”Vi har varit bra på att bevara all pompa och ståt”

Edward St Aubyn gillar inte att bli fotograferad. Han är rädd att det ska få honom att se ilsken ut på bilderna. Men i DN:s studio ser han snarast stoisk ut, som stereotypen av en engelsk gentleman som uthärdar något ovärdigt uppträde, och när fotografen föreslår att han ska posera med sitt anteckningsblock tar han tillfället i akt att kasta ner en passage till romanen han jobbar på.

Vad den handlar om? Det vill han inte säga någonting om.

– Det vore som att skjuta hål i bensintanken innan man startar bilen.

Det är ingen vild gissning att den utspelar sig i den miljö som St Aubyn gjort till sin specialitet. I romansviten om Patrick Melrose, som gjorde honom världskänd, skildrade han i bitande ordalag den engelska överklass han fortfarande bär de typiskt nedtonade tecknen av att tillhöra. Han är aristokratiskt nedklädd i lagom skrynklig kavaj och vinröda manchesterbyxor. Allvarligt och pojkaktigt ansikte, lätt grånat grabbrufs, vaksamma och vänliga bruna ögon som lyser upp när han säger något kvickt.

”Jag börjar på min nya roman nu”, säger Edward St Aubyn när han tar fram anteckningsblocket i DN:s studio. Foto: Thomas Karlsson

En självklar men aldrig demonstrativt framhävd tillhörighet i den engelska högkulturen – han nämner i förbifarten hur han diskuterat Shakespearetolkningar med den store skådespelaren Ian McKellan (”Vi tillbringade förra nyårshelgen tillsammans”, säger han på ett sätt så man förstår att det rör sig om en sammanhängande vistelse och inte något simpelt entimmesmingel.) Och hur han på ett party pratat om gestaltningen av prinsessan Margaret med Helena Bonham Carter, som spelar henne i senaste säsongen av ”The crown”. (Margaret ägnas ett förödande porträtt i en skildring av ett societetsfest på ett lantgods i en av Patrick Melrose-romanerna – St Aubyn var naturligtvis där själv.)

Just ”The crown” och nyutkomna filmatiseringen av ”Downton Abbey” är tydliga exempel: folk över hela världen fascineras fortfarande av denna lilla värld som är den engelska överklassen. Hur kommer det sig?

St Aubyn är noga med att påpeka att han inte är någon sociolog, men hans svar är ändå oväntat materiellt förankrat:

– Vi har varit bra på att bevara vår överklass. All pompa och ståt. Drottningen i Buckingham Palace och premiärministern i ett radhus. Och sedan ett system med fideikommiss och land-lease (som gör att markägare kan hyra ut fastigheter under långa tidsperioder och ändå behålla äganderätten) vilket gör att tre fyra adelsmän, som hertigen av Westminster, fortfarande äger stora delar av centrala London. Det finns inget liknande i någon storstad i världen. Det gör att vår aristokrati fortfarande kan hålla stilen uppe.

Edward St Aubyn Född 1960 i London, där han fortfarande bor med två barn. Är mest känd för Patrick Melrose-sviten (på svenska ”Romanerna om Patrick Melrose, volym 1–5” (översatta av Erik Andersson, Albert Bonniers förlag). År 2018 kom en tv-serie i fem delar på HBO med Benedict Cumberbatch i huvudrollen. Aktuell: med romanen ”Dunbar”, som är en omtolkning av ”Kung Lear” i Hogarth Press serie där moderna författare skrivit vidare utifrån Shakespeares mest berömda verk. Bland annat deltar Margaret Atwood (”Stormen”), Gillian Flynn (”Hamlet”) och Jo Nesbø (”Macbeth”). Visa mer

St Aubyn är annars, uppenbarligen med en del reaktioner mot hans Patrick Melrose-svit i åtanke, angelägen att försvara sig mot en given invändning mot denna överklassvurm: varför ska vi intressera oss för privilegierade männi­skors lidanden?

– När jag skrev den på nittiotalet fanns det fortfarande en stark aversion mot att låta fiktionen behandla överklassen. Det är egentligen en form av rasism eller omvänd snobbism från männi­skor som annars skulle vara de första att reagera mot varje form av snobbism: att avfärda andra människors känslor på förhand, bara för att de tillhör en viss grupp. Men medlidande måste tillämpas universellt om det ska vara något värt. Och dessutom: om någon säger att en uppväxtmiljö som den jag beskriver i Patrick Melrose är privilegierad…

Han avbryter sig, på ett sätt som är begripligt för den som har läst romanerna, med deras skildring av hur en sadistisk läkare förgriper sig på sin femårige son. Och för den som vet – Edward St Aubyn har många gånger berättat det själv – att romanerna är en självbiografisk skildring av hans egen uppväxt: faderns övergrepp, sonens långvariga knarkande.

Foto: Thomas Karlsson

Fadern, David Melrose, är en fruktansvärd ­personifiering av en mentalitet som man känner igen från Matilda Gustavssons bok ”Klubben” om atmo­sfären kring Jean-Claude Arnault: där bildade och intelligenta människor kan se sig som höjda över den futtiga småborgerliga moralen. Men den bildade engelska överklassen använder gärna ironi som ett redskap för sin känslokyla. Den, förklarar Edward St Aubyn, spelar även en komplex roll för hans alter ego Patrick Melrose:

– Den är konsekvensen av det han har blivit utsatt för som barn: han har behov av att göra sig till två människor, att skapa den distans till sig själv som bara ironin kan ge. Patrick Melrose säger i romanen att ironin har blivit en drog för honom: svårare att göra sig av med än heroin eller cigaretter. Det finns en hel del av det i den engelska kulturen: skräcken för att vara a bore, ett behov av att skydda sig med ironi eller ytlighet om någon försöker vara uppriktig eller allvarlig. Samtidigt… ironi lättar upp.

