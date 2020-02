Vårens höjdpunkter – från rädda surpuppor till taiwanesiska barndomsminnen

FEBRUARI

”EQ” av och i regi av Maria Sundbom Lörelius

Varför blir jag arg när jag är rädd? Tänker jag så här för att jag känner så, eller känner jag för att jag tänker? Vi reder ut, med humor och värme. Regi: Maria Sundbom Lörelius. Från 15 år. Premiär 14/2 på Kulturhuset Stadsteatern, Skärholmen

”Lizzie” av Steven Cheslik-DeMeyer, Tim Maner och Alan Stevens Hewitt

1892 hittas paret Borden yxmördade i sitt hem i Fall River, Massachusetts. Deras yngsta dotter Lizzie anklagas för morden. Rockmusikal om ett fortfarande ouppklarat fall. Gotisk skräck, romantik och 1970- 80- och 90-talsmusik. Musikansvarig: Johan Siberg. Regi: Helena Sandström Cruz. Premiär 14/2 på Östgötateatern, Linköping

”Stolthet och fördom” av och i regi av Anna Sjövall efter Jane Austens roman

Med kärlek till historien och med luktsaltet i fickan utforskar Anna Sjövall och hennes fem manliga skådespelare kvinnans tillvaro i Jane Austens roman. Hur varje rörelse iakttas och bedöms av männen i 1800-talssalongernas trånga värld. Premiär 14/2 på Teater Halland, Varberg

”Den sista måltiden” av och i regi av Tobias Morin

En känd miljardär ordnar en deckarspelkväll. Han låtsas vara kidnappad. Olika lag ska rädda honom. Men vad händer…? Till den åttonde ”mord till bords”-föreställningen serveras en trerättersmiddag. Publiken löser gåtan. Premiär 14/2, Profilteatern på Hotel Mimer, Umeå

”Misantroperna”. Foto: Jonatan Fernstrom

”Misantroperna” av Jens Ohlin

Välkommen till den bästa av kommuner! Men något ruttet är där. Alice tänker avslöja den kommunala lögnen i denna groteska och grymma saga om tillit och misstro. Ohlins version av Molières ”Misantropen”, så omgjord att den fick ny titel. Premiär 15/2 på Folkteatern, Göteborg

”Tennistiden” av Dennis Magnusson

En gång i veckan är det tennistid för pappan och hans son. Kvalitetstid – mamman har bokat. Men det blir inget flyt i spelet… Regi: Karin Kickan Holmberg. Premiär 15/2 på Dalateatern, Falun

”Äppelkriget” efter Hasse och Tages film från 1971

Pr-mannen Sten Wall vill dra turism till den skånska idyllen och skövla familjen Lindbergs äppelodling. Syskonen Anna, Severin och Eberhard kämpar emot, tillsammans med jättar, häxor och hela byn. Första gången på en teater. I samarbete med Lunds dans- och musikalgymnasium. Premiär 15/2 på Helsingborgs stadsteater

”Pinocchio”. Musikal av Martina Montelius efter Carlo Collodis bok

Trädockan Pinocchios äventyr, från cirkusen till den stora hajens mage. Om sanning och lögn, en lustig näsa och kärleken mellan en dockpojke och en pappa. Storslagna scener, smygande skräck, knasig humor. Regi: Martin Rosengardten. Premiär 15/2 på Teater Västernorrland, Sundsvall. Barn/Ung

”Tre systrar” av Anton Tjechov

Fem clowner blåser nytt liv i klassikern ”Tre systrar”. Var pågår det riktiga livet? I Umeå? Eller Hamptjärn en solig tisdagskväll? En Tjechovpjäs ni aldrig sett. Regi: clownskådespelaren Camilla Persson. Premiär 16/2 på Västerbottensteatern, Skellefteå

”Nosferatu – en skräcksymfoni för barn” efter FW Murnaus stumfilmsskräckis från 1922

Vampyren Nosferatu i sitt mörka slott får tiden att gå med att göra skrämselbus, prata med sin vän Fladderfredrik och skriva brev till Döden. Nu väntas nya gäster… Regi: Marie Nikazm. Nypremiär: 18/2 på Turteatern, Kärrtorp

”Prydh” av Anthony Neilson

Jessica och Jens har varit ihop i nio år och inte haft sex på fjorton månader och fyra dagar (men vem räknar?). I kväll, med publiken som vittne, gör de ett sista försök att rädda förhållandet. Skrattsuccé från Royal Court Theatre i London. Regi: Stefan Marling. Premiär 19/2 på Playhouse teater, Stockholm

”Arg gubbe” kommer tillbaka. Foto: Youlian Tabakov

”Arg gubbe” av Michael Segerström

Med stor komik och självkännedom beskriver Michael sin resa från en arg heterosexuell man som efter ett 28-årigt äktenskap med fru och adopterad son ska vänja sig vid sin inre bög. Regi: Ejvind Andersen. Nypremiär: 19/2 på Teater Giljotin

”Vakten vid Rhen” av Lillian Hellman

USA 1940. Sara, Kurt och deras tre barn har flytt undan kriget i Europa. Nu är de trygga, hos Saras mor och bror. Men där finns två andra gäster från Europa, som intresserar sig mycket för Kurt och hans låsta portfölj… Komedi som blir en dagsaktuell politisk thriller. Nyöversättning: Klas Östergren. Regi: Jenny Andreasson. Premiär 22/2 på Dramaten

