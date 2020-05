Under coronavåren förtjänar Florence Nightingale att firas extra mycket

För 200 år sedan, den 12 maj 1820, föddes Florence Nightingale. Världshälsoorganisation WHO har utnämnt 2020 till ”Sjuksköterskans och barnmorskans år”. Så blev det, på ett mer dramatiskt sätt än någon hade önskat. Efter decennier av allt större svårigheter att rekrytera personal till vården har antalet ansökningar till sjuksköterskeutbildning ökat dramatiskt denna coronavår, samtidigt som pandemin lett till att alla aktiviteter kring 200-årsminnet har flyttats framåt.

1975 var FN:s internationella kvinnoår. Då köpte jag några bärkassar med böcker av kvinnor på antikvariat. De kostade en krona styck. I en av dem låg ”Florence Nightingale, 1820–1910”, en biografi av Cecil Woodham-Smith från 1950.

Florence Nightingale brukade avbildas med en lampa. Foto: Fine Art Images / Heritage-Images

Omedelbart under läsningen bestämde jag mig för att skriva en bok om Nightingale. Hon blev känd som ”Damen med lampan” och framställs ofta som en ängel som offrade sig för andra. Men hon var tvärtom en viljestark kvinna som redan som barn vågade utmana sin samtids konventioner. För mig var konflikterna med mamman en identifikationspunkt och reformdrömmar kring samhällsinsatser för de svagaste en annan.

Men projektet måste vänta, en religiös brittisk överklasskvinna var inte politiskt gångbar i det svenska 1970-talet. Först 2007 utkom min biografi ”Hon var ingen Florence Nightingale – Människan bakom myten”. Ju mer jag läser av och om henne, desto mer fascinerande blir hon. Få förtjänar att firas som hon.

Florence Nightingale växte upp i en engelsk överklassfamilj. Hon föddes i Florens och döptes efter staden. Hennes nygifta föräldrar var på en två år lång bröllopsresa under vilken de fick båda sina döttrar. Fadern var motståndare till slaveriet och religiös fritänkare. Han blev en inspirerande gestalt för Florence.

Sjukvård på institution var en alkoholdränkt verksamhet där ”fallna kvinnor” kunde bo och arbeta.

Han hade ärvt sitt vackra efternamn och sin stora förmögenhet av en onkel. Arvet kunde bara gå vidare till en man. Eftersom kvinnor inte fick yrkesarbeta måste Florence och hennes syster gifta sig rikt, för att säkra sin försörjning. Vid faderns död skulle familjens gods och alla pengar överföras till en ung manlig kusin. Därför gillade mamman och systern inte alls den yngsta dotterns drömmar om att ägna sig åt sjuka och fattiga.

När ”Flo” envisades tyckte de att släkten kunde erbjuda tillräckligt många sjuka för att ge henne full sysselsättning, och i mer passande miljö. Sjukvård på institution fanns enbart för riktigt fattiga. Det var en alkoholdränkt verksamhet där ”fallna kvinnor” kunde bo och arbeta.

Florence Nightingale under 1890-talet. Foto: david RILEY / Alamy Stock Photo

Redan som barn upplevde Nightingale att hon hade direkt kontakt med Gud. Som 16-åring fick hon en kallelse, hon skulle förbättra världen för fattiga och sjuka, men Gud meddelade inte exakt hur.

Hon förblev hela livet djupt troende. Hennes bildning gjorde henne till en framstående teolog. Fyra band i hennes samlade verk handlar om religion. Hon ansåg att Guds vilja kunde utläsas i siffror. En livsuppgift blev att kartlägga hur sjukdomar spreds och minska deras förekomst i befolkningen. Om ansvariga bemödade sig om att kartlägga ett område innan de stiftade nya lagar eller genomförde reformer, kunde man sedan studera vilken effekt de fick. Inom vården borde det till exempel finnas statistiska formulär där alla sjukhus bokförde vilka ingrepp som gjordes och hur resultatet blev, föreslog hon 1860.

Hon älskade Richard Monckton Milnes men avvisade hans frieri för att följa sin kallelse

Idén om utveckling genom jämförelser mellan sjukhus var långt före sin tid, den slog igenom först på 2000-talet! Sveriges Kommuner och Landsting presenterade sin första ”Öppna jämförelser” 2006.

