Ulf Lundell: Jag hatar den här ockupationen

I alla fall så är det vackert väder, nästan som vår, tio grader i morse så jag gick rundan i Parken i shorts, det kommer jag kanske att få ångra men, i alla fall så är det 16 grader nu och frisk västan. I alla fall I alla fall så var skogen vid havet full av fågelsång. Bofink förstås, men den här tidens verklige solist är onekligen taltrasten, som jag hör överallt, men bara sett i böcker, men, i alla fall, så hörde jag mystisk sång, hört förr, och i dag såg jag att det var gärdsmyg, Sveriges näst minsta fågel, som kunde sjunga så intrikata saker I alla fall verkade havet vara på gott humör, nästan lite grekiskt I alla fall var horisonten röd-orange 06 och bäckarna sjöng vid 07 I alla fall sov jag hyggligt, det kan jag inte förneka, och första halvtimmen i vaket tillstånd var som vanligt, vill säja som innan, sen ramlade allt som stod på själens hyllor ner på själens golv, även hyllorna faktiskt. Men i alla fall hörde jag, tyckte jag, nånting välbekant till höger om mej på backen nerför en fin kulle och där var i alla fall årets första sädesärla, för mej i alla fall. En hane. Lätet, så välbekant. Enda fågel, vilda, jag känner till som gillar att bonda med folk, utan att det för den skull handlar om föda. Jag tror dom hålls i byar utrikes om vintrarna. Min far älskade sädesärlor, han hade en verkligt mjuk sida, innerlig. För honom var både hona och hane sädesärla ”hon”.

I alla fall åt jag frukost och sen bröt jag samman ett tag. Ingen lust till nånting. Så jag ägnade mej åt att förbanna ett tag. Hela skiten. Alltihop. Rubbet. Ska fan vara så GOD nu. Jo, stundvis. Men HELA TIDEN?

Men i alla fall, jag ryckte upp mej.

Sen, i alla fall, kom plötsligt trädgårdsfolk och flyttade ett fikonträd, tuktade det och fjärilsbuskarna, gjorde fint i sydrabatten I alla fall, menar jag. Ändå. Som vilken godsgubbe som helst, men jag börjar bli för gammal för trädgård och jag har aldrig varit nån trädgårdsmästare. Det skulle räcka med ett stycke tomt med grus och sand och bambu.

Jag hatar den här ockupationen. Samtidigt är jag imponerad av mikroben, viruset, 200 gånger mindre än en bakterie, måste till ett elektronmikroskop, 30-tal först, för att upptäcka den lilla varelsen, som forskare vetenskapsfolk säjer att nej, det är inte liv, men det är inte heller död. Den måste ha en cell. Varför finns du, virus?

Det är fördjävligt det mesta, men det är i alla fall påsk

Men, i alla fall: jag ska lära mej något. Säjs det. Det säjs mycket. Jag hör om gigantiska summor pengar än hit än dit. Man hör mycket eftersom det säjs mycket, men man kan stänga av. Tvätta händerna och hålla avstånd. Min farfar dog i Spanska sjukan. Spanskan även kallad. Hörde om denna Spanska under hela min barndom ungdom. En mycket aggressiv influensa. Det var sommaren 1918. Kom till Helsingborg via Norge, härjade i tre vågor, den andra värst, min farfar dog i första vågen nån eller ett par månader innan min far föddes.

Dog 40 000 i Sverige av den farsoten, flest i norr. Tänkt mycket på hur det påverkat mitt liv och inte minst min far. En enda död. Hur är man far om man aldrig haft någon far och hur lång tid tar det tills man ”kommer ikapp”?

I alla fall: det är ju längesen.

Dom starkaste dog, deras immunförsvar var tuffast, men det fuckade upp och gick till angrepp mot egna systemet.

Iallafall: vitsippsbackarna är fantastiska nu. Scilla blommar intensivt blått. Hararna roar sej. Rådjur som gaseller i gryningsljuset. Tusenskönorna har kämpat sej igenom den här vintern som härnere inte var nån vinter, men det blåste 100 meter per sekund från slutet av november till ungefär när allt det här kom sen I alla fall. Så finns det böcker.

Bland annat.

Och magnolian vill spricka ut och aprikosträdet också och i alla fall så håller folk på Coop avstånden i köerna och i alla fall fräschades galleriet i Simrishamn upp ordentligt med nytt golv och en hel del annat bara för att sen hålla stängt. Det är fördjävligt det mesta, men det är i alla fall påsk. Död och uppståndelse. Hade jag varit 20 år yngre hade jag sökt jobb som sjukhusvaktmästare. Jobbade som det rätt mycket i 20-årsåldern. Jag gillade det. Jag kunde ha gjort lite nytta. Sopor, tvätt, sterilt, sånt. Jag känner mej sen dess lite ”hemma” på sjukhus, lite som ”mitt folk”. Lite. Det är ju ett tag sen. Men hur vore det att rigga upp sjukvården nu igen. Jag tror att mycket måste riggas upp i det här landet efter den 30 år långa halvt om halvt galna försöksperiod vi har bakom oss. Vad sysslades med? Frihet?

