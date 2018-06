”Vi blir kontaktade för att göra svåra saker”

Det började med vatten. När det för drygt tio år sedan ringde i telefonen hos nystartade svenska specialeffektsföretaget Important Looking Pirates var det för ett samtal om väta. I andra änden satt ett företag som gjorde en film som hette ”Avatar”. De hade på en grafikmässa sett hur duktiga svenskarna var på att skapa vatteneffekter med sina datorprogram. Nu ville de ha hjälp med samma sak till James Camerons storfilm.

– Då var vi bara åtta stycken och skulle i så fall behövt avvara halva personalstyrkan. Vi var så små att vi inte kunde uppfylla säkerhetskraven för att få jobbet. Men nu gör de ju del två, tre, fyra och fem av ”Avatar” så vi hoppas få chansen igen, säger medgrundaren Niklas Jacobson, chef för specialeffekter på företaget.

Läs mer: Svenska pirater erövrar världen med digitala specialeffekter

Att James Cameron skulle höra av sig är inte helt otroligt. ILP är i dag en av storspelarna inom den digitala effektvärlden. Vi sitter i företagets konferensrum i Norstedtsborgen i Stockholm i vilken man hyr in sig på ett helt våningsplan, dryga tusen kvadratmeter, med ett hundratal anställda. Här finns arkadhall, gym, egen biograf, massagefåtöljer. I rummet jämte entrén hänger en gigantisk haj som ljuset spelar över i strålknippen liknande de när solen bryter genom vattenytan.

Häromåret vann de en Emmy för sitt arbete med HBO-serien ”Westworld”. ”Jag skulle bli förvånad om vi inte blir nominerade i år också”, säger Jacobson, med tillägget: ”Om man får vara så kaxig?”

De har även gjort effekter för storfilmer som ”Star wars. The last jedi” och nya ”Jurassic world”, med biopremiär på fredag, och tv-serier som ”Lost in space” (Netflix) och ”Krypton” (Syfy/HBO Nordic). Nyligen fick de frågan från Disney om att göra effekter för filmen ”Black Panther” men tvingades tacka nej på grund av tidsbrist.

Trots de globala framgångarna envisas man med att behålla verksamheten i Sverige. Stockholm har dammsugits på kompetens i branschen; uppemot 40 procent av personalstyrkan kommer utomlands ifrån. Till och med företagets kunder vill att ILP ska flytta verksamheten till ett land med skattelättnader.

– Det är väl inte till vår fördel att vi ligger i Sverige, men så länge de vill ha våra effekter kommer de ändå. Vi måste vara lite bättre hela tiden, lite mer flexibla. Jag är inget större fan av skattelättnader, i Kanada har man de största skattelättnaderna i branschen men det är konstgjord andning. Den dagen Kanada slutar med det kommer alla där gå i konkurs.

Läs mer: Svenskar belönas med Emmy

I konferensrummet där vi sitter, där gulddraperierna dragits undan för att visa panoramavyn över Riddarfjärden och Stadshuset, täcks ena väggen av en gigantisk oljemålning inom guldram. Men i stället för i renässansstil eller med prerafaelitisk look föreställer målningen en skärmdump av ett datorspel från 1990. Varje pixel är målad för hand. Scenen kommer från ”The secret of Monkey island” och visar tre pirater vid ett bord, de sjömän som företaget tagit sitt namn ifrån.

Men noggrannheten i målningen, det minimala detaljarbetet, säger också något om företagets inriktning. Ofta är det när de komplicerade scenerna måste göras som de kallas in.

– Vi blir kontaktade för att göra svåra saker, knepiga scener i tv-serier och filmer, det är vår specialkompetens: gör man bara bra grejer behöver man ingen säljavdelning, säger exekutive producenten Måns Björklund och lägger till att de på sistone ofta blivit anlitade för att skapa creatures; varelser och monster.

Vad behöver man kunna för att bli bra på det?

– För att varelsen ska kännas verklig och levande måste den ha tyngd. Det kan vara hud som dallrar över muskler när de rör sig, att man förstår anatomi, volym, form, muskelsimuleringar. Sedan handlar det mycket om den sista handpåläggningen där man för hand skulpterar fram det sista så att det ska se verkligt ut. Det arbetet påminner om när man skulpterar i lera; datorn är i princip bara ett annat verktyg för konstnären.

