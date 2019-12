”Vår tid är nu”-skådespelaren vill hålla armlängds avstånd till kulturen

Mattias Nordkvist sökte aldrig till scenskolan i Stockholm. Då, för 15 år sedan, ville han hålla sig på tryggt avstånd från kultureliten. Hindra sig själv från att sugas in i en liten värld där allt kretsade kring teatern.

– Jag vet att jag hade sprungit benen av mig på gratisfester och röda mattor. Smörat för regissörer. I Malmö fanns det inte så många att smöra för, säger han.

Teaterhögskolan i Malmö tog emot honom och självbevarelsedriften finns kvar. Två år efter premiären av SVT:s storsatsning ”Vår tid är nu” började Mattias Nordkvist jobba halvtid på restaurangen ”Dubbel dubbel” i hemstaden Göteborg.

– Jag älskar mitt yrke, men har ett oerhört stort behov av att putta bort det. Det är viktigt för mig att ha en fot i någon slags ”riktig” värld, säger han och formar fingrarna till citationstecken.

Under fredagskvällen ska Mattias Nordkvist kliva upp på scenen på Göteborgs konserthus och ta emot Sten A Olssons kulturstipendium. Bland årets stipendiater finns förutom skådespelaren även musikern Sarah Klang och konstnären Martha Ossowska Persson. Stipendiet på 300.000 kronor planerar Mattias Nordkvist att använda för att köpa sig tid, som han uttrycker det.

– Jag vill träffa människor jag ser upp till och prata om yrket. Och ta mig tid att träffa unga människor med skådespelardrömmar, de som mejlar mig och frågar hur de ska ta sig fram, säger Mattias Nordkvist.

Själv skickade han ett mejl i veckan till Göteborgs stadsteaters konstnärliga ledare, Anna Takanen, under sin sista period på teaterhögskolan. Sedan såg hon honom spela och han blev erbjuden ett treårskontrakt på Göteborgs stadsteater.

Genombrottet i tv kom efter att Mattias Nordkvist spelat mot Adam Lundgren i ”En handelsresandes död” på Göteborgs stadsteater. Skådespelarna agerade bröder i teateruppsättningen. När Adam Lundgren fick en roll i den SVT-serie som så småningom skulle bli en tittarsuccé tipsade han om kollegan.

– De hade aldrig hört talas om mig. Vi brukar skämta om att Adam fick tio procent av mitt gage, säger Mattias Nordkvist.

”En slump”, säger Mattias Nordkvist om att han fick en av huvudrollerna i SVT:s storsatsning ”Vår tid är nu”. Han provfilmade efter att skådespelarkollegan Adam Lundgren rekommenderat honom. Foto: Tomas Ohlsson

I ”Vår tid är nu” spelar Mattias Nordkvist Gustaf, en karaktär som under seriens första säsong är egocentrerad och manipulativ – den ”elaka” av de tre syskonen i berättelsens mittpunkt. Nästan 1,5 miljoner tittare såg premiäravsnittet av serien på tv och Mattias Nordkvist fick uppleva hur det var att bli ett med en fiktiv person.

– En kvinna skrev till mig att jag borde skämmas och att mina föräldrar nog skämdes över mig också. Jag tänkte: ”Hjälp, vad har jag gjort?” Sen insåg jag att det var Gustaf hon menade.

Under seriens andra säsong förändras karaktärerna och maktbalansen mellan syskonen.

– Jag är väldigt förtjust i den andra säsongen, när allt brakar för Gustaf. Hans fru lämnar honom och han måste blotta sin sorg. De scenerna var väldigt utmanande att göra, säger Mattias Nordkvist.

Samtidigt fanns det delar av manus som skådespelaren ifrågasatte. När den alkoholiserade Gustaf blir djupt kristen nykterist sa skådespelaren nej till vissa scener.

– Det fanns flera scener när han själv skulle predika som jag var skeptisk till. Det finns en stereotyp om religiösa människor som lite knäppa som jag inte kan gå med på, säger han.

Under den tredje säsongen syns Mattias Nordkvist mindre än tidigare. Han var trött, säger skådespelaren, och tveksam till att vara med från början. Julspecialen som spelats in under hösten görs utan Gustaf.

– Jag känner att jag är klar nu. Det är framför allt en magkänsla.

Vad hade krävts för att du skulle ställa upp?

– Att vi hade filmat en månad i Tanzania! Gustaf befinner sig ju där under en stor del av tredje säsongen. Det hade varit jättehäftigt, jag har aldrig varit i den delen av världen.

Tv-serien har betalat bättre än teaterjobben, men det är viktigt att inte låta pengarna styra, säger Mattias Nordkvist. Då är risken att han tappar riktningen. Målet är att utvecklas som skådespelare, säger han.

– När man var yngre hade man någon sorts diffus jakt på framgång. Man var jätteglad för att en viss person hade ringt utan att ha en aning om vad det skulle leda till. Nu är framgång att kunna välja vad jag vill göra, säger han.

Det låter som om du har en grundtrygghet.

– Absolut inte. Jag är en oerhört ängslig person. Jag kan tacka nej till något och sen älta det i tre veckor. Jag är otroligt mån om att folk ska tycka om mig.

Någon drömroll har inte Mattias Nordkvist. Men han skulle gärna vilja göra en komplex huvudroll i en långfilm. Foto: Tomas Ohlsson

Mattias Nordkvist har jobbat sin sista dag för i år på restaurangen i Göteborg. På måndag börjar han på det han kallar för sitt riktiga jobb, som regissör av Dennis Magnussons uppsättning ”Söndag” på Borås stadsteater. Till våren planerar han att jobba med ett tv-projekt som än så länge är hemligt och att hålla på med musik ”för att det är roligt”. Och så vill han jobba deltid på restaurangen igen. Det är som för politiker, säger Mattias Nordkvist, principen om att ha kulturen på armlängds avstånd.

– Jag tänker att det är bra även för mig att ha en armlängds avstånd till kulturen. Jag tror att jag mår bra av det.