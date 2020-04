Varför skämtas det så friskt om något så tragiskt som corona?

Trots dödsfall, arbetslöshet och social isolering är humorflödet om den nya coronasituationen stort på sociala medier och andra nätforum. Coronakrisens tragik verkar inte skapa ett motsvarande allvar på nätet.

Är humortröskeln för covid-19 högre än för andra sjukdomar? Anses coronakrisen mindre allvarlig än till exempel terrordåd eller naturkatastrofer?

– Jag har fått intrycket att toleransen än så länge är hög vad gäller det mer snälla, allmänna skämtandet. Jag tror att de flesta förstår behovet av att skämta om coronakrisen, eftersom det är en så pass stor del av allas liv just nu. Det blir omöjligt att inte skoja om det vi lever i, säger humorforskaren Joanna Doona.

Hon är forskare i medie- och kommunikationsvetenskap med fokus på humorns publiker vid Lunds universitet. Så länge humorn inte är riktad mot coronakrisens offer – de sjuka och döda – menar Joanna Doona att den kan skänka tröst och tillfällig lättnad i en ansträngd krissituation – likt humor har gjort i alla svåra tider.

– Coronahumorn handlar framför allt om hur det är att leva med krisen. Det är mer fokus på hemmajobb, hamstring i affärer och karantänbrytare än på humor på bekostnad av de som är sjuka. Det är framför allt humor riktad mot en svag grupp som brukar uppröra, säger hon.

Även psykologen Björn Hedensjö tror att humorn fyller en viktig funktion under den svåra krisen.

– Humor är ett sätt att skapa gemenskap och när vi skämtar kommunicerar vi gemensamma värderingar. Om vi skrattar åt samma saker betyder det att vi förstår varandra. Det gör att vi känner att vi hör ihop med andra, ett behov som är särskilt starkt när vi lever igenom en kris, säger Björn Hedensjö.

Att använda sig av humor kan också vara ett sätt att på individuell nivå klara sig igenom en mörk period.

– Humor är ett sätt att skapa distans till svåra tankar. När vi skämtar om sådant vi är oroliga för får vi ett nytt och lite ljusare perspektiv. Och med ett avstånd till våra tankar, kognitiv defusion som det heter på psykologspråk, blir vi bättre på att se våra tankar för vad de är: nämligen just bara tankar och inget vi behöver köpa som absoluta sanningar. I oroliga tider blir det lätt så att vi målar upp katastrofscenarion och då är vi särskilt hjälpta av att skifta perspektiven på det här sättet, säger Björn Hedensjö.

Humorn kring corona handlar bland annat om hamstring av toalettpapper, om social distansering som ny samhällsnorm och om coronakrisen som de introvertas revansch.

Som DN tidigare rapporterat har karantäntillvaron på många håll skapat en kreativ boost. Vad kan till exempel konstintresserade göra när gallerier och museer håller stängt? Att återskapa sina egna favoritklassiker ur konsthistorien är en idé som odlas av instagramkontot @tussenkunstenquarantaine.

Toapappersrullar är återkommande inslag i de omgjorda verken, bland annat i halskrås och peruker. I en parafras på Michelangelos ”Adams skapelse” håller Guds utsträckta hand i en handspritflaska och i ”Medusa” av samma konstnär har det mytologiska monstret fått laptopsladdar och laddkablar i håret i stället för ormar.

Att de flesta bidragsgivare återskapar konstverken med sig själva i centrum, till och med pipan i Magrittes ”Bildernas opålitlighet”, visar att selfiekulturens narcissism står stark även i svåra tider.

Andra gör om klassiska skivomslag. Två konstnärer i LA har tagit fasta på normen social distansering och sett till att omslagen till bland annat The Beatles ”Abbey Road”, Blondies ”Blondie” och Kiss ”Destroyer” blivit mer karantänkosher.

Social distansering förekommer i en mängd mem, bland annat i kommentarer till de nya hälsningsritualer som världen över har fått ersätta handskakningar, kramar och kindpussar:

https://twitter.com/GeorgeTakei/status/1235619238561234944

Relaterat till temat social distansering handlar många coronaskämt om att introverta, det vill säga socialt inåtvända människor, upplever en ny storhetstid under coronakrisen:

Mer vågad är kanske coronacovern på Queen-klassikern ”Bohemian rhapsody”, som faktiskt skämtar om att döda en medmänniska med droppsmitta: ”Mama, I just killed a man/I didn't stay inside in bed/ I walked passed him now he's dead”. Cambridgekomikern Dana Jay Bein, som lider av allergi, fick idén till den nya texten i samband med en nysning. Efter att Queens inledande rader ”Is this the real life?/Or is this just fantasy?” dykt upp i huvudet under nysningen skrev han snabbt om dem till: ”Is this a sore throat?/or is this just allergies?”.

https://twitter.com/danajaybein/status/1240307541491494912

För de som upplever att samma procedur av ständig handtvätt lätt blir monoton har den brittiska illustratören Chris tagit fram en egen variation:

Men när passerar coronahumorn gränsen? Joanna Doona menar att den humor som är väldigt lik myndigheternas information, till exempel ovanstående parodi på handtvättsråden, kan ifrågasättas:

– Ytterst få missförstår ett sådant mem, vill jag understryka. Vi tenderar att underskatta andra människors förmåga att läsa av humor, men just nu kanske även ett fåtal missförstånd är illa nog. Samtidigt är det en svår avvägning, för poängen med humorn är just att den låter oss testa knäppa, läskiga eller förbjudna tankar, och då blir just sådana skämt ganska viktiga för vissa av oss, säger Joanna Doona.

Även folk som inte ser etiska problem med någon form av coronahumor över huvud taget kan ändå göra bäst i att inte försöka skämta sig ur varje krissituation, tror Björn Hedensjö:

– Humor är på det hela taget bra. Sedan får man vara försiktig så att det inte blir tvångsmässig humor i alla situationer, som en flykt, eller undvikande som psykologer brukar säga. Då kan det bli ett hinder för att se verkligheten som den är, och att agera på ett adekvat sätt.