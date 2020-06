United we stream firar nationaldagen med 24 timmar livesänd festival

Klubbkonceptet United we stream började i Berlin under pandemins första tid och har nu spritts över hela världen. Trädgårdens Johanna Beckman är en av initiativtagarna till Stockholms eget evenemang – som pågår på åtta platser under 24 timmar, med start den 6 juni klockan 10.00, och liveströmmas gratis på unitedwestream.se.