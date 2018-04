Vems liv ska räddas när en självkörande bil krockar?

På bildskärmen visas två illustrationer. På den vänstra bilden kör en bil rakt fram på en väg, rätt in i en betongsugga. Passageraren, en äldre man, dör – det är markerat med en liten dödskallesymbol. På den högra bilden svänger bilen över i det andra körfältet och kolliderar med en pojke på övergångsstället, dödskallesymbol även där. Jag uppmanas välja.

Moral Machine – Moralmaskinen – är en sajt skapad av en forskargrupp på Massachusetts institute of technology, MIT. Där presenteras tänkbara situationer där en självkörande bil ställs inför val, och besökaren ombeds bestämma vilket alternativ som är rätt. Ska programmeringen prioritera passagerare eller fotgängare, antal döda, spelar ålder på offren någon roll? Har det betydelse om gångtrafikanterna går mot rött ljus, eller om bilen väjer till fel körfält?

Scenarierna som presenteras är versioner av ett gammalt moralpsykologiskt tankeexperiment som introducerades av den brittiska filosofen Philippa Foot 1967: spårvagnsproblemet. Om en person kan dra i en spak för att få en skenande spårvagn att byta spår och köra över en person i stället för fem, bör hen då göra det? Och spårvagnsproblemet har fått en ny renässans i takt med att de förarlösa bilarna börjat göra entré i samhället. Någon måste nämligen bestämma hur bilarna ska programmeras. Skydda de egna passagerarna till varje pris, eller välja det alternativ som räddar flest liv? Och vems jobb är det att bestämma det: bilens ägare, tillverkaren, lagstiftarna, juristerna? Eller kanske marknaden?

Jag klickar på den vänstra bilden i Moralmaskinen, den som dödar passageraren, utan att riktigt veta varför.

Det är mindre än en månad sedan en fotgängare för första gången dödades av en självkörande bil. Ett av Ubers testfordon, en Volvo som var i självkörande läge med en reservförare bakom ratten, körde på en 49-årig kvinna som gick över vägen i Tempe, Arizona, USA. Hon dog senare av sina skador. Uber stoppade omedelbart de pågående testprojekten i Tempe, Pittsburgh, San Francisco och Toronto. Senare drog Arizona in Ubers tillstånd att testa förarlösa bilar, och Uber beslutade att inte förnya sin tillståndsansökan i Kalifornien.

Tester med förarlösa fordon pågår även i Sverige. I januari började den första förarlösa bussen rulla i Kista i norra Stockholm, och liknande projekt är på gång i Göteborg. Anna Pernestål Brenden är föreståndare för forskningscentret Integrated transport research lab, ITRL, på KTH. Det är ett samarbete mellan KTH, Scania och Ericsson, och ITRL är bland annat inblandade i testprojektet i Kista.

Hon tror att dödsolyckan i Tempe kommer att påverka debatten kring självkörande bilar.

– Det både tror och hoppas jag. Det här verkar ha varit en svår situation oavsett om man varit människa eller robot, men man ska vara medveten om att det är teknik som fortfarande utvecklas och inte är färdig. Vi vet också att man måste testa, man måste köra i verkligheten, vi har lärt oss en massa saker av det som vi aldrig kunnat räkna ut i simulationer. Men eftersom systemen inte är färdigutvecklade behöver vi anpassa oss efter det – i Kista går bussarna otroligt långsamt, just för att hinna bromsa om det skulle hända något, säger Anna Pernestål Brenden.

Och här finns etiska och moraliska avvägningar som måste göras, säger hon.

– Vi tror ju fortsatt att självkörande bilar kommer att bli säkrare än manuellt körda bilar. Omkring 90 procent av alla olyckor beräknas bero på människor som gör fel, sms:ar vid ratten eller vad det nu kan vara. Vi kommer aldrig att nå noll döda – men kanske räddar självkörande bilar 90 av 100 liv. Är det okej? Är det bättre att maskiner kör på 10 människor än att människor kör på 100? Den avvägningen behöver vi göra.

En självkörande buss rullar på gatorna i Kista. Foto: Marko Säävälä/TT

Dödsfallet aktualiserar de nästan existentiella frågorna om robotbilarna, livet och döden, något som redan debatterats flitigt. Det har skrivits spaltmeter om spårvagnsproblemet de senaste åren i medierna. ”Self-driving cars programmed to decide who dies in a crash" (USA Today), ”Self-driving cars don't care about your moral dilemmas” (The Guardian), ”To make us all safer, robocars will sometimes have to kill” (Wired) är några rubrikexempel. Det är en både fascinerande och skräckinjagande tanke: spårvagnsproblemet är på väg att gå från abstrakt idé till verklighet.

