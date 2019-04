Vårbudgeten: Utebliven filmrabatt gör filmbranschen missnöjd

Eva Hamilton, styrelseordförande för Film- och tv-producenterna, är besviken på de uteblivna skattelättnaderna.

– Vi hade börjat få förhoppningar om att det skulle finnas med. Det första kulturminister Amanda Lind sa när hon tillträdde var att hon hoppades driva frågan, och Alice Bah Kuhnke sa att det hon beklagade mest var att hon inte hann få igenom detta.

Många svenska filmer spelas nu i stället in utomlands. Hamilton berättar att SF just nu spelar in ”Utvandrarna” i Tjeckien, och nämner Gröna Lund-filmen ”Eld & lågor” som i allt väsentligt spelades in i Ungern. Men det innebär även, säger hon, att Sverige går miste om inspelningar; filmer som ska innehålla snö och orörd natur spelas nu i stället in i Finland och Norge, som har skattelättnader. Dessa ligger på 25 procent.

Just nu är Sverige och Danmark i Europa som saknar skattelättnader för filmproduktion, Danmark har dock en annan rabattstruktur.

– Dels får vi inga amerikanska stora inspelningar, som berikar kunnandet i vår filmindustri, att spela in i Sverige. Men värre är att vår egen industri utarmas för att alla stora projekt går utanför Sveriges gränser. Vi får hoppas på höstbudgeten, säger Hamilton.

Eva Hamilton. Foto: Julio C Saint' Just

Regeringens invändningar har bland annat varit att det kan ske en smittoeffekt där andra branscher också kräver produktionsrabatt, säger hon.

– Men det här är så hårt reglerat av EU och konkurrensregler så man har gjort film till ett mycket definierat undantag. Därför går det inte för alla möjliga andra behjärtansvärda produktionsformer att få produktionsrabatt. Just filmrabatten har man för att skydda nationell upphovsrätt och att skydda från en amerikansk takeover av europeisk filmbransch.

Tillväxtverket gjorde en utredning på riksdagens uppdrag som rekommenderade en lösning liknande den finska filmpolitiken, med en fond på 300 miljoner kronor årligen.

– Men det kommer inte kosta staten 300 miljoner. Varje filminspelning innebär intäkter i form av löneskatter och moms, många hävdar att det skulle gå på ett ut ekonomiskt. Det är svårt att belägga i förväg, men det kan till och med bli en vinst för Sverige, säger Hamilton och fortsätter:

– Många departement är för frågan: näringsdepartementet drev det som en av sina frågor, för kulturdepartementet är det en hjärtefråga, liksom för landsbygdsministern Jennie Nilsson, och även för miljödepartementet. Så fyra departement vill se det här, men vi har ett finansdepartement som tvekar.

Kommer ni driva frågan vidare?

– Absolut, det är den viktigaste frågan för hela branschen. Det börjar bli så tydlig fara på taket. Svensk filmindustri håller på att tappa kunnandet, det fan i mig ingen klok position.

Kulturminister Amanda Lind (MP) meddelar TT att hon ser behovet av jämlika förutsättningar mellan Sverige och Europa men ber att få återkomma till frågan i kommande budgetar.

DN har sökt finansdepartementet för en kommentar.

