Uppgifter: Omröstning om Danius under torsdagen

Svenska Akademien håller traditionsenligt sammanträden på torsdagar. Men morgondagen kommer att innehålla en ovanlig punkt, enligt uppgifter till SVT. Enligt Per Wästberg kommer man då troligen att hålla en förtroendeomröstning om den ständiga sekreteraren Sara Danius.

– Morgondagens sammanträde blir spännande, men helt oförutsägbart, säger akademiledamoten och före detta ständige sekreteraren Horace Engdahl till SVT.

Onsdagen innebar det första tillfället då de ledamöter i Akademien som fortfarande deltar i arbetet samlades i ett publikt sammanhang sedan förra veckans händelser, då de tre akademiledamöterna Peter Englund, Klas Östergren och Kjell Espmark berättade att de inte längre skulle delta i Akademiens arbete.

Under en tillställning under onsdagskvällen tilldelades då författaren Agneta Pleijel Nordiska priset – men under ceremonin ska akademiledamoten Per Wästberg ha berättat för SVT att flera ledamöter då planerar att genomföra en omröstning angående gruppens förtroende för Sara Danius.

