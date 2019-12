Västerbros historia: Den antika pesten förändrade (nog) inte världen

På senare år har allt fler historiker lyft fram den första bekräftade pestepidemin, på 500-talet e Kr, som en viktig orsak till den antika världens undergång. Nu kommer en ny studie som hävdar att det troligen inte alls var på det sättet.

Historisk kunskap är sällan statisk. Även om det som en gång ägt rum förstås inte förändras, så transformeras kunskapen om den oavbrutet i takt med att nya fynd görs, nya teorier läggs fram eller nya analysmetoder blir tillgängliga. Inom få områden är detta tydligare än när det gäller forskningen om de stora farsoterna. Under lång tid var studiet av sådant som pestepidemier försummat av de flesta historiker, som föredrog att ägna sig åt människoskapade fenomen och därför lämnade sådana oberäkneliga händelser åt sidan.

Sedan slog pendeln över åt andra hållet, och en lång rad studier uppmärksammade hur omskakande farsoterna i själva verket var. En sådan händelse vars betydelse på senare år allt oftare har beskrivits som epokgörande är den så kallade justinianska pesten, döpt efter den romerske kejsare som härskade i Konstantinopel då farsoten bröt ut på 500-talet e Kr. En rad studier har beskrivit de förödande följderna av detta pestutbrott – som för övrigt är det första som man helt säkert vet orsakades av samma bakterie, Yersinia pestis, som än i dag hemsöker delar av jorden. Bland annat har det hävdats att stadskulturen kring Medelhavet försvagades av pestutbrottet, liksom att den tidigare nämnde kejsaren Justinianus försök att återerövra det då delade romerska imperiet gick i stöpet på grund av farsoten.

Om pesten på 500-talet skulle ha dödat miljontals människor borde det ha synts tydligt i pollenhalterna, men så är inte fallet, enligt den nya studien.

Andra forskare har menat att pesten gjorde det lättare för anglosaxarna att erövra de brittiska öarna, som skulle ha härjats särskilt svårt. Denna syn på saken har till exempel populariserats i den på svenska nyligen utgivna ”Roms öde. Klimatet, sjukdomarna och ett imperiums undergång” av Kyle Harper.

Men nyligen kom en studie som drar hårt i bromsen. En grupp forskare som tittat närmare på inte bara skrivna källor utan även olika materiella spår från den tiden, menar att det inte finns något stöd för tanken att 500-talets pestutbrott var så förödande som det brukar hävdas. I undersökningen, nyligen publicerad i amerikanska Proceedings of the National Academy of Sciences, har man bland mycket annat studerat spår av pollen, som kan användas för att mäta förändringar i jordbrukets omfattning. Om pesten på 500-talet skulle ha dödat miljontals människor borde det ha synts tydligt i pollenhalterna, men så är inte fallet, enligt den nya studien.

Man har heller inte hittat arkeologiska spår som visar att massgravar blev vanligare under denna tid, vilket borde ha skett om så stora mängder människor dog på kort tid.

Sådana materiella spår hittar man däremot i stor omfattning, konstateras i studien, när det gäller det stora pestutbrottet på 1350-talet, den så kallade Digerdöden. Den gången innebar verkligen pestutbrottet en storskalig katastrof, med långvariga följder. Men så var det alltså inte på 500-talet – enligt den nya studien åtminstone.

DN:s historiska quiz: Nio nya frågor om gamla saker

● ● ●

Habsburgarnas käkben tecken på inavel

Många medlemmar av den habsburgska dynastin, som härskade över delar av Europa mellan 1500- och 1700-talet, hade en ovanligt framträdande underkäke. Enligt en ny studie, gjord av forskare vid universitetet i Santiago de Compostela i Spanien, så var detta troligen en följd av den inavel som var vanlig i dynastin. Mest påtaglig var den stora underkäken hos kung Filip IV, som härskade över Spanien och Portugal 1621-1640. Den habsburgska ättens spanska gren dog ut år 1700, då Karl II avled utan att ha fått en arvinge, vilket ledde till ett förödande tronföljdskrig. Karl II:s fysiska problem, däribland hans infertilitet, brukar beskrivas som en följd av just inavel.

Krav att medaljer för massaker ska tas tillbaka

Två amerikanska senatorer, presidentkandidaten Elizabeth Warren samt Jeff Merkley, vill att de 20 hedersutmärkelser som delades ut till amerikanska soldater efter massakern vid Wounded Knee 1890 ska återkallas. Under 1800-talet genomfördes ett folkmord på ursprungsbefolkningen i USA, med massakern vid Wounded Knee som en av de sista i sitt slag. Vid det tillfället dödades 200-400 personer av Lakotafolket, ledda av hövding Big Foot. De flesta som dog var kvinnor och barn, och bara ett fåtal var beväpnade. Trots det tilldelades många soldater som deltog i massakern medaljer för tapperhet i strid, vilket var kontroversiellt redan då. Om senatorernas förslag kommer att godkännas är ännu oklart.

547

Så många flygare dog i det olycksdrabbade svenska flygvapnet mellan 1946 och 1989. Om deras öden berättas i den nya boken ”De som aldrig kom hem” av flyghistorikern Göran Jacobsson och psykologen Alf Ingesson Thoor.

Läs fler av Västerbros historiska nyheter