”Fauna”

Fängslande cirkuspoesi med humor och humör, aggression och lekfullhet. Internationellt prisade ”Fauna” bjuder på cirkusteknik i världsklass och livemusik av Geordie Little. Riksteaterpremiär 25/2 på Storsjöteatern, Östersund

”Den sårade divan” av Emma Broström och Kajsa Isakson. Fritt efter Karin Johannissons bok

Agnes von Krusenstjerna, Nelly Sachs och Sigrid Hjertén var geniala konstnärer men led av psykisk ohälsa och vårdades ibland på mentalsjukhus. Om konst på liv och död för en kvinna under 1900-talets första hälft. I samarbete med Folkteatern Gävleborg. På Dramaten 26-29/2

”Pitbull” av Lionel Spycher

En dag när kommunen målat moln på höghusen kastade sig Haks mamma ut däruppifrån. ”Himlen var blå den dagen så vi kunde inte se var hon kom ifrån”. Nu är också Hak försvunnen. Kvar är hans syster Leila. Poetiskt om drömmar, spliffs, kamphundar och livet i en ort nånstans. Regi: Affe Ashkar. Premiär 26/2 på Uppsala stadsteater. Barn/Ung

”Domedagen” av och med Martin Emtenäs, Stefan Sundström och Birgitta Henriksson

Uppföljare till succén ”Vi som bor här” med samma passion för miljöfrågorna. Om mikrobiologisk mångfald och varför vi inte ska duscha så himla mycket. Fakta, musik och klimatångest, samt hopp i trallvänlig talkshow. Riksteaterpremiär 26/2 på Stenkrossen i Lund

”De sista vittnena” av Svetlana Aleksijevitj

Nobelpristagaren Svetlana Aleksijevitj bad människor som var barn under andra världskriget i dåvarande Sovjetunionen att berätta om kriget. Några av Dramatens äldre skådespelare återberättar dessa minnen från när krigsvittnena var i samma ålder som vår publik är i dag. Regi: Ulla Kassius. Nypremiär 27/2 på Dramaten. Barn/Ung

”Kontrabasen” av Patrick Süskind

Tomas von Brömssen, sex musiker och den roliga och gripande historien om den ensamme kontrabasisten och hans obesvarade kärlek till sopranen Sara. I kväll kan det ske… om han vågar göra så att hon ser honom. Regi: Eva Bergman. Premiär 28/2 på Göteborgs stadsteater

”Fly me to the moon” av Marie Jones

Hemtjänstarna Linda och Cassandra sköter Gösta, 85. Just denna novembermåndag dör han oväntat på toaletten, just när de ska hämta ut hans pension. Deras moral sviktar, små felsteg växer till berg av galna beslut. Regi: Isabelle Moreau. Premiär 28/2 på Scenkonst Sörmland, Eskilstuna

”Furstinnan av Amalfi” av John Webster

En ung, nybliven änka vars mäktiga bröder vill hindra henne från att gifta sig. Hon tänker göra det ändå, i smyg, med sin älskade. Vid urpremiären 1613 i London troligen teatervärldens första fullskaliga kvinna. Regi: Suzanne Osten. Musik: Niki & The Dove. Sverigepremiär 29/2 på Dramaten

”Inspektionen 2020” av och i regi av Andreas Boonstra

En lek med Moments uppsättning av ”Revisorn” 2015. Men också med diverse inspektioner teatern drabbats av, samt kulturpolitik i allmänhet och Sölvesborgs i synnerhet. Premiär 29/2 på Moment teater, Gubbängen

Helen Sjöholm i ”Next to normal”. Foto: Märta Thisner

”Next to normal” av Brian Yorkey. Musik: Tom Kitt

Mamma Diana pendlar mellan gränslös förtvivlan, lågmäld sorg och plötsliga lyckorus. Familjen försöker parera och blir alltmer medberoende och dysfunktionell. Broadwaymusikalen fick tre Tonys och ett Pulitzerpris 2008. Med Helen Sjöholm. Regi: Ronny Danielsson. Premiär 29/2 på Uppsala stadsteater

”Bellman 2.0” av och i regi av Nikolaj Cederholm. Musikarrangemang: Kåre Bjerkø

Bellmans klassiska visor tolkas musikaliskt, dramatiskt och visuellt av fem skådespelare och fyra musiker. I samarbete med Uppsala stadsteater. Premiär 29/2 på Västmanlands Teater, Västerås

”Mig nära” av Arne Lygre

Hon har ett liv som alla andra. Så dör hennes mamma. Vem är Hon nu? Om vem vi är ihop med dem vi alltid känt, och vem vi kan vara för en främling. Regi: Carl Johan Karlson. Premiär 29/2 på Helsingborgs stadsteater

”Brända tomten” av August Strindberg

En främling kommer hem efter 30 år på andra sidan havet. Allt som finns kvar av föräldrahemmet är en pyrande ruin. I brandens efterdyningar avslöjas en väv av svek, förtal och brott. Regi: Hanna Nygårds. Premiär 29/2 på Borås stadsteater

”Kärlek i Småland” av och i regi av Martin Lindberg

”Ungdomlig bestämd dam önskar träffa välvårdad, undergiven, mogen äldre man för glada och givande träffar. Endast dagtid vardagar.” Musikalisk kabaré om det krångligaste som finns. Byggd på insamlade berättelser. Premiär 29/2 på Smålands musik & teater, Kammaren, Jönköping.

