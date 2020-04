Vårens elevutställningar genomförs i olika former

Under sköna maj brukar konst- och designhögskolornas examensutställningar blomma över hela landet. Coronakrisen har nu tvingat de stängda skolorna att uppfinna nya arbets-, examinations- och visningsalternativ.

Konstfacks vårutställning 2020 presenterar cirka 200 examensstudenters projekt digitalt på skolans hemsida, med vardera några minuter långa videor. Hittills finns tre konststudenters arbeten upplagda och snart även av 19 studenter på Crafts- programmet. I takt med examinationerna på Zoom blir klara droppar resten in under maj och i början av juni färdigställs en digital katalog, som går i tryck under sensommaren. Det pågår också diskussioner om fönstervisningar och en utställning i samband med Sthlm Craft Week i oktober.

Kungliga Konsthögskolan har skjutit fram öppningen av avgångsutställningarna till den 29 augusti, då kandidat- och masterarbetena ska samsas i Konstakademiens lokaler.

Sebastian Hägelstam, ”Civilization Bar”, Crafts-programmet på Konstfack Foto: Gustav Karlsson Frost

Beckmans designhögskola livesänder vernissagen av årets examensutställning ”Piece by piece” den 26 maj . Samma dag lanseras en webbbaserad katalog, där man kan bläddra mellan examensprojekt inom form, mode och visuell kommunikation. En publik examensutställning är planlagd till Stockholm Design Week den 19-23 augusti och en modevisning på Historiska museet den 26 augusti.

Malmö Konsthögskolas bachelor-studenter har haft en grupputställning som filmats och lagts ut på skolans hemsida. Masterstudenternas separatutställningar läggs ut online men det finns förhoppningar om en grupputställning i augusti.

Konsthögskolan i Umeå samarbetar med Bildmuseet, som också är stängt. Men masterstudenterna får enskilt installera och dokuemnetera verk på museet samt i skolans galleri. Kandidaternas arbeten ska presenteras digitalt på skolans hemsida efter terminens slut.

Vårens planerade examensutställningar på HDK-Valand i Göteborg har inte kunnat genomföras men skolan söker nu efter lösningar för varje enskild studentgrupp.