Eller är det? Att prata om just spårvagnsproblemet i samband med förarlösa bilar är i själva verket ett misstag, menar Karim Jebari, som är fil dr i filosofi och forskar vid Institutet för framtidsstudier. Just nu håller han på med en forskningsansökan om just självkörande bilar och hur de kommer att förändra samhället.

– Det har varit en trend att prata om spårvagnsproblemet de senaste åren, men syftet med det tankeexperimentet är att betona skillnaden mellan att agera och inte agera, att dra i spaken eller inte. Men kan en maskin verkligen vara aktiv eller passiv? Så pratar vi inte om brödrostar. De gör bara vad de är designade att göra.

Däremot ställs bilens designers, och samhället i stort, inför moraliska dilemman, säger Karim Jebari.

– Och det gäller inte bara förarlösa bilar, så är det redan nu. Vi skulle till exempel kunna minska antalet bilolyckor till noll om maxhastigheten var 10 km/h, men vi har gjort avvägningar: vissa dödsfall är acceptabla för att bilar ska kunna köra snabbare. En SUV är mycket säkrare i kollisioner för den som sitter i bilen än den som blir påkörd, och man säljer ibland SUV:ar med argumentet att de är säkrare – man kan lika gärna fråga sig om det är etiskt acceptabelt.

Den sorts programmerade prioriteringslista som kommer att krävas hos de förarlösa bilarna görs redan hela tiden, och har alltid gjorts, säger Karim Jebari – även om vi inte tänker på det.

– När man till exempel designar en byggnad som saknar nödutgång för rullstolsburna, har man sagt: i händelse av brand kommer alla som sitter i rullstol att dö i det här huset. Vi prioriterar inte dessa människor. Att designa ett hus eller en stor båt eller en bil är en sorts programmering, säger Karim Jebari.

Så varför pratas det så mycket om just självkörande bilars etik och moral? Kanske blir frågan extra domedagsladdad för att den påminner om science fiction-narrativen. I Isaac Asimovs klassiska ”Jag, robot” från 1950 formuleras tre lagar för robotar, i fallande prioriteringsordning: En robot får aldrig skada en annan människa, en robot måste lyda order från en människa, en robot måste skydda sin egen existens. Prydligt, tydligt, och enkelt uppspaltat. I filmatiseringen av Asimovs bok från 2004 har man till och med skrivit in en scen med en självkörande bil: Will Smith sitter i passagerarsätet, bilen skenar mot en grupp barn, och kan antingen köra in i hopen eller svänga av och döda passageraren.

I somras presenterade den tyska infrastrukturmyndigheten etiska riktlinjer för förarlösa bilar, som ekar spöklikt av Asimovs robotiklagar: Mänskligt liv har företräde framför djur, lyder till exempel en regel. Bilar måste välja att kollidera med den människa den bedömer kommer att skadas minst. Mjukvaran får inte basera sitt val på ålder, kön eller fysisk status hos någon inblandad människa.

De förarlösa bilarna känns helt enkelt som den första tydliga parallellen till de moraliska dilemman vi läst och sett i filmer om teknik i filmer i många decennier. Och situationen är, trots allt, unik, menar Anna Pernestål Brenden:

– Ja, det har funnits robotar länge – industrialiseringen innebar robotar, robotar som faktiskt då och då dödar människor. Men där är det inkapslat, bilar på gatorna är en av de första gångerna då robotarna faktiskt kommer ut bland människor, och dessutom är så stora och håller så hög hastighet att de faktiskt kan döda.

När det väl kommer till kritan är vi egoistiska. Även jag, trots mina principfasta Moralmaskinval.

När jag klickat igenom 13 hypotetiska scenarier i Moralmaskinen får jag resultatet. Till exempel offrar jag, precis som det tyska regelförslaget, alltid hundar till förmån för människor. Och jag väljer konsekvent det alternativ som sparar flest antal liv. Det gör de flesta andra också, när de ska avgöra i hypotetiska situationer.

Men hur många skulle verkligen köpa en bil som kan prioritera någon annans liv framför ens eget eller ens familj? Det är en annan fråga. Ganska få, visar en studie från 2016 (”The social dilemma of autonomous vehicles”, Bonnefon, Shariff och Rahwan, Université de Toulouse) – samma personer som räddar fem fotgängare framför en bilpassagerare i teorin, vill i praktiken själva inte äga en bil som gör samma val.

När det väl kommer till kritan är vi egoistiska.

Även jag, trots mina principfasta Moralmaskinval. När jag tänker mig in i situationen på riktigt – i stället för grovt tecknade gubbar är det min tvåårige son som sitter i den där bilen, på väg in i en betongsugga för att skydda några dumskallar som gått mot röd gubbe eller druckit för mycket vin och lallat ut på vägen... Nej, i det fallet hade jag nog föredragit en egoistisk programmering. Om jag ska vara helt ärlig.