”Var god dröj” av John Chapman

På ett sjukhus i Norrbotten kämpar personalen desperat och komiskt mot underbemanningar och effektivisering. Om ett virrigt äldre par, en namnlapp på villovägar, en byråkrat med sparnit. Regi: Ulf Dohlsten. I samarbete med Teaterhögskolan i Luleå. Premiär: 29/2 på Norrbottensteatern, Luleå

● ● ●

MARS

”Du har hela livet, habibi”. Foto: Munira Yussuf

”Du har hela livet, habibi” av och i regi av Chantale Hannouch

Unga Cynthia möter, i en annan dimension, sig själv – femton år äldre. Mobbning, rasism, frågor om identitet och kultur – allt minns de helt olika. Om att inte ge upp: det finns en framtid. Riksteatern i samarbete. Premiär 3/3 på Örebro länsteater. Barn/Ung

”Otyper” av Isak Hjelmskog och Moa Möller

Möt Hulken, My little pony eller Donald Trump! Olika personligheter, kostymer, språk och prylar plockas isär. Vaneseendet ställs på huvudet. Regi: Isak Hjelmskog. Riksteaterpremiär 3/3 i Årstaskolans gymnastiksal, Stockholm. Barn/Ung

”Ett frö i rymden” av Eva Brise och Helena Nilsson

En saga om klotet, människan och naturen. Marionetteatern drar upp storleken: gigantiska maneter, en jättefisk på hjul och en konstig, ostoppbar maskin. Musik: Mikael Svanevik. Regi: Helena Nilsson. Premiär 6/3 på Kulturhuset Stadsteatern, Skärholmen. Barn/Ung

”Den svenska sonen” av och i regi av Joel Mauricio Isabel Ortiz

Jo är adopterad från Colombia, uppvuxen i en svensk småstad och nu hemma hos föräldrarna med sin partner. Familjehemligheter avslöjas… Tungt, men komiskt. I samarbete med Unga Klara. Riksteaterpremiär 6 /3 på Rondo i Klintehamn.

”Jag är Betlehem Dawit Isaak” av Ninna Tersman efter romanen ”Mitt liv utan dig”

”Jag vill se havet där mina rötter finns – jag vill inte glömma pappa.” Om Dawit Isaaks dotter Betlehem, hennes uppväxt och Sverige speglat genom hennes ögon. Regi: Anna Ulén. Premiär 6/3 på Angereds teater, Göteborg. Barn/Ung

”Mizeria” av Melody Farshin

Tonårstvillingarna Aicha och Ali växer upp i ett tufft område. Skola, extrajobb, tvättider, vänner, kärlek och sorg blir drama så det räcker. Husbyscenens första föreställning. Regi: Astrid Kakuli. Premiär 7/3 på Kulturhuset Stadsteatern, Husby. Barn/Ung

”Festen” efter Thomas Vinterberg och Mogens Rukovs film

Familjeidyllen spricker på pappa Helges 60 års-kalas. Ut väller värdens och gästernas värsta sidor. Teatern firar samtidigt 50 år och vill att publiken klär upp sig för live-videon. Regi: Therese Willstedt. Premiär 7/3 på Regionteatern Blekinge Kronoberg, Växjö

”Akta dig Betty” av och med Jan Karlsson

Kalle ska bli morfar, glad men orolig, vet att livet kan vara farligt. Det vet inte pyttelilla Betty. Kalle tar sin docka Betty till förskolan och lär henne akta sig… Interaktivt för små barn. Premiär 8/3 på Profilteatern, Umeå. Barn/Ung

”Bye, bye bror” av Emil Rosén Adsten och Ulf Stenberg

Dokumentärteater med inslag av dans om män som efter år av skjutningar och våld försöker lämna den kriminella banan. Vad betyder själva manligheten? Uppföljare till ”Klipp han” på Dramaten. Samarbete Riksteatern/Fryshuset/Dramaten. Spelas 10-13/3 på Dramaten

”Love songs” av Gustav Tegby och Maja Salomonsson

Om låtarna som formade vår bild av kärleken. Om första förälskelsen, första kyssen, om att stanna eller gå och om romans i ett flyktingläger. Humor och allvar i sanna historier. Regi: Maja Salomonsson. Riksteaterpremiär 10/3 på Tumbascenen, Tumba

”Kurage”. Foto: Folkteatern Gävleborg

”Kurage” av och i regi av Mårten Andersson, Mattias Brunn, Joakim Rindå, Victor Wigardt och Lotta Östlin Stenshäll

80-talets Sverige – en tid i panik över ett dödligt virus. Om de få som stod fast när aids-epidemin bröt ut. I samarbete med Folkteatern Gävleborg. Riksteaterpremiär 11/3 på Teater Västernorrland, Sundsvall