I statistikens historia har Nightingale behållit sin plats som pionjär, medan hennes samtids massiva förakt för sjuksköterskor har färgat av sig på hennes eftermäle som banbrytare inom vården.

Florence Nightingale hade fått gedigen utbildning i språk, historia, filosofi och matematik av sin far, samtidigt som hon i smyg studerade sjukvårdsteori, med stöd av några av familjens vänner. En av de viktigaste var hennes stora kärlek, poeten och ungdomsvårdsreformatorn Richard Monckton Milnes. Relationen med honom utlöste en existentiell kris för den unga Flo. Hon älskade honom men avvisade hans frieri för att följa sin kallelse. Modern och systern hade svårt att förlåta att en så perfekt friare fick nej, han var rik och bildad och en stjärna i Londons sällskapsliv.

När Florence Nightingale fick uppdraget att leda den brittiska sjukvården i Krimkriget förändrades allt. Att krigsministern Sidney Herbert och hans hustru Elizabeth hörde till familjens bekantskapskrets var avgörande för resan. Krigsministern och Nightingale brevväxlade. Lördagen den 14 oktober 1854 skrev hon till honom, och innan han fått hennes brev skrev han dagen därpå till henne med samma förslag: att hon skulle sköta det brittiska militärsjukhuset Skutari utanför Istanbul. En vecka senare var truppen på väg: 38 kvinnor med viss sjukvårdserfarenhet, de första i den brittiska armén.

Redan på resan ut i kriget blev hon världsberömd och under Krimkriget blev hon en legend

Familjens Nightingales vänner Selina (hon kallades Sigma för sin kunskap om Grekland) och Charles Bracebridge följde också med. I deras sällskap hade den unga Florence två gånger tidigare fått tillåtelse att resa ”ensam” utomlands. Sigma hade smugglat den då trettioåriga Florence Nightingale till hennes drömmars mål, den tyska diakonissanstalten Kaiserswerth, den protestantiska institution som ansågs stå närmast de katolska nunnornas eftersträvansvärda omvårdnadsideal. Florence utbildade sig sedan där under tre månader 1850.

Redan under resan ut i kriget blev hon världsberömd och under Krimkriget blev hon en legend. Hennes systematiska arbete med hygien och näring ledde till att dödligheten bland de brittiska soldaterna minskade från 44 procent till 2 procent, en lägre siffra än för soldater i brittiska militärförläggningar i fredstid. Det kunde hon efter kriget dessutom visa med egna innovationer för att presentera statistik, som tårtbitsdiagrammet. Om vi tänker på vad familjen Roslings rörliga bubbeldiagram betytt för att göra världens utveckling tydlig, kan vi kanske förstå den revolutionerande effekten: siffror är en sak, att göra dem begripliga en annan.

Åsa Moberg Författare, journalist och översättare. Hon har genom åren varit en tongivande debattör i bland annat vård- och miljöfrågor. 2007 gav hon ut ”Hon var ingen Florence Nightingale: människan bakom myten”. I vår är hon aktuell med ”De omöjliga. Från psykiatrireform till dyr och dålig vård”, en bok skriven tillsammans med Anna Fredriksson om den tjugofem år gamla psykiatrireformen. Visa mer

Innebörden i kallelsen klarnade äntligen. Den ångestfyllda perioden, efter Richard Monckton Milnes frieri, skildras i den nyutkomna romanen ”Kristuskvinnan” av prästen och författaren Stoika Hristova. Hon har genom böcker och handskrifter i British Library hittat belägg för ett hemligt romantiskt möte. Båda bemödade sig om att inte efterlämna dokument kring detta, men Florence Nightingale noterar att ”Richard var sig själv igen”, under resans hemliga möte med den älskade. Han studerade vården av unga problempojkar i Tyskland, vid hennes första besök i Kaiserswerth.

Med hjälp av Nightingales egna skrifter ger Stoika Hristova en fascinerande inblick i tankarna hos en ung kvinna som tänkte stort, egensinnigt och fritt. Samt väldigt mänskligt.

