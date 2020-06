Unga musiker framträdde i ”världens största digitala orkester”

Musik Side by Side: Digital Festival Concert Musik av Beethoven, Ralph Vaughan Williams Elton John med flera Dirigenter: Ron Davis Alvarez, Birgitta Mannerström Molin och Marjolein Vermeeren. Scen: sänt via GSOplay. Visa mer

Bara för några veckor sedan meddelade Metropolitan-chefen Peter Gelb att operahuset nu i sommar skall bjuda på ett åtta veckors digitalt läger för unga sångare och musiker från hela världen – för att erbjuda dem ”operatic fun and education”. Lägret startade i tisdags.

I samma anda bestämde Göteborgs symfoniker och El Sistema för ett par månader sedan att deras traditionella musikläger för barn och unga i juni, som brukar samla 2000–2500 personer från hela världen, skulle ske digitalt. Med hjälp av flera innovativa kreatörer inom digital teknik och it samt stöd från Västra Götalandsregionen, staden Göteborg och lägrets sponsorer skapades en plattform där alla deltagarna skulle få ett schema för olika typer av utmaningar, inspirationer och lektioner. En plattform där alla skulle kunna skapa sin egen profil och kommunicera med varandra.

I år hade närmare 706 deltagare anmält sig, från ett 30-tal länder. För att sjunga och spela tillsammans utifrån lägrets motto ”att motverka segregation och bygga broar mellan människor, kulturer och kontinenter”. Och finalkonserten hölls i onsdags, med bas i Göteborgs konserthus och presenterad som ett videokollage där musikframförandena blandades med klipp från händelser under lägret.

Musikvalet hade också en särskild betydelse i år. Som temat till ”Mission impossible” och Beethovens uvertyr till Goethes pjäs ”Egmont” vilka båda uttrycker ett heroiskt trots mot till synes oöverstigliga svårigheter. Att stå upp när det gäller. Beethovens uvertyr, som komponerades 1810 i protest mot Napoleons härjningar, kom också att användas som en frihetssymbol för den ungerska revolten 1956. Nu fick den klinga som en symbol för att stå sida vid sida under pandemin.

Men höjdpunkten under Side by Sides finalkonsert blev ändå försöket att bilda ”världens största digitala orkester” – i ett mäktigt kör- och orkesterarrangemang av Elton Johns ”Circle of life” ur ”Lejonkungen”:

