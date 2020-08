Trumpetaren Jon Hassell rör sig i ett eget universum

Fourth world Jon Hassell ”Seeing through sound” Ndeya/Border Visa mer

Det är egentligen ytterst få artister som med fog kan kallas helt unika. Trumpetaren Jon Hassell hör tveklöst till den skaran. Jag vill dessutom hävda att han är en av de senaste fyrtio årens mest intressanta musikskapare. Det är också därför han kräver en egen genrebeteckning här ovan: Fourth world är hans alkemiska förening av jazz, minimalism, electronica, afrikanska rytmer och balinesisk gamelan. Skarvarna mellan genrerna är sedan länge upplösta, Hassell rör sig i ett eget universum.

Vid 83 års ålder ger Hassell ut sitt sextonde album. ”Seeing through sound”, med undertiteln ”Pendimento volume two”, utgiven på hans egen etikett på electronicabolaget Warp. Skivan är uppföljare till ”Listening to pictures” som kom häromåret. Pendimento är ett begrepp från konsthistorien, som betyder bilder eller former som dyker upp i en målning efter att de en har gång målats över. Det beskriver Hassells lager-på-lager-teknik väl, och hur element från tidigare inspelningar spöklikt kan uppenbara sig.

På ”Seeing through sound” är nyfikenheten obruten. Det är en åldrande ljudschaman som utnyttjar den senaste digitala tekniken. Den täta musiken hela tiden skiftande, flytande. Han beskriver själv spåren som ”scener” – men att lyssna är snarare som att sjunka ner i ett fascinerande klangbad.

Över sprakande elektronik, tassande rytmer och pulserande basgångar svävar Jon Hassells elektroniskt bearbetade trumpet. Som ett väsande över en dimmig hed eller en indisk raga från framtiden.

