Julkalendern ”Storm på Lugna gatan” Manus: Lina Åström, Marja Nyberg, Adrian Boberg, Eric McAllister Regi: Emma Bucht I rollerna: Cecilia Forss, Henrik Johansson, Adrian Macéus, Maja Söderström, Lena Philipsson, Johan Rheborg, Sofia Ledarp, Shima Niavarani m fl. Sänds 1 - 24/12 i SVT1 och Barnkanalen vardagar: 07.15, 18.45, helger: 08.45, 18.45 samt SVT Play. Visa mer

Varje avsnitt av årets julkalender, ”Storm på Lugna gatan”, inleds med det tidstypiska fenomenet ”vlogg”. Det är förstås ett sätt att skapa igenkänning hos generationen som hellre ser på Youtube än på tablå-tv, och det blir heller aldrig mycket mer än så – men när barnen väl är indragna, via den välbekanta frontkameran, har de faktiskt ett ganska klassiskt public service-julmys framför sig.

Familjen Storm från storstaden flyttar lagom till den 1 december in i Lugna gården (vilket får en att misstänka att de spikade namnet ”… på Lugna gatan” lite för tidigt) i det lilla samhället Järnkroken. Sanna Storm (Cecilia Forss) är en rivig deckarförfattare med förkärlek för mackor, Trond Storm (Henrik Johansson) en torftig typ som lever upp när han får rabbla decimaler i talet pi.

Quiz: Vad kan du om tidigare julkalendrar?

Deras äktenskap ter sig en smula obegripligt, men det får sägas vara en invändning som förhoppningsvis går den huvudsakliga målgruppen förbi. Youtuber-sonen Leo (Adrian Macéus) och lillasystern Vilja (Maja Söderström) har motvilligt flyttat med till Järnkroken för att mamman, lika motvilligt, ska skriva klart uppföljaren till ”Ett sista mord till”.

Som av en lycklig slump håller byns skola stängt fram till jul, vilket gör att hela familjen helhjärtat kan ägna sig åt den årliga julkampen. I nio år har Järnkrokens självutnämnda adelsdam Lussan Silfverhjelm, spelad av Lena Philipsson, vunnit tävlingen – vilket eventuellt har att göra med att hon är gift med kommunfullmäktiges ordförande. Olof Wretling gör den stolpige Sven Silfverhjelm, en svårt Papphammar-inspirerad roll som jag tror ska vara ”rolig för de minsta” men som blir ganska outhärdlig för alla andra.

Luciatåget i ”Storm på Lugna gatan”. Foto: SVT

I stunder blir det i ”Storm på Lugna gatan” lite väl mycket av just det – repliker och scener som känns skrivna på ett sätt som vuxna tror att barn tycker är roligt. De unga skådespelarna har instruerats att säga ”sir yes sir!”, fistbumpa varandra och utan synbara skäl utbrista ”pommes frites!”, som den värsta sortens manic pixie dream girls. Å andra sidan har barn usel humor. Det är, när jag tänker på det, inte alls svårt att föreställa sig att hela Sveriges åttaåringar under december månad i tid och otid kommer att utbrista ”pommes frites!”.

Trots detta är barnen i årets julkalender är – för ovanlighetens skull, om jag tillåts vara så hjärtlös – helt bedårande. Adrian Macéus och Maja Söderström får ibland till en helt otvungen tajmning, och kärlekshistorien mellan den hunsade rikemanssonen Sylvester Silfverhjelm (Edvin Ryding) och Evin Strong (sextonåriga Wilma Lidén, julkalenderns bästa skådespelare) känns mer än en aning ”Skam”-influerad och alldeles underbar.

Läs mer: Intervju med skådespelarna

Till sin hjälp i julkampen har familjen Storm nämligen sina grannar, familjerna Strong och Miller-Karlsson-Blomberg. De förstnämnda är tekniktokar med huset fullt av Gopro-kameror och futuristiska täckjackor, de senare är första klassens flummare – en stjärnfamilj klädd i tovat som envisas med att kalla alla för ”hen”. Det skulle lätt kunna bli övertydligt samtida men hålls på en någorlunda charmig nivå – och familjerna balanseras fint av den bistra, julhatande, eventuellt varulvssmittade grannen Eskil Ek (Johan Rheborg i pälsmössa).

En julkalender måste vara något av det svåraste man kan göra i tv-väg – den ska vara folklig och smart, rolig för barnen och för deras sömndruckna föräldrar, och hur mycket julstämning man än lyckats skapa är det alltid någon farbror som tycker att det är för lite julstämning. ”Storm på Lugna gatan” lyckas ganska bra med alltihop.

Läs mer: Viaplays konkurrerande julkalender görs igen