”Det jag bara vågar drömma om” av Camilla Blomqvist

Sista partyt i sexan: sista chansen att säga och göra det som aldrig blev av. Musikshow om längtan och tvekan och drömmars kraft. Regi: Johanna Salander. Premiär 11/3 på Norrbottensteatern, Luleå. Barn/Ung

”Irakisk Kristus” av Hassan Blasim

Blasim revolutionerar den arabiska litteraturen – hemifrån Finland. Novellsamlingen blev årets bok 2014 i både Independent och Publisher’s Weekly. Novellerna om tillståndet i Irak jämförs med Kafka och Borges liksom med arabisk sagotradition. Dramatisering: Lucas Svensson. Regi: Natalie Ringler. Premiär 12/3 på Teater Galeasen (i samarbete med Dramaten och Kulturhuset Stadsteatern), Stockholm

”Slutspel” av Samuel Beckett

I ett slutet rum efter Katastrofen klättrar Clov upp till fönstret, tittar ut: ”Det måste vara nästan slut”. De två benlösa åldringarna i sina soptunnor klagar över alltings upprepning. Galghumor hand i hand med djupaste förtvivlan. Regi: Ronnie Hallgren. Premiär 13/3 på Göteborgs stadsteater

”Vem är rädd för Virginia Woolf” av Edward Albee

Det är sent. George vill sova. Men Martha har bjudit in två nya kollegor på efterfest – en spritdränkt natt av raffinerade förödmjukelser och livsfarliga lekar. Filmad med Elizabeth Taylor och Richard Burton fick den fem Oscars. Regi: Rikard Lekander. Premiär 14/3 på Örebro länsteater

”Eldfesten” på Skansen i Stockholm

Folklig icke-religiös högtid för ljusets återkomst som firats i nästan 4.000 år i många länder. På persiska heter den Chaharshanbeh Soori och firas tisdagen före det iranska nyåret Nouroz, som infaller på vårdagjämningen. Ett Riksteaterarrangemang som blivit en folkfest för mångfald. Den 17/3 i Stockholm, Malmö och Göteborg. Livesänds på en rad andra orter

”Ingeborgs manifest” av Petra Revenue och Gilda Stillbäck

Ingeborg, demonregissör, gör en pjäs om tung manlighet. Men dämonerna trilskas, kritikerröster ekar, magen krånglar. Ruskiga kärleksminnen plågar henne. Humoristiskt experiment om när det manliga geniet inte är man. Premiär 2/3 på Teater Trixter, Göteborg

”Bastuklubben” av och i regi av Johanna Salander

Tre kvinnor i olika generationer brukar mötas i en bastu. Där följer de varandras liv genom nakna sanningar och svåra samtal, men också vardag, glädje, heta diskussioner. Pjäsen, i en turnerande bastu, ångar av kvinnors berättelser. Gästspel av Ögonblicksteatern, Umeå, 15,16/3 på Orionteatern, Stockholm

”Alla mina liv” av Alan Ayckbourn

Om du tackat ja till det där jobbet? Inte åkt på den resan..? Om vi hade gjort andra val, vem hade vi blivit då? Här är åtta pjäser med sexton olika slut – publiken bestämmer vilka som spelas. Regi: Johan Huldt. Premiär 20/3 på Östgötateatern, X-scenen, Norrköping

”Perplex” av Marius von Mayenburg

Anna och Martin kommer hem efter semestern, men något är fel. Elen är avstängd, möblemanget ändrat. Vännerna som skulle vattna blommorna kommer från jobbet, vill duscha och gå och lägga sig. Vem är hemma här nu? Komiskt mardrömspel av en av Tysklands främsta dramatiker. Regi: Lars Bringås. Premiär 21/3 på Folkteatern Gävleborg, Gävle

”Maj” av Magnus Lindman och Pia Gradvall efter Kristina Sandbergs romantrilogi

Den unga Maj flyttar hemifrån och blir konditoribiträde i Örnsköldsvik. Samt gravid, gift och hemmafru: matlagning, tvätt, städning, från 1930- till 1960-tal – vardagligt och poetiskt. Regi: Ellen Lamm. Premiär 26/3 på Dramaten

Sven Ahlström i ”Serotonin”. Foto: Matilda Rahm

”Serotonin” av Michel Houellebecq i dramatisering av Lucas Svensson

Florent-Claude, en djupt deprimerad byråkrat, ligger och röker. Han har lämnat sin unga japanska flickvän utan ett ord. Orkade inte göra slut. Har sagt upp sig på jobbet. Kvävs nu av sin ensamhet. Hålls vid liv av 10 milligram Captorix per dag. Med: Sven Ahlström. Regi: Linus Tunström. Premiär 27/3 på Kulturhuset Stadsteatern, St Paul

”Färgen från yttre rymden” av Emma Palmkvist efter en novell av HP Lovecraft

En meteorit har kraschat på jorden. Den kom med en helt ny färg. Eller, det liknar en färg, men det finns inget ord för det nya. Bor det i tingen, är det vågor? Ett påhitt i hjärnan? Folk blir galna av att försöka förstå. Regi: Lars Melin. Premiär 27/3 på Backa teater, Göteborg.

