommande film. Ska en till generation charmas av mannen som brutalt mördade över trettio kvinnor?

”Många tv-program och poddar om brott och mord blir bara råare och råare”, skriver Carina Höglund, mor till Engla, i en debattartikel på Aftonbladet. ”Är det så vi som drabbats av mord ska tvingas leva?” I samband med att podcasten ”Serial”, om fallet Hae Min Lee, släpptes skrev Lees bror: ”För er lyssnare är det bara ett till mordmysterium”, men ”ni såg inte er mamma gråta varje natt”. True crime-genren kan bli inte bara okänslig, utan rentav skadlig för de drabbade.

Men allteftersom genrens popularitet ökat så finns det också fler som intresserar sig för både den utsattes perspektiv och sammanhanget i vilket brottet sker. Podcasts som "My Favorite Murder", den brittiska "All Killa No Filla", och svenska "Spöktimmen" pratar inte bara om mord, utan också om osäkerheten i att vara kvinna, hur man som hbtq-person kan bli bemött av polisen, eller svarta amerikanska mordoffers relativa osynlighet i medierna. Nyligen startade Emma Hardy och Grace Harrison ”Foul Play”, ett true crime-magasin som enligt hemsidan vill ”rikta blicken mot det som ledde till brottet eller hur det hanterades efteråt”. I en intervju med Vice är de mer rättframma: ”Vi insåg att det inte fanns några true crime-tidningar som inte var äckliga och överdrivna.” Med i det första numret är en intervju med Ann Törnkvist om hennes arbete med – och liv efter – boken ”Följ fucking order”. I varje nummer inkluderar man också en krönika av en anhörig till seriemördaren Harold Shipmans offer

Nyligen köpte HBO rättigheterna till ”I’ll Be Gone in the Dark”. Vi kan alltså vänta oss åtminstone ytterligare en storsatsning i true crime-genrens namn.