För drygt tre veckor sedan slog ägget rekordet som Instagrams mest gillade bild och i skrivande stund är det uppe i 52 miljoner lajks. Vilket kan jämföras med det tidigare rekordet – ett inlägg där Kylie Jenner avslöjar namnet på sin nyfödda dotter – med nästan 19 miljoner gillamarkeringar.

Kontot med det nya rekordet, ”world_record_egg”, har sedan den första bilden lagt upp ytterligare foton endast föreställande ägget. Men i de senare bilderna kan en spricka i skalet ses, som växer och blir allt större för varje nytt inlägg.

I det senaste inlägget, som publicerades under måndagen, ses en film där ägget spricker med texten ”Pressen på sociala medier påverkar mig”. (The pressure on social media is getting to me).

I inlägget står det också att om den som känner igen sig i situationen kan besöka en hemsida med länkar till olika verksamheter som ger hjälp och stöd vid psykisk ohälsa.

Sedan ägget slog rekordet har det spekulerats flitigt i huruvida det varit en kampanj för ett stort varumärke eller att lajksen till bilden har köpts.

Samtidigt har Chris Godfrey, en britt verksam inom reklambranschen, sagt att han tillsammans med två andra ligger bakom kontot, rapporterar BBC. Teamet bakom ägget ska ha skapat det endast i syfte att se hur många gillamarkeringar det kunde få, uppger Chris Godfrey.

