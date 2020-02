Veteranen Robin Bengtsson och The Mamas till final

Han har redan vunnit Melodifestivalen. Nu är Robin Bengtsson åter i final.

”Take a chance” är ett mer avskalat shownummer än 2017 års ”I can’t go on”, med vilket Svenljungasonen knep en femteplats i Eurovision Song Contest med fyra dansare och fem löpband på scenen.

I hans nuvarande nummer visas förinspelade dansande siluetter.

– Jag har försökt att skapa en häftig, mystisk värld som speglar låten på ett bra sätt, berättade Robin Bengtsson tidigare för TT.

Bidraget ”Take a chance” är skrivet av Jimmy Jansson, Karl-Frederik Reichhardt och Marcus Winther-John. Artisten Erik Segerstedt körar till låten utanför scenen.

Bengtsson får sällskap i finalen av The Mamas, vars kraftfulla och allsångsvänliga nummer ”Move” – först ut i årets tävling – föll tittarna i smaken.

Favorittippade Felix Sandman får, något överraskande, en livlina i Andra chansen, tillsammans med Malou Prytz.

– Man kan tro hur mycket som helst om det här men jag väljer att inte göra det. Jag har gått till andra chansen förut och nu gör jag det igen, säger Felix Sandman till DN.

Hur besviken är du?

– Jag är faktiskt inte alls besviken. Det kan faktiskt rent av vara bra i slutändan. Min låt släpps på Spotify i dag. Nu måste jag ta nya tag, kämpa järnet i rep. Men jag är inte besviken.

Hade du kunnat göra något annorlunda?

– Nej, jag är väldigt nöjd. Det är inte numret det är fel på.

Desto tyngre gick det för hiphopbidragen i årets första deltävling. ”Inga problem” heter låten som duon OVÖ – som står för Om vi överlever – framförde i Melodifestivalen. Problematiskt nog för OVÖ fick bidraget inte tillräckligt med röster för att gå vidare, och de gör debutanten Suzi P sällskap i att tacka för sig.

Deltävlingen i Linköping fortflöt inte friktionsfritt. På flera håll rapporteras det om tekniska problem som gjort det svårt att rösta via den officiella appen.

”Vi kan inte felsöka under pågående omröstning”, skriver Cecilia Felix Caballero, pressansvarig på Melodifestivalen, till SVT Nyheter.

Vid sidan av startfältet passade programledarna på att introducera ett nytt inslag i Melodifestivalen, nämligen ett alldeles eget så kallat Hall of Fame som kommer att husera minnesvärda ögonblick och insatser från tävlingens historia.

Alice Babs, Måns Zelmerlöws Eurovisionvinnare ”Heroes”, Lasse Berghagen, Nanne Grönwall, kapellmästaren Lasse Samuelsson och gruppen After Dark var några av de första namnen som valdes in i Melodifestivalens nya Hall of Fame.