”Tartuffe” av Molière

Nu får man ju inte vara en riktig man längre – men det vågar man väl inte säga i det här jävla landet! Känner du att du förlorat dig själv, famlar efter mening? Tartuffe kan hjälpa dig! Klassiker av komedins mästare. Regi: Dennis Sandin. Premiär 27/3 på Malmö stadsteater, Hipp

”Varg” efter idé av Per Dahlström och Anna Svensson Kundromichalis

Varför är det så svårt att bli arg? Ilskan blir tårar – men kanske blir det bättre sen? Och: Är det lättare att vara arg om man blir en… varg? Regi: Anna Svensson Kundromichalis. Premiär 29/3 på Teater Tre, Stockholm. Barn/Ung

● ● ●

APRIL

”Jaktlaget” av och i regi av Olof Runsten

Publiken tas med i jaktlaget, kläs i kamouflage, dricker skogsfika och är med hela jakten: förberedelser, förväntan, spänning och skott. Teaterbegreppet tänjs med fotografi, projektioner och ljudkonst till en intensiv helhet. Premiär: 1/4 på Turteatern, Kärrtorp

”Glappet i huvudet på vemsomhelst” av och med Malin Morgan

Varför väljer vi fel så ofta, ibland om hela livet? Jo, hjärnan går på automatik. Vi gör varken fria val eller kloka överväganden. Kan vi lära oss? Kanske – av Malin Morgans smarta humorshow. Premiär 1/4 på Borås stadsteater

”Röde Orm” av och i regi av Alexander Mørk-Eidem efter Frans G. Bengtssons roman

Fredagskvällar på bibblan firar bibliotekarierna med högläsning. Denna kväll: vikingasagan ”Röde Orm”. De sugs in: Beväpnar sig till tänderna, ger sig ut på haven, in i striderna! Alla dör, flera gånger om! Tillägnat berättarglädjen och fantasin. Premiär 2/4 på Dramaten

”The heart”. Foto: Matilda Rahm

”The heart” av Mari Carrasco

Den hyllade koreografen Mari Carrasco utforskar klubbkulturen ihop med sina fyra dansare. Musik: Mikael Karlsson. Premiär 3 /4 på Kulturhuset Stadsteatern, Vällingby

”Om kärlek” av Max Bolotin, Daniel Nyström och Caroline Söderström

Miljöaktivisten Gretchen träffar teknikbusiness-Heinrich. Då smälter hennes klimatoro, hon sugs in i virveln av ”njuta och köpa”. Om vår tids drömmar, och shopping. I samarbete med konstplattformen Kastratet. Regi: Daniel Nyström. Premiär 3 /4 på Göteborgs stadsteater

”Kvinnostaden” av Christine de Pizan, Hildegard von Bingen, med flera

Boken ”Kvinnostaden”, feministisk urskrift från år 1405, skildrar en stad full med framstående kvinnor: nunnor, drottningar, hjältar, gudinnor, helgon… Protest mot kvinnohatet som bara mötte mer av samma. Med Medeltidens egen Vaginamonolog ”Der Rosendorn” och texter av Hildegard von Bingen, Heliga Birgitta med flera. Regi: Staffan Valdemar Holm. Premiär 4/4 på Dramaten

”Årets svensk” av Gertrud Larsson

80-tal. Yuppies. Börsvalpar. Filofax. In kommer superentreprenören Refaat El-Sayed, med doktorshatt. Aktierna i hans nyköpta Fermenta stiger som raketer. Han blir Årets svensk 1985, visar att allt är möjligt. Men något stämmer inte… Med Özz Nûjen. Regi: Michaela Granberg. Premiär 4/4 på Uppsala stadsteater

”Gabriel” av Mikael Waltari

En finsk favorit. Småstadssystrarna Ulrika och Kristina grälar om hur systerdottern Raili bör fostras. Då dyker den karismatiske Gabriel upp och rubbar balansen. Om kärlek bortom åldrar – och om en ganska cynisk man. Regi: Vesa Vierikko. Gästspel från Finlands nationalteater, Suomen Kansallisteatteri. Riksteaterpremiär 14/4 i Folkets hus, Haparanda

”Moderskärlek”. Foto: Per Bolkert

”Moderskärlek” av August Strindberg

Badortsdrama från 1892 om banden mellan mor och dotter, lögner och äktenskaplig smutskastning. (Strindberg om skilsmässan från Siri von Essen.) Regi, bearbetning, scenografi: Anna Pettersson. Strindbergs intima teater och Västmanlands amatörteaterföreningar i samarbete. Premiär 15/4 på Västmanlands teater, Västerås

”Strange development” av Tana Maneva

Scenisk synergi mellan teater, butoh och dans – visuellt, poetiskt och gränsöverskridande. Regi: Tana Maneva. Nypremiär: 16/4 på Teater Giljotin

”Chefen” av och i regi av Malin Axelsson

Jenny, ny mellanchef, har stora planer men sugs in i maktspelet där cheferna släntrar omkring som maffiabossar. Om dominans, porriga skräpmail och medarbetarsamtal från helvetet. I samarbete med Riksteatern. Premiär 17/4 på Kulturhuset Stadsteatern, Årsta Folkets hus

