Tv-värden James Lipton död vid 93 års ålder

Lipton föddes 1926 i Detroit och hade inledningsvis inga ambitioner om att lyckas inom teater eller tv. Det var främst i behov av pengar som han sökte sig till jobb som skådespelare och det första mediaframträdandet gjorde han i radioprogrammet ”The Lone Ranger” på 1940-talet, skriver New York Times.

Efter många ströjobb som producent och manusförfattare kulminerade Liptson karriär med programmet ”Inside the Actors Studio”, som startades 1994.

Där bjöd han in och intervjuade ofta prisbelönta skådespelare om deras upplevelser inom och approach till yrket. Intervjuerna fungerade som en del i undervisningen för studenterna i Actors Studio Drama School, i samarbete med universitetet The New School i New York.

Paul Newman var Liptons första intervjuperson och genom åren har han grillat över 300 namn, däribland Sean Penn, Jim Carey, Julia Roberts och Sally Field.

Lipton berömdes ofta för sin pondus och vältalighet, och samtidigt för hans ödmjukhet. Genom åren har flera försökt återskapa Liptons specifika manér via hjärtliga imitationer. Bland annat har skådespelaren Will Ferrell imiterat Lipton i satirprogrammet Saturday Night Live.