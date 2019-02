Det var i mitten av januari som Angela Gui kontaktades av Sveriges Kinaambassadör Anna Lindstedt och ombads att resa till Stockholm den 24 januari, skriver Angela Gui i ett långt inlägg på sin blogg på onsdagen.

Enligt Gui skulle Lindstedt ha varit vag när hon förklarade ändamålet med resan och bara sagt att det hade med hennes fängslade fars situation att göra. Enligt Gui skulle ambassadören ha sagt att hon själv skulle befinna sig i Stockholm tillsammans med två affärsmän och att en av dem skulle stå för alla Angela Guis omkostnader – så blev det aldrig.

Enligt bloggen möttes hon sedan av ambassadören och de två affärsmännen på det hotell hon tagit in på och kördes sedan i bil till ett annat hotell där de fyra sedan skulle tillbringa en stor del av de närmaste två dagarna.

Men dagarna på hotellet blev inte vad Angela Gui hade tänkt sig. I stället för konkreta samtal om hur hennes far kunde komma att friges kom hon att få möta en rad kända och respekterade experter på Kina.

”Affärsmännen talade med mig med en blandning av smicker och löften om att de skulle ’hjälpa mig’, utan att förklara på vilket sätt”, skriver Angela Gui.

Efter hand blev situationen allt mer bisarr, enligt Angela Gui, som inte fick lämna lobbyn och fick med sig en person när hon ville gå på toaletten. Under fredagen fick hon veta att en av affärsmännen gett sig av till Kinas ambassad för att ”förhandla” om hennes far. Detta utan att hon själv informerats om vad han kunde tänkas säga. Hon fick också veta att affärsmännen hade bra kontakter med det kinesiska kommunistpartiet och att det fanns goda chanser att hennes far skulle släppas.

”Men först måste det bli en rättegång där min far skulle dömas till några år innan han kunde återvända hem. Och för att detta skulle bli möjligt måste jag hålla tyst”, skriver Gui i bloggen.

Enligt Angela Gui godkände ambassadör Lindstedt ”planen” som skulle tvinga Angela Gui att inte kritisera Kina under minst en månad. Ambassadören ska också ha sagt att hon skulle framträda i tv så snart Gui Minhai släppts ur fängelse och då tala om Kinas och Sveriges ljusa framtid tillsammans. Enligt Angela Gui skulle Lindstedt också ha sagt att hon då skulle beklaga det som sagts om Kina i ett satirprogram i SVT.

Angela Gui skriver också att en av affärsmännen hotade att förstöra Anna Lindstedts karriär om Gui fortsatte att tala med medierna.

Bloggen innehåller flera märkliga händelser där Angela Gui beskriver hur hon kände sig allt mer pressad och allt mer förvånad över den svenska ambassadörens roll.

Vid ett tillfälle ska en av affärsmannen ha sagt att om inte Angela Gui litade på honom så skulle hon aldrig få återse sin far.

När Angela Gui till slut kunde lämna hotellet kontaktade hon det svenska utrikesdepartementet som förnekade all kännedom om händelsen och att deras egen ambassadör befunnit sig i Stockholm.

Diana Qudhaib vid UD:s presstjänst säger att ambassadör Anna Lindstedt nu tillfälligt har ersatts och att en intern utredning av händelserna har inletts.

– UD kände inte till händelserna förrän efter mötet hade ägt rum, säger Qudhaib till DN.

– Med anledning av uppgifter om möjligt felaktigt agerande i samband med detta har en intern utredning inletts och en tillförordnad chef utsetts på ambassaden.

Anna Lindstedt kommer nu att tas hem till Sverige för att hon ska kunna ge sin bild av det som hänt.

Under dagen twittrade Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt om det som hänt. Sjöstedt kräver att ambassadör Anna Lindstedt ska avskedas.