”Allt för truppen” av och i regi av Josefin Ankarberg

Elisabetansk komedi om en teatertrupp som spelar en tragedi. En pjäs oerhört löst baserad på Christopher Marlowes ”Massakern i Paris”. Premiär 18/4 på Moment teater, Gubbängen

”Om människan”. Performance lecture av och med Svante Pääbo

Hur mycket neandertalare är vi egentligen? Biologen Svante Pääbos bok ”Neandertalmänniskan – på jakt efter försvunna gener” utkom 2014. Dramatiserad föreläsning. Dramaten& i samarbete med Nobel prize museum. Premiär 22/4 på Dramaten

”Mumiebrun” av Susie Wang

Del två i Susie Wangs skräcktrilogi om människan och naturen. Vi ser på ett museum objekt från det förflutna och/eller rymden. Museivakten varnar om ett mycket gammalt och mycket djupt hål i golvet. Hålet går till attack! Regi: Trine Falch. Premiär 22/4 på Turteatern, Kärrtorp

”Halva månen” av och i regi av Roland Schimmelpfennig

En grönsakshandlare som nog egentligen är poet. Allt han säljer har sin historia. Den unga Olga får jobb i hans hans butik. De blir kära. Fel tycker alla – han är för gammal. Men vad är fantasi och vad sker i verkligheten? Skriven för denna ensemble av en av vår tids stora dramatiker som också regisserar. Premiär 24/4 på Malmö stadsteater, Intiman

”Cyrano” av Edmond Rostand

Cyrano de Bergerac är en mästerlig fäktare och fantastisk poet och talare i pjäsen från 1897. Men hans näsa anses väldigt ful. Han älskar den vackra, smarta Roxane men törs inte säga det. Den snygge men lite korkade Christian får bli budbärare för hans vackra hälsningar. Det lyckas. Men vem blev Roxane kär i? Den som skrev – eller den som syntes? Regi: Jonas Österberg Nilsson. Nypremiär 24/4 på Uppsala stadsteater

”Tröstrapporter”, monolog av Alex Schulman

Tidig morgon. En man stiger upp, brygger kaffe, röker på balkongen – och glider in i nattens bråk, rädd att ha sagt något irreparabelt. Från köksradion hörs Sjörapporten, ett löfte om att världen står kvar, öarna ligger där de ligger. Skådespelaren Krister Henriksson, kompositören Jacob Mühlrad och pianisten Joel Lyssarides i samspel. Premiär 25/4 på Dramaten

”Buhu och Stank” Foto: Mikael Sundberg

”Buhu och Stank” av Per Sörberg och Ninna Tersman

Två clowner kastas genom ridån in på scenen, vet inte var de hamnat och vem som bestämmer här. Tal- och teckenfri föreställning på det universella clownspråket. Regi: Per Sörberg. Jubileumsföreställning för att Tyst teater fyller 50 år i år. Riksteaterpremiär 25/4 i Hallunda

● ● ●

MAJ

”Backstage” av Emerson Berglund, Inger Edelfeldt och Kia Berglund

Under repetitionerna på Shakespeares ”Richard III” kommer gamla konflikter i ensemblen upp till ytan. I pjäsens förförelsescen bryter skådespelerskan Inga ihop. Hur lösa konflikten? Regi: Kia Berglund. Nypremiär 6/5 på Teater Giljotin, Stockholm

”Humans” av Yaron Lifschitz

Tio akrobater från den världsberömda, prisbelönta nycirkusen Circa från Australien gestaltar detta: att vara människa. Hur våra kroppar, relationer och önskningar formar oss. Gästspelspremiär 20/5 på Malmö stadsteater, Hipp

”Århundradets kärlekssaga” efter Märta Tikkanens diktroman. Av och i regi av Hedvig Claesson

En poetisk berättelse från 1978 om en kvinnas kamp för att få skriva och skapa vid sidan av sin man. Om att stå i bredd – inte försvinna bland skuggorna. Tre kvinnor i olika faser i livet gestaltar den skrivande. Premiär 23/5 på Uppsala stadsteater

● ● ●

JUNI

”Hold” av och med Acting for change. Idé och regi: Maria af Malmborg Linnman

Tredje och avslutande föreställningen om att vara nyanländ i Sverige. Om empati, samhörighet och framtidstro efter egna berättelser. Acting for change är teaterverksamhet för asylsökande och nyanlända i Västerås. Spelas 2, 4 och 9/6 på Västmanlands teater, Västerås

”Dödsdansen” av August Strindberg

Artillerikaptenen Edgar och före detta skådespelerskan Alice har varit gifta i 25 år. När barndomsvännen Kurt kommer på besök utbryter ett osande triangeldrama. Regi: Aleksandra Czarnecki Plaudes. Premiär 4/6 på Teater Västernorrland, Konsertteatern, Sundsvall

”Romeo och Julia” av William Shakespeare

Till Västerbottensteaterns 40-årsfirande har Shakespeares ”Romeo och Julia” fått ny text. Nu är de unga älskande både vuxna, jämställda och uppdaterade. Med modern, nyskriven musik, men i kostym och scenografi lever 1500-talet. Manus och regi: Bobo Lundén. Premiär 13/6 i Medleforsparken, Skellefteå

