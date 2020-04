Västerbros historia: Att kunna isolera sig hemma – en historisk nyhet

Över hela världen isolerar sig människor för att få skydd från coronaviruset. Längre tillbaka i historien hade det varit omöjligt för de allra flesta – och att ens försöka leva själv hade setts som något udda, på gränsen till galet.

Ibland visar det sig att ett historiskt bokprojekt blir mer aktuellt än författaren kunnat tänka sig under arbetet. Så är fallet för den engelske socialhistorikern David Vincent, vars nya bok, ”A History of solitude”, kommer ut i dagarna, mitt under den rådande pandemin. I boken studerar han hur människor förr har förhållit sig till detta med att leva på egen hand, åtskilda från andra människor.

Längre tillbaka i historien hade den sortens isolering i hemmet som nu tillämpas på många håll varit i praktiken omöjlig att genomföra, skriver Vincent i en artikel på sajten The Conversation där han presenterar sin bok. I västerländsk tradition har dessutom personer som under en längre tid isolerat sig från omvärlden gärna betraktats med rädsla och misstro. Ett undantag har i och för sig alltid gjorts för eremiter, munkar och nunnor som isolerat sig från det syndfulla vardagslivet för att komma närmare det gudomliga.

Men utanför klostren var det sällsynt att någon frivilligt sökte sig bort från mänskligt sällskap, skriver David Vincent. Isolering var helt enkelt inget som vanliga människor tänktes kunna stå ut med. Särskilt kvinnor har traditionellt setts som för svaga för att klara av isolering en längre tid utan att drabbas av psykiska problem.

I samband med romantikens genombrott i början av 1800-talet började för första gången självvald isolering framställas som ett ideal även för de som inte ville söka gud. Att dra sig undan för att begrunda livet kunde då ses som ett tecken på att man var en särskilt utvald individ, som stod över den omgivande folkmassan.

Men för de allra flesta var den sortens isolering ändå något omöjligt att uppnå, eftersom man levde ständigt omgiven av andra människor. De mer välbärgade levde tillsammans med tjänare som kom och gick, och fattigt folk var kroniskt trångbodda. En stor del av vardagslivet ägde därför rum utomhus, med andra människor nära intill, och när man sedan skulle sova delade man nästan alltid rum med flera.

Först in på 1900-talet började de tekniska och ekonomiska förändringarna äga rum som skapade nya villkor för vardagslivet för allt fler – om än långt ifrån alla. Till nyheterna hörde införandet av elektricitet, som gjorde att inte alla i ett hushåll längre måste samlas kring en och samma ljus- och värmekälla på kvällen. Bostäderna blev större även för de som inte var rika, barn fick allt oftare egna rum, massmedier och telefoner gjorde att man kunde ha kontakt med människor på avstånd, och diverse hushållsmaskiner gjorde hanteringen av vardagen enklare.

Till sist började hushåll bestående av bara en person, vilket tidigare varit extremt sällsynt, att bli allt vanligare. I länder som Storbritannien och Sverige till exempel, lever numera drygt 30 procent av befolkningen i ensamhushåll.

Med andra ord, skriver David Vincent, hade det västerländska samhället redan långt innan den nuvarande krisen i stor utsträckning flyttat inomhus, för att leva i vad som i jämförelse med förr skulle kunna kallas en spontan självisolering.

Förintelsens offer vittnade redan efter kriget

Det sägs ibland att de personer som överlevde Förintelsen under andra världskriget var tysta i offentligheten under större delen av 1900-talet, och att deras erfarenheter började uppmärksammas först på 1980-talet. Men det stämmer inte, skriver historikern Kristin Wagrell vid Linköpings universitet, som i en ny avhandling undersökt hur förintelseoffren skildrats i svenska medier under 1940- och 60-talen. Samtalet om Förintelsen har pågått ända sedan krigsslutet, men på olika sätt under årtiondena, menar Wagrell. En sak som varit sig lik över tid är att överlevarna mycket sällan fått uttrycka negativa känslor av hämnd, skam, hat eller ilska.

Besök egyptiska gravar från soffan

Nu när stora delar av världens turistnäring ligger nere på grund av coronavirusets spridning, har man vid många av de stora sevärdheterna i stället skapat digitala möjligheter att besöka dem. Ett exempel kommer från Egyptens turistbyrå, som tagit fram nätbaserade rundturer till flera av landets historiska sevärdheter. Bland annat kan man besöka och utforska den 5.000 år gamla gravkammaren efter drottning Meresank III, liksom farao Ramses VI grav, det koptiska Röda klostret i Sohag samt synagogan Ben Ezra. Länkar finns på Experience Egypts facebooksida.

8

Så få gram väger den vikingatida silverring som hittades med hjälp av metalldetektor i ett fält i norra Nederländerna på juldagen 2019. Ringen, som har en diameter på 25 millimeter, kommer att visas på Rijksmuseum van Oudeheden i Leiden.

