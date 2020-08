USA: Färre kulturjobb och färre kyssar

Rapporterna från Americans for the arts ger en tydlig bild av hoten mot kulturen i USA under pandemin: Just nu är kostnaden uppe i över 10 miljarder, enligt enkätundersökningar till organisationer inom kultursektorn. Nästan alla har fått ställa in evenemang, och nästan alla kulturarbetare och kulturinstitutioner har drabbats påtagligt ekonomiskt. Fyra av tio organisationer är inte säkra på att deras verksamhet överlever coronautbrottet.

I ett presidentvalsfebrigt USA, där sommaren dominerats av rapporteringen om nya virusutbrott och protester mot rasismen, hamnar problemen i kultursektorn lite i skymundan. Men ett visst ekonomiskt stöd har betalats ut via stimulanspaketet Cares, som klubbades av kongressen i våras. 75 miljoner dollar har slussats ut - dels via delstaterna och regionala kulturmyndigheter, dels via olika icke vinstdrivande organisationer i USA.

Filmindustrin i Hollywood – som står för två miljoner arbetstillfällen i USA – befann sig redan före coronautbrottet under ekonomisk press. Under det senaste halvåret har många produktioner fått ta paus. Filmbolag och fackföreningar har arbetat hårt med lokala myndigheter för att skapa säkrare inspelningsplatser.

Förändringarna kommer att påverka berättandet i grunden, konstaterar Washington Post i ett stort reportage. Glöm filmer som ”Titantic” tills det finns ett vaccin: Storslagna historiska scener med många statister är inte att tänka på när skådespelare ska hålla fysisk distans. Eventuella kyssar bör helst utföras av skådespelare som lever ihop i verkligheten.

Dessutom kämpar producenter och manusförfattare med om och hur de ska ta hänsyn till pandemin i samtida tv-serier. Ska rollfigurerna ägna sig åt hemarbete? Borde de ta på munskydden? Kommer någon känd karaktär att dö i covid-19?

Nyhetsdramat ”The morning show” med Jennifer Aniston och Reese Witherspoon hör till de produktioner som, enligt uppgift, gör om manuset för att skildra coronautbrottet.