Anna Charlotta Gunnarson. Foto: Claudio Bresciani/TT

”Popkvinnor från Siw Malmqvist till Whitney Houston”

Visste ni att Siw Malmqvist var första svensk på Billboardlistan? Att Elvis ville köpa en låt av Dolly Parton, men fick nej? Norrbottensteaterns sommarshow är inspirerad av Anna Charlotta Gunnarsons bok ”Kvinnor som formade pophistorien”. Regiöga: Mats Pontén. Teatervagnsturné med premiär 13/6 i Luleå

”Körkarlen” av Selma Lagerlöf

Spökhistoria från gränslandet mellan liv och död, och en jordnära skildring av romanens tid iscensatt av Selma Lagerlöfs färgstarkaste uttolkare: Västanå teater. I huvudrollen: Jakob Hultcrantz Hansson. Regi: Leif Stinnerbom. Originalmusik: Magnus Stinnerbom. Premiär på midsommardagen 20/6 i Berättarladan, Sunne

”Lapp-Nils” av och i regi av Martin Lindberg

150 år efter hans död lever spelmannen Nils Jonsson vidare bland Sveriges folkmusiker. I ett svunnet Jämtland, med sockenlappar, torpare och storbönder men också änglar och djävlar, rasar vid Döda Fallets kant striden mellan himmel och helvete om spelmannens själ, om synd och rening och rätten till musiken... Musikalisk ledning: Leif Ottosson. Estrad Norr, med premiär 27/6 vid Döda fallet, Bispgården

”När Harry mötte Iggy” efter Mats Wärnblad och Per Gustavssons böcker

Ända sen Harry hittade Iggy vinterdvalandes i en lövhög, har de varit bästisar. Men en dag avslöjar Iggy att hon har skaffat sig en vän till. Svartsjukan drabbar Harry. Ett vänskapsdrama med mycket humor och en tjusigt operaklingade sångrepertoar! Dramatisering och regi: Gunilla Andersson. Premiär 30/6 på Teater 23:s teatervagn på amfiteatern i Lindängenparken, Malmö

● ● ●

PRIVATTEATRAR

”Katt på hett plåttak” av Tennessee Williams

Hetta, lögner och hemligheter råder när familjen ska fira faderns födelsedag. Alla utom han vet att den är hans sista. Spriten flödar. Lögner spricker. Regi: Stefan Larsson. I samarbete med Kulturhuset Stadsteatern och Dramaten. Premiär 14 /2 på Maximteatern, Stockholm

”Annie” av Thomas Meehan. Musik: Charles Strouse

Mitt under depressionen i USA bor den föräldralösa Annie på ett barnhem styrt av den inte så barnkära miss Hannigan. Annie rymmer så ofta hon kan för att försöka hitta sina föräldrar. En solskenshistoria och ofta spelad Broadwaysuccé för hela familjen med mycket känsla och åtskilliga kända låtar. Premiär 15/2 på Intiman, Stockholm

”Störst av allt” av och i regi av Paula Stenström Öhman efter Malin Persson Giolitos bok

Romanen från 2016 har sålt i över 500.000 exemplar, getts ut i 30 länder och blivit tv-serie. Nu kommer dramat om den unga överklasseliten och en skolskjutning på teaterscenen, som monolog med Nour El Refai i rollen som Maja. Premiär 28/2 på Rival, Stockholm

”Lika olika” av och med ensemblen

En romantisk musikal om människors olikheter och hur de övervinns av kärleken. I stället för svartvita normer: en färgglad värld full av musik och dans och med plats för alla olika känslor och alla funktionsvariationer. Gjord av en daglig verksamhet inom LSS. Premiär 7/5 på Oscarsteatern, kort speltid

● ● ●

OPERA

”Orfeus i underjorden” av Jacques Offenbach i regi av Elisabeth Linton

Operett som fick Europa att njuta, skratta och genomskåda allehanda sociala, politiska och kulturella maktstrukturer. Samt dansa can-can. Premiär 14/2 på Malmö opera

”Coraline”. Foto: Markus Gårder

”Coraline” av Mark Anthony Turnage i regi av Aletta Collins

Familjeopera baserad på Neil Gaimans fantasyklassiker om en 11-årig flickas inträde i och befrielse ur en värld där allt är spegelvänt. Premiär 15/2 på Folkoperan

”Short stories II” av Andrea Tarrodi, Malin Hülphers och Viktor Åslund

Tre nykomponerade minioperor om konstnären Sigrid Hjerténs bildvärld, om nutida parterapi och om finansvärldens dolda mekanismer. Premiär 17/2 på Kungliga Operans rotunda

”La ville mort” av Nadia Boulanger under ledning av Anna-Maria Helsing

Ett förbisett operadrama från 1909 av en av 1900-talets centralgestalter – vilken såg Igor Stravinsky, Astor Piazzolla och Philip Glass som sina elever. Premiär 8/3 på Göteborgsoperan

”Don Giovanni” av W. A. Mozart i regi av Tobias Theorell

Ända sedan urpremiären har denna opera haft en unik förmåga att gripa tag och slita sig loss. Ett mästerverk som aldrig stannar kvar inom sina konturer. Premiär 12/3 på Norrlandsoperan

