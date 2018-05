Ulla Sallert är den enda svensk som har fått en huvudroll i en Broadwaymusikal specialskriven för sig. Det var när hon spelade i uruppförandet av musikalen ”Ben Franklin in Paris” 1964.

Hon föddes 1923 i Stockholm, studerade sång vid Musikaliska Akademien och tänkte först bli operasångerska. Men efter sin debut i operetten ”Serenad” på Oscarsteatern 1944 specialiserade hon sig på operett och musikal. Hon blev en av Sveriges mest anlitade musikalsjärnor under 1950-talet, bland annat med föreställningarna ”Oklahoma”, ”Annie get your gun”, ”Pacific” och ”Guys and dolls”.

– Hon var den största musikalstjärna vi haft i Sverige. En pionjär, och väldigt respektfull och proffsig. Vi jobbade ihop under mitt första tv-jobb i Stockholm, på ”Skogman efter noter”. Då fick jag dansa wienervals med henne. Det var stort, att dansa med Sveriges största musikalstjärna, säger regissören Hans Marklund och fortsätter:

– Jag tänker på ett gammelsvenskt ord: parant. Hon hade en air av någonting upphöjt omkring sig. Samtidigt var hon privat väldigt inlyssnande, lite som Lill-Babs. Ingen stropp. Trots att vi bara jobbade tillsammans tre gånger, och jag var mycket yngre, hade hon respekt för en. Det fanns ingen divighet där, säger han.

Anders Aldgård jobbade tillsammans med Sallert i ”Me and my girl”, både på Storan i Göteborg samt på Nöjesteatern i Malmö.

– Vi blev väldigt goda vänner. Hon var mycket busigare än vad folk tror. Jag hade träffat henne några gånger innan vi jobbat tillsammans. Hon tillhörde ju en sort som inte riktigt finns längre. Varje kväll när Ulla gjorde sin entré gick det ett sus genom salongen, säger Aldgård och tillägger:

– Hon var elegant, och till skillnad från Svenska Akademien hade hon både snille och smak.

Ulla Sallert fotograferad 1995. Foto: Rolf Olsson/Sydsvenskan/IBL Bildbyrå

Ulla Sallert har också framträtt i konserter och krogshower, sjungit visor och schlager och skrivit böcker om astrologi och fasta. Hon var även verksam i filmbranschen och spelade bland annat tant Hulda i ”Nils Karlsson Pyssling” från 1990.

Hennes senaste roll var som Hertiginnan i musikalen ”Me and my girl”, som hon gjort i flera uppsättningar på 2000-talet.

Ulla Sallert blev 95 år gammal.