Ulvaeus: Då kan nya Abba-låtarna komma

De två nya Abba-låtarna ”Don't shut me down” och ”I still have faith in you” skulle ha släppts under 2018. Men arbetet med de digitala versionerna av bandmedlemmarna som ska framföra låtarna har blivit något försenat.

– Vi är fortfarande mitt upp i arbetet med Abba-avatarerna, som är digitala kopior av oss själva, säger Ulvaeus till Ekstrabladet.

– Avatarerna kommer förhoppningsvis och antagligen att sjunga en ny Abba-sång i en video i september eller oktober.

Nyheten om att alla fyra medlemmar i Abba hade återförenats slog ned som en bomb i fjol.

Det handlade dock inte om någon regelrätt comeback, utan om två nya låtar som spelats in i en studio på Skeppsholmen i Stockholm 2017. Planen är att dessa ska framföras av Abba-avatarer som även kommer att ge sig ut på världsturné.

Arbetet med avatarerna verkar dock ha varit mer komplicerat än väntat och Abba-fans runt om i världen har fått sitt tålamod ordentligt prövat. Men nu verkar det alltså finnas ljus i tunneln, även om Björn Ulvaeus inte vill säga för mycket.

– Jag lovar ingenting, men jag hoppas, säger Ulvaeus till Ekstrabladet.

Läs mer: ABBA har återförenats i studion