I alla fall har jag hjälpt till att få upp en tavla på väggen i dag.

Man vill bara åka långt bort men Tegnell säjer att det blir inget av med att åka långt bort nånstans på månader. Det går inte att gilla det här. Vi säjs bli hyggliga av det. Ja, men vi kanske är rätt hyggliga innerst I alla fall, menar jag. Och ändå. Med vissa reservationer. I alla fall bor jag inte i Stockholm längre. Men jag sänder mina tankar. Om ni sänder era I alla fall knoppas det I alla fall pågår lantbruk och äppelodlingar tuktas. Men det här är flera gånger om dagen för mycket bara.

I alla fall.

Men ändå.

I alla fall är jag i Riskgrupp. Det är också skit. Jag vill inte vara i nån riskgrupp. Jag gillar inte att bli bestämd av andra.

Men jag fogar mej, tro inget annat, men det här tillståndet, som vi har att genomlida, får mej att tappa lusten och känna mej av banan och bli på dåligt humör.

Jag har två feta böcker här ser jag, överst på en hylla. Samuel Becketts brevsamling. Kanske vore nåt.

Jag vill inte läsa något, jag vill slå sönder något känner jag. Snarare välta en bokhylla över ända. När världen kändes så risig med Trump, Johnson, väckelsekristna, galet religiösa övertygade av alla sorter, klimatrubbningar, Orbán, Erdogan och alla salivspottande högernationalister så kom coronan.

Jag avskyr ordet.

Synd, i alla fall, att vi skulle bli så giriga och samvetslösa, men det kanske löser sej nu, i alla fall, inom en snar framtid när det här är över

Nu är det Guds straff än hit än dit och järtecken i skyn. Den Store Guden Domedagar oss. Så orättvis anses Guden vara av många. I alla fall är Sinéad O’Connors platta ”I’m not bossy, I’m the boss” den första platta som på allvar berört mej sen, ja, när? Sen unge Sam Fenders ”Hypersonic missiles”. Jag vet inte hur O’Connor mår för dagen, men ingen sångerska sjunger så intensivt som hon, ingen. Sångare heller faktiskt. Hon må vara en irländsk katolsk katastrof, men hon brinner. Inte brann. Hoppas jag. I alla fall ger jag fan i alltihop nu. Jag har fått nog.

I alla fall önskar jag Boris J bättring. Det är det enda rätta. I alla fall tycker jag Hägglund som kraschade apotek och beredskapslager borde, som kristen, hålla sej för god för att kränga sjukvårdsprodukter. En man med humor onekligen men, som det sjungs: ”sometimes the devil comes like a man of peace.”

Om man nu tror på sånt. Det gör inte jag, men Hägglund säkert. Men man ska nog, i alla fall, vara lite försiktig med den så kallade moralen nu.

Synd, i alla fall, att vi skulle bli så giriga och samvetslösa, men det kanske löser sej nu, i alla fall, inom en snar framtid när det här är över. Vi kanske bara fick feeling.

I alla fall, så läste jag nåt snyggt som Samuel Beckett tycks ha sagt nån gång i Paris nån gång, det stod i publikationen Axess som jag prenumererar på eftersom jag tycker det är intressant att se vad man tycker och tänker hos dom konservativa, han sa i alla fall:

”Jag skulle inte ha kunnat gå igenom denna förfärliga oreda som är livet utan att ha lämnat en fläck på tystnaden.”

En fläck. Fläcken. På tystnaden.

Känns som vi alla väntar på Godot nu.

Men.

I alla fall: kråkorna kraxar, vårvinden drar genom dröjande trädkronor. Har man bara en vän, räcker med en, så fixar det sej.

I alla fall. Och ändå. Trots allt.

Å andra sidan.

Jag tror tranorna kommer i dag. Eller kanske imorrn. Det är nog dom jag väntar på.

Jag lägger ut julgig på Berns efter påsk. Vi backar hela historien och förbereder oss max inför det som vi redan är mitt uppe i. Plus lite hyggliga förbannelser.

Det kan funka.

Och, i alla fall: stararna är här och sjunger kraxar tjattrar härmar varje tidig morgon och varje kväll innan dom kryper in under gamla tegelpannor. Får sällskap av melankolins mästare koltrasten. I alla fall. Och ändå.

I alla fall känns det som om själva skrivmaskinen har fått corona.

Det är väl bara att sätta på Allan Petterssons 5:a och 7:a på max volym på stereon och låta den musiken krasa skallen till stoft.

Stoft ska vi ändå till i påsk. För att ha rätten till maj och sommar.

Såna är, ändå och i alla fall, villkoren för oss väntande.