Marknaden vill alltså ha själviskt programmerade bilar. Vilket betyder att biltillverkarna också vill det. Så om samhället ändå bestämmer sig för att det är mest moraliskt och etiskt riktigt att rädda flest antal liv i varje given situation – då återstår lagstiftning. Anna Pernestål Brenden håller med: det är en samhällsdialog vi behöver ha, säger hon.

Är vi tillräckligt bra på att föra den diskussionen?

– Inte än. Och just nu tycker jag att det är rätt att ha fokus på att göra fordonen och testerna så säkra som det går. Vi på KTH jobbar med forskning kring hur fordonen ska kunna göra undanmanövrar och stanna säkert – utan att lägga värde i vilken lösning som är den bästa, säger Anna Pernestål Brenden.

Bland annat tittar man på lösningar där fordonen ska kunna kommunicera sina intentioner till människor runtomkring – som att blinka med lampor. Kanske kan man också använda infrastrukturen till att göra bilarna säkrare, med staket eller buskar runt vägarna för att fotgängare inte ska ge sig ut i trafiken.

En av Ubers självkörande bilar i Tempe. Företaget beslutade efter dödsolyckan att omedelbart stoppa sina tester. Foto: Kristoffer Tripplaar/Alamy

Och dilemmat kring människors generella uppfattning om att rädda maximalt antal liv, kontra deras specifika önskan att själva äga en bil som är så säker som möjligt för passageraren, skulle gå att komma runt med en både drastisk och simpel lösning, som förmodligen skulle vara djupt impopulär: att man helt enkelt inte får äga en egen bil.

All forskning pekar på att det kommer att köras mer bil totalt i och med den förarlösa tekniken. Tomma bilar kommer att köra runt för att förflytta sig, nya grupper som äldre och yngre kommer att få tillgång till bil – vissa studier pekar på att det kan bli dubbelt så mycket trafik på gatorna. Och kanske är detta det moraliska dilemma vi borde fokusera på, i stället.

– Är det sådana samhällen vi vill ha? Det kan man fundera över. Är det okej att vi har egna bilar? Är det okej att åka ensam? Eller ska vi använda den självkörande tekniken för att dela? Då skulle man komma åt trängselproblemen och till viss del minska antalet bilkilometer per personkilometer.

Karim Jebari tycker också att det finns mer pressande etiska diskussioner att ha kring självkörande bilar än just spårvagnsproblem-liknande situationer – dessa kommer att uppstå otroligt sällan i verkligheten, menar han.

Men det betyder inte att vi kan andas ut och låta bilindustrin sköta sig själv.

– Myndigheter och politiker måste ta frågan på större allvar, annars riskerar vi att få bilar som är mycket mindre säkra än de kunde vara, säger Karim Jebari.

Med det menar han inte främst huruvida bilars programmering ska vara egoistisk eller utilitaristisk.

– Även om vi valde att ha psykopatbilar som skiter fullständigt i fotgängare och ger all säkerhet och trygghet till föraren, skulle de förmodligen vara mycket, mycket bättre för fotgängaren än dagens bilar.

Om ingen försöker styra utvecklingen, så kommer vi troligen att landa i att bilarna lämnar över till människor i krissituationer. Det är vad köpare vill ha.

Uber har sedan dödsolyckan i Tempe nått en förlikning med kvinnans familj. Vems skulden var för olyckan, om någons, är inte klargjort. Men polischefen i Tempe, Sylvia Moir, uttalade sig i San Francisco Chronicle dagen efter dödsfallet: ”Jag tror, preliminärt, att det verkar som att Uber troligen inte är att beskylla i den här olyckan. Jag utesluter inte möjligheten att väcka åtal mot [testföraren] i Uberfordonet.”

Nu blir det alltså inget åtal. Men det är ett intressant uttalande, principiellt: personen i bilen styrde inte när olyckan inträffade, men personen hade kunnat ta över kontrollen. Och kanske är det så det kommer att bli – bilarnas passagerare kommer att ha möjligheten att ta ratten för att själva bestämma när pressade situationer uppstår.

Frågan är om det är så bra.

– Om ingen försöker styra utvecklingen, så kommer vi troligen att landa i att bilarna lämnar över till människor i krissituationer. Det är vad köpare vill ha. Biltillverkarna tycker att det är bättre, eftersom det friskriver dem från ansvaret när olyckor inträffar. Och lagstiftarna vill göra som väljarna vill. Och det skulle leda till många, många fler dödsfall, säger Karim Jebari.

Det är alltså människor vi borde oroa oss för, inte maskiner?

– Ja, vi måste få bort människorna från ratten! Planera resor kan de få göra – människor är bättre än maskiner på att förutse att någon kommer att behöva ta en kisspaus i Skövde. Men att de ska få dra i ratten tror jag är jättedåligt.