Framför allt är det tacksamt, säger de, att få designa monster och rymdskepp, någonting som tittaren ser och lägger märke till. Oftast handlar specialeffekter om att vara osynliga.

– Det är ju mycket sådant man gör annars, som att ändra horisonten i bakgrunden av en dialogscen. Saker som ingen ska tänka på.

Vi pratar lite om vikten av smuts. När George Lucas gjorde sina nya ”Star wars”-filmer i början av 00-talet förfärades fansen av hur all datorgrafik var så artificiellt putsad och glimrande. Och lika mycket jublade de när Disney nystartade serien – som ILP nu alltså jobbar med – och de digitala effekterna gjorde allt naturalistiskt, repigt och skitigt igen.

– En stor del av jobbet går ut på att lägga till skavanker i efterhand. I vår bransch jagar vi imperfektion: 3D är ju matematiskt perfekt i sig, så vi jagar att grisa ner våra grejer. Jag gillar att försöka följa fysiken så nära man kan, naturens kaotiska oregelbundenhet, säger Niklas Jacobson.

För att försäkra sig om att simulationen ligger nära verkligheten lägger man stora resurser på forskning. Tillsammans med svensken Marcus Nordenstam samarbetade man med en professor på Stanforduniversitet som gjorde mjukvara för vattensimuleringar. Man har även ett eget utvecklingsteam som skriver kod och programvara för att täcka upp där de etablerade programmen på marknaden inte räcker till.

Vad är svårast att göra?

– Människor, av förklarliga skäl. Vi är så vana vid att prata med människor varje dag, och varje ansiktsrörelse är skapad för att vi ska kunna avläsa känslor, så om något ser avigt ut märks det direkt hos tittaren. Men det sker en otrolig utveckling på det området, så det är en nöt som är på väg att knäckas.

Finns det någon gemensam nämnare för dåliga effekter?

– Tid. Folk vill få in för mycket på kort tid: när man med dagens teknik kan göra allt, så ber filmbolagen också om allt. Ibland kan en testvisning av en film få omdömet att det är för lite action. Då kastar man in en helt datorgjord actionscen i efterhand, som kanske inte är så genomarbetad eller ser särskilt bra ut.

Möter ni någonsin kritik från dem som saknar det fysiska effekthantverket med kreativa lösningar där man fick använda gymnastikskor som rymdskepp, och så vidare?

– Folk har blivit brända av effektföretag som inte har samma kvalitetstänk som vi. Ofta är det publiken som svär över dåliga effekter, men då får man tänka på att det inte är tekniken som är usel utan hantverket. Det här yrket behöver tid och kärlek för bli bra, det största problemet är ofta att filmproduktionen vill för mycket.

Läs mer: Ettor och nollor är filmvärldens nya botox

För tio år sedan bestod en storfilm av kanske 500 bilder med specialeffekter. I dag är siffran 2.500, och då har en film totalt 3.000 bilder. Den som någonsin suttit kvar genom eftertexterna på moderna filmer vet att det kan gå många, många minuter medan namnen på alla specialeffektsmakare rullar på och på.

– Ja, ändå är det ofta bara hälften av alla personer som jobbat med det som nämns i listan. Det finns inget fackförbund för specialeffektsartister så deras ställning är svagare än den borde vara. Ofta kommer cateringpersonal före specialeffekter i eftertexterna, vilket är bisarrt med tanke på alla mansår med arbete som lagts ner, säger Jacobson.

Att vara del av en storfilmsproduktion innebär också högre säkerhetsrisker. Häromåret hackades ett produktionsbolag som jobbade med tv-serien ”Orange is the new black” och utsattes för utpressning för att avsnitten inte skulle läckas till nätet.

– Det är en enorm säkerhetsapparat. Varje år får personalen gå igenom en Disney-certifieringskurs och ibland dyker inspektörer från filmstudiorna upp för oanmälda kontroller där de kollar hur lätt det är att bli insläppt på kontoret, hur våra nätverk ser ut och ber att få se vår säkerhetspolicy. Men ingen som jobbar här har direktkontakt med internet utan allt går genom en gemensam sluss, säger Björklund och nämner att man nu är godkänd av alla större studior.

– Men det är också för vår egen säkerhet. Så att om något trots allt händer ska vi kunna äga bevisbördan och säga, ”Det var inte vi som läckte det.”