Brittiska stjärnan Vera Lynn avliden

Vera Lynn debuterade på scen redan som sjuåring, för 96 år sedan. Hon gjorde sig under krigsåren känd som ”The british forces sweetheart” och uppträdde för trupperna i länder som Burma, Egypten och Indien. Mest känd blev hon för låten ”We'll meet again” som hon spelade in 1939, 22 år gammal. 1952 blev hon den första brittiska artisten som toppat USA:s topplista med låten ”Auf Wiedersehen, sweetheart”.

Vera Lynn toppade de brittiska topplistorna så sent som 2009 med skivan ”We'll meet again: The very best of Vera Lynn. I och med placeringen blev hon den äldsta artisten som besuttit den topplaceringen. 2017, vid 100 års ålder, släppte hon skivan ”Vera Lynn 100”, vilket gjorde henne till den första hundraåringen som haft ett album på de brittiska topplistorna.

Enligt ett uttalande från Lynns familj avled hon på torsdagen i närvaro av sin familj, rapporterar Sussex Express.

