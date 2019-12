Västerbros historia: Museum i London minns när den moderna julen skapades

I början av 1840-talet lanserades det kommersiella julfirandet på allvar, i form av vykort och böcker. En ny utställning i London påminner om den man som mer än någon annan både speglade och skapade formerna för hur julen ska upplevas – Charles Dickens.

1843 var ett avgörande år för skapandet av det kommersiella julfirande som ända sedan dess bara vuxit i omfattning. Den 19 december det året utgavs nämligen Charles Dickens sedan dess ständigt aktuella berättelse ”En julsaga”, i original ”A Christmas carol”. Vid det laget var Dickens redan en oerhört populär författare, utrustad med en särskilt god förmåga att uppfatta vad som fungerade på den då växande bokmarknaden.

Under åren dessförinnan hade man runt om i Storbritannien kunnat märka ett återväckt intresse för att fira en kristen jul. Det handlade om förändringar pådrivna av olika religiösa grupper som oroade sig för att traditionella kristna högtider höll på att glömmas bort, inte minst i takt med att människor i allt större utsträckning flyttade från landsbygden in till städerna.

”En julsaga” blev snabbt oerhört populär och kom även att påverka hur man i många engelskspråkiga länder såg på julfirande.

Ända sedan 1600-talet hade julfirandet i Storbritannien, liksom i många andra protestantiska länder, varit omstritt eftersom de mest radikala reformatorerna försökte kasta ut firandet av högtiden, som man menade inte hade något stöd i Bibeln. Det kristna kriget mot julen lyckades dock inte något vidare, utan sedvänjan levde trots allt vidare på många håll, om än i skiftande former.

En bit in på 1800-talet kom julens verkliga återkomst. Då hade det engelska samhället på allvar börjat kommersialiseras, och som ett led i det började köpmän av olika slag att marknadsföra julfirandet som ett tillfälle att handla presenter och god mat till vänner och familj – och för den delen att köpa berättelser som handlade om julen som en särskild tid på året.

Charles Dickens (1812-1870), avbildad vid sitt läsbord. Illustration: Heritage Images

Det var mot denna bakgrund som Charles Dickens skrev sin historia, om en snål gammal man – Scrooge – som får besök av spöken, vilka visar honom hur en människa bör leva: generöst och osjälviskt. ”En julsaga” blev snabbt oerhört populär och kom även att påverka hur man i många engelskspråkiga länder såg på julfirande över huvud taget.

Ytterligare en orsak till att boken blev så populär är det faktum att den också innehåller en spökberättelse, vilket även det i högsta grad låg i tiden. En lång rad liknande berättelser, där jul och spöken blandades, publicerades under åren som följde, skrivna av såväl Dickens själv som andra som inspirerats av ”En julsagas” framgång. Senare skulle i och för sig Charles Dickens ta avstånd från den trend han själv varit med om att skapa, som han då förklarade sig vara ”sick of”. Fast då var det onekligen för sent.

Men 1843 var inte bara året då Dickens publicerade sin stilbildande berättelse. Samma månad som den gavs ut trycktes även det första kända kommersiella julkortet, utformat av Henry Cole och försett med det numera självklara budskapet ”A Merry Christmas and A Happy New Year”.

Om allt detta kan man lära sig mer på en utställning som nyligen öppnade på The Charles Dickens Museum i London. Där kan man även se ett av de 21 bevarade exemplaren av det första julkortet. Utställningen är öppen till 19 april 2020.

