Västerbros historia: Döpta judar på 1800-talet speglade tidens antisemitism

Under början av 1800-talet lät många av Stockholms judar döpa sig för att komma undan samhällets antisemitism. En ny studie berättar om hur en utsatt grupp förhöll sig till främlingsfientlighetens växlande konjunkturer.

Den svenska antisemitismen har djupa inhemska rötter. Först år 1775 blev det tillåtet för en jude att bosätta sig i landet utan att först byta tro – men det var ett tillstånd som kom med en rad förbehåll. Judar fick bara leva i tre utvalda städer, Stockholm, Göteborg eller Norrköping. Judar fick heller inte anställa kristna, ha tjänster i staten, öppna offentliga skolor eller gifta sig med personer av andra religioner. Trots begränsningarna innebar beslutet en vändpunkt, och under de kommande åren växte livaktiga judiska församlingar fram i Sverige.

Hur levnadsvillkoren för de svenska judarna i Stockholm förändrades under de första hundra åren har nyligen undersökts av historikern Per Hammarström vid Mittuniversitetet, som presenterar sina resultat i senaste numret av Historisk tidskrift. Hammarström har särskilt fokuserat på dop och giftermålsmönster, för att försöka få en bild av hur judarna i Stockholm under 1800-talet förhöll sig till skiftningar i såväl lagstiftningen som den öppna antisemitismen.

Den nya öppenheten innebar att allt fler judar gifte sig med kristna – på 1860-talet var andelen så kallade blandade äktenskap i församlingen i Stockholm nästan 50 procent.

Av studien framgår att de judar som slog sig ner i Sverige under slutet av 1700-talet i stor utsträckning levde avskilda från det omgivande samhället. Få av dem lät döpa sig som kristna, och de som trots allt gjorde det möttes av hård kritik från andra judar, liksom ofta av misstro från det omgivande samhället.

Med tiden började detta förändras. Under åren fram till 1830 fick judarna i Stockholm allt bättre kontakter med huvudstadens borgerlighet. Det skedde dock samtidigt som antisemitiska angrepp fortsatte att vara vanliga i den offentliga debatten. Det nya klimatet förde med sig att så många som tjugo procent av de som varit medlemmar i den judiska församlingen konverterade till kristendomen. Dessa dop bör, skriver Per Hammarström, i första hand ses som ett sätt för den enskilde att försöka komma undan diskriminering och judefientlighet.

Så småningom minskade dock antalet dop. Det hänger samman med att de särskilda reglerna för judar började tas bort, liksom med att den öppna antisemitismen för en tid minskade. Då började i stället den judiska församlingen förlora medlemmar av ett annat skäl. Den nya öppenheten innebar nämligen att allt fler judar gifte sig med kristna – på 1860-talet var andelen så kallade blandade äktenskap i församlingen i Stockholm nästan 50 procent. I de flesta fall döptes dessa äkta pars barn som kristna, vilket innebar att den judiska församlingens framtid beskrevs som hotad.

År 1870 ändrades lagstiftningen så att judar fick nästan fullständig rättslig likhet med övriga svenskar. Men det skedde i en tid då den öppna antisemitismen åter börjat växa, konstaterar Per Hammarström. Misstron mot judar skulle återkomma i stor skala, även i officiella sammanhang. Då hade den dessutom gift sig med rasistiska tankar som innebar att inte ens en jude som låtit döpa sig eller gifta sig med en kristen var skyddad – det var själva det judiska blodet som sågs som en fara.

● ● ●

Ny massgrav från digerdöden hittad i England

Engelska arkeologer har undersökt en massgrav från mitten av 1300-talet, hittad nära Thornton Abbey i Lincolnshire. Det visar sig att kvarlevorna efter inte mindre än 48 personer, varav hälften var barn, begravts på platsen vid samma tidpunkt, som offer för den pestepidemi som då drog fram över Europa och dödade så många som hälften av kontinentens invånare. Studien bekräftar mönster man sett på andra håll – trots att de döda begravts i stor hast hade de lagts till vila med varsamhet och under ordnade former. Detta speglar i sin tur vad andra forskare redan konstaterat: trots de oerhörda dödstalen bröt inte ordningen i de drabbade samhällena samman.

Fossil vittnar om fiske i mitten av Sahara

Forntida människor bosatta i de centrala delarna av det som i dag är Saharaöknen åt stora mängder fisk. Det framgår av en studie av fossiler som italienska forskare hittat i grottan Takarkorki i det som nu är sydvästra Libyen. För mellan åtta och tio tusen år sedan försörjde sig människorna som då levde där till stor del på fisk från de sjöar som bredde ut sig i området. Med tiden, i takt med att Sahara började torka ut, minskade andelen fisk som människorna i grottan åt, och ersattes av andra djur som får, getter och nötboskap. För cirka 4.650 år sedan övergavs grottan helt av människor.

97.500

Så många dollar anses ett mynt från 1776 vara värt. Myntet, en så kallad Continental Dollar, från USA:s första år, köptes på en loppmarknad av en man från norra Frankrike för 0,5 euro.