”Ledaren” av Germaine Tailleferre i regi av Maria Sundqvist

En kammaropera om efterkrigstidens Paris baserad på Eugène Ionescus absurdistiska pjäs. Ett maskspel som även publiken blir del av. Premiär 12/3 på Operaverkstaden i Malmö

”Così fan tutte” av W. A. Mozart i regi av Mattias Ermedahl

En samtidigt ljuvt lustfylld och isande bedräglig förväxlingskomedi om identiteter i rörelse och begärets dunkla mål. Här i kammarformat. Premiär 14/3 på Göteborgsoperans Skövdescen

”En midsommarnattsdröm” av Benjamin Britten i regi av Peter Hall

Peter Hall (1930-2017) var under ett halvt sekel en av Englands främsta regissörer. Den här legendariska iscensättningen är från Glyndebourne 1981. Premiär 27/3 på Malmö Opera

”Den listiga lilla räven” av Leos Janacek i regi av Yuval Sharon

I denna uppsättning, gjord för Cleveland orchestra 2014, har man tagit fasta på att operan bygger på en tecknad serie och använt animerad film. Premiär 4/4 på Göteborgsoperan

”Jolanta” av Pjotr Tjajkovskij i regi av Sergej Novrikov

Tonsättarens sista opera som är en mirakelberättelse om en prinsessa på 1400-talet som famlar i mörker, möter kärleken och får sin syn tillbaka. Premiär 25/4 på Kungliga Operan

● ● ●

DANS

”Den kosmiska havsträdgårdspassagen” av Peter Mills, Rachel Tess, Marta Cicionesi

Ta med en bebis på dansäventyr! ”Den kosmiska havsträdgårdspassagen” är en dansföreställning/scenografisk installation för barn från 2 till 18 månader som baseras på hur spädbarn samspelar med sin omvärld: barnens nyfikenhet ger impulser åt dansarna. Upptäcktsresan går genom rymden och ner i havet, och det finns plats för tolv bebisar plus medföljande föräldrar på färden. Spelas i Gävle 15/2, Sverigeturné tom 5/4. (Premiären var i Umeå 5/2)

Ohid Naharin. Foto: Folkets bio

”Kylián/Ek/Naharin”, koreografi av Jiří Kylián, Mats Ek och Ohad Naharin

Kända koreografer x 3: Kylián, Ek och Naharin – tre herrar ur samma generation. Alla har gjort starka avtryck i dansvärlden och förenas nu med Kungliga baletten under en tredelad kväll där musiken spänner från klassiskt till techno. Helt nytt är verket ”Överbord” av Mats Ek. Men Ohad Oharin, även känd som ”Mr Gaga” bjuder på en nyuppsättning av ”Minus 16”. Och Kyliáns visuellt maffiga ”Wings of wax”, som Kungliga baletten gav 2018, återvänder. Premiär 21/2 på Kungliga Operan

”Kuckel”, koreografi Alexander Ekman

Från det stora till det lilla: Koreografen Alexander Ekman har länge gjort sinnrika uppsättningar för operahus världen runt, och var senast Sverigeaktuell med den hyllade visuella karamellen ”Eskapist”. Nu vill han få till ett intimare möte med åskådarna på Orionteatern. I ”Kuckel” utforskar Ekman begreppet manipulation, och är själv en av sex dansare på den avskalade scenen. Premiär 27/2 på Orionteatern

”Närheten”, koreografi Tove Sahlin

Riksteaterns huskoreograf Tove Sahlins senaste föreställning ”Helheten” utforskade känslan av att vara del av något större. Nu följer hon upp med ”Närheten”, en föreställning som undersöker närhet, samt bristen på den. Vibrerande livemusik och smittsam platsanknuten koreografi utlovas för den som vågar komma nära. Premiär 24/3 i Slite på Gotland, därefter turné

”Hope hunt and the ascension into Lazarus”, koreografi Oona Doherty

Maskulinitet och moral. Hade filmregissören Ken Loach skapat dans skulle det möjligen se ut så här. Oona Doherty skildrar Belfasts unga män: deras våld, sårbarhet, ilska och känsla av tristess lyfts fram i en föreställning som ifrågasätter stereotypa idéer om klass och maskulinitet. ”Hope hunt” belönades med Total theatre award for Dance på scenkonstfestivalen i Edinburgh 2017, och har nu plockats upp av Dansnät Sverige. Premiär 23/3 på Dansstationen i Malmö, därefter turné

”13 tongues”. Foto: Liu Chen-hsiang

”13 Tongues”, koreografi Cheng Tsung-lung för Cloud gate dance theater of Taiwan

Efter sex år ska Dansens hus chef Annelie Gardell sluta, men hennes sista säsong bjuder på såväl storskaliga shower som intimt utforskande på Lilla scen. Till den första kategorin hör besöket av Cloud gate dance theater of Taiwan, vars konstnärlige ledare förvandlat sina barndomsminnen av taoistiska ritualer och det pulserande gatulivet i Taipei till en mångtydig och färggrann föreställning. Vårens pralin, enligt Annelie Gardell. Premiär 5/3 på Dansens hus