Hon ville att lönen för hennes utbildade sjuksköterskor, de första i världen, skulle motsvara en professorslön

Gud hade kallat henne, men till vad? Nightingale dokumenterade sin undran. Hon var en flitig skribent, först i brev och dagböcker och senare i utredningar, essäer och vetenskapliga rapporter. Hon producerade oavbrutet läsvärda texter. Efter kriget dikterades det mesta för sekreterare från sängen. Hon blev svårt sjuk under kriget och hämtade sig aldrig riktigt.

Redan mellan 1850-53 skrev hon den feministiska essän ”Cassandra” om 1800-talets kvinnosyn (som var densamma i hela västvärlden, även i Sverige). Hon lät trycka några få exemplar privat 1860 och skickade dem till en handfull läsare, bland andra John Stuart Mill, som inte uppskattade den men ändå tog intryck. I bokform kom den först 1928 och uppmärksammades av Virginia Woolf i ”Ett eget rum” ett år senare.

I Stoikas Hristovas roman presenteras tankarna i essän för första gången på svenska. Att äktenskapet och prostitutionen fyllde samma funktion som försörjning för kvinnor var en kontroversiell tanke, även om män i alla länder använde sig av båda kategoriernas tjänster. Än mer svårsmält för samtiden var Florence Nightingales förslag till lösning: rätt till utbildning för kvinnor och rätt till ett avlönat yrkesarbete. Hon ville att lönen för hennes eftertraktade utbildade sjuksköterskor, de första i världen, skulle motsvara en professorslön.

Det brittiska folket samlade in mycket pengar till hennes krigssjukvård. Efter kriget startade hon The Nightingale School of Nursing vid St Thomas Hospital i London 1860. Det var världens första sjuksköterskeskola. Den hade en kort tid också en barnmorskeutbildning, som stoppades på grund av den dödliga barnsängsfebern. Mödradödligheten blev mycket högre där än vid hemförlossningar.

Hon ville reformera fattigvård och sjukvård och därmed rädda mänskligheten från fattigdom och onödiga sjukdomar

Nightingale gjorde en jämförande studie mellan Europas förlossningssjukhus, utan att finna någon förklaring. Hon började misstänka att barnsängsfebern hade samband med obduktioner i våningen ovanför. Det var ungefär samtidigt som den senare så berömde doktor Ignaz Semmelweiss i Wien upptäckte ett sådant samband. De visste inget om varandra.

Under hela sitt liv utvecklade den stridbara Florence Nightingale sina radikala idéer: Hon införde distriktssjuksköterskor, som kunde utbilda mödrar i hälsovård för barnen. Hon utarbetade ett eget välfärdspolitiskt program, med kommunalskatt för välbärgade och inkomst från daglig sysselsättning för fattiga som förmådde arbeta. Hon ville reformera fattigvård och sjukvård och därmed rädda mänskligheten från fattigdom och onödiga sjukdomar – och utbilda kvinnor i omvårdnad så att de som ändå blev sjuka kunde få ett bättre bemötande och omhändertagande.

När hennes mamma blev dement flyttade hon hem till henne, fast de bråkat mycket genom åren.

Att konkurrens skulle föra mänskligheten framåt var en populär idé redan på 1800-talet, men Florence Nightingales förslag till lösning var motsatsen, nämligen ”combination”, samverkan: ”Det finns ingenting sådant som oberoende. I den mån vi är framgångsrika ligger vår framgång i samverkan”, skrev hon i en text som ingår i volymen ”Public heath care” i hennes samlade verk.

Florence Nightingale var först i världen med personcentrerad vård, liksom med mycket annan kunskap som med jämna mellanrum presenteras som nyupptäckt. Hon hade många och mäktiga fiender. Hon dog 1910, 90 år gammal. Från sin himmel kan hon i dessa dagar notera hur den senaste dödliga smittan sprider sig i en allt mer desperat mänsklighet. I Storbritannien heter de snabbuppbyggda fältsjukhusen NHS Nightingale Hospitals.

Red. Lynn McDonald ”Collected works of Florence Nightingale” (Wilfrid Laurier University Press, 2001–2012.)

Stoika Hristova ”Kristuskvinnan” (Vulkan Bokförlag, 2020)

