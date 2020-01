Världsdirigenten Alan Gilbert blir musikchef på Kungliga Operan

Vd:n och operachefen Birgitta Svendén beskriver hans tidigare framträdanden på Operan ihop med hovkapellet som ”oförglömliga konstnärliga upplevelser med stor höjd och hög kvalitet”.

– Vi är stolta över att få samarbeta med en orkesterledare med stora visioner, som kommer att inspirera organisationen som helhet och vara drivande i allt vi gör. Det är ingen tvekan om att vi under hans ledning kommer att uppnå större konstnärlig bredd och spets, säger hon i en kommentar.

Bild 1 av 2 Dirigenten Alan Gilbert. Foto: Torbjörn Andersson Bild 2 av 2 Foto: Fredrik Funck Bildspel

Den flerfaldigt Grammy-belönade Gilbert ska kombinera rollen som musikchef med chefdirigentskapet för Elbphilharmonie i Hamburg, som han tillträdde hösten 2019.

Han har tidigare dirigerat uppsättningar på bland annat La Scala i Milano, Metropolitan i New York, Los Angeles Opera, Zürich-operan, Semperoper Dresden, Santa Fe-operan och Tokyo Metropolitan Symphony. Gilbert var vidare den förste New York-bo som innehavt befattningen som musikchef för New York Philharmonic.

Alan Gilbert tillträder sin nya befattning på Kungliga Operan i samband med en nyuppsättning av Wagners ”Mästersångarna i Nürnberg” våren 2021.