Ja, St Aubyn är själv en typisk representant för den engelska spiritualitetskulturen. I romanen beskriver han hur Patrick Melrose ”till varje pris ville undvika ironin, som så lätt slog tillbaka, och istället säga rakt ut vad han menade, men det han menade var det bara ironin som kunde uttrycka”. Själva boken får sin särskilda kvalitet av att elakheterna och översitteriet skildras genom blixtrande kvicka formuleringar och förintande slagfärdig dialog.

Foto: Thomas Karlsson

När språket föll bort – då romansviten nyligen förvandlades till tv-serie med Benedict Cumberbatch i huvudrollen – fick scenerna där David Melrose förgriper sig på sin lille son och vällustigt förnedrar sin alkoholiserade fru en outhärdlig påtaglighet som inte finns i boken.

– Det var en chock också för mig, säger St Aubyn, som nu riktar blicken snett nedåt, mot sina hopflätade händer. Jag trodde att jag hade kont­roll över det som hänt genom att berätta om det i fem böcker i mitt eget tempo. Nu plötsligt hade jag ingen kontroll. Jag såg allt utan ironi, utan språkets rytm. Film är ett mycket mer övertygande medium än litteratur. Det var som att bli överkörd av ett audiovisuellt godståg. I was bowled over by it. Jag förstod hur terribly shocking det var.

Men nej, tillägger han, tv-serien förändrade inte det som var syftet med att skriva böckerna: att hindra maktmissbruket att fortplanta sig genom generationerna, att hindra giftet att sprida sig vidare.

– Det står inte i min makt att bli fullkomligt frisk. Men jag ville ge mina barn möjligheten.

Man kan säga att Edward St Aubyns senaste bok är en fortsättning på temat, fast maktmissbruket tagit sig en mer modern form. ”Dunbar”, nu översatt till svenska, är en parafras på Shakespeares ”Kung Lear”, där den olycklige monarken förvandlats till mediemogul med tydliga drag av Fox News-ägaren Rupert Murdoch.

– Jag försökte tänka, den moderna motsvarigheten till en kung är helt uppenbart inte en kung. Inte heller politikerna som blir valda ena dagen och försvinner nästa, utan de superrika, de som kontrollerar valresultatet. Det är där man hittar maktens permafrost.

Oundvikliga jämförelser med den haussade tv-serien ”Succession” har gjorts, men St Aubyn ser inte likheterna:

– Jag har bara sett första säsongen, men jag ser inget tragiskt element i den, inte det som får kung Lear att inse tomheten i sin makt. Bara en människa som är extremt skicklig att manipulera. Det finns en viss monotoni i seriens otäckheter. Och det finns ingen anständig eller god person som bryter av, som Cordelia i ”Kung Lear” eller Anne Eisen i mina Melroseböcker. I verkligheten finns det både maktmissbrukare och människor som försöker göra rätt och förbättra världen. Ett zoo fullt med bara monster – det är både mindre intressant och mindre sant.

Foto: Thomas Karlsson

Vad är då mer sant? Här avbryter sig St Aubyn igen, öppnar sin portfölj och tar upp en bok. Med sin melodiska röst börjar han deklamera partiet ur ”Kung Lear” där den landsflyktige kungen stöter på några frusna och hungriga tiggare i stormen på heden och inser att han har varit blind för andra människors lidande:

O, jag har alltför litet tänkt på detta!

Låt bota dig, o högfärd! Pröva på

Och känn, du själv, vad uslingarna känna,

På det att du må dela med dig något

Och rädda tron på en rättfärdig himmel!

– Det, säger han och lägger undan boken, är det råd ni i Sverige har varit kloka nog att ta till er. Ni har skapat en välfärdsstat! Det ska inte behövas att någon storhetsvansinnig, jaktälskande person frivilligt avstår från makten.

”Dunbar” är, med andra ord, politiskt mer engagerad än St Aubyns tidigare böcker. Här vill han visa på faran med oansvarig journalistik, den som vädjar till människors råaste instinkter.

Han öppnar portföljen och högläser på nytt, denna gång ur ”Dunbar”, passagen där tidningsmagnaten inser vem hans idealläsare har varit: ”en person som avskyr stekare och snyltare och sodomiter och knarkare men som dessutom avskyr snobbar och magnater och skattesmitare och kändisar, med andra ord en person som hatar alla utom dem som är likadana, som hatar allt som får dem att bli rädda eller avundsjuka.”

– Denna korrupta journalistik är den centrala kraften bakom brexit. Och i USA har vi Fox News som inte ens låtsas att de letar efter sanning eller objektivitet utan oförblommerat gör propaganda för Trump. Alla dessa lögner, allt detta hat, dessa astounding levels of discourtesy. Vi arbetar under mycket otrevliga omständigheter. En farlig narcissist med mycket begränsad intelligens är världens mäktigaste man. Själva har vi en premiärminister som är tvångsmässig lögnare. Satir är ingen fruktbar inriktning för litteraturen nu för tiden.

Foto: Thomas Karlsson

När Edward St Aubyn senast intervjuades av DN, av Björn af Kleen 2017, förklarade han att valet av Donald Trump till USA:s president åtminstone betydde att britterna inte längre framstod som världens mest korkade nation. Den värderingen står han fast vid.

– Ja, ingen kan tävla med Trump på det området. Men vi har helt klart ett fast grepp om silvermedaljen.

Förhoppningar inför det brittiska valet?

– Jag är en remainer. Det enda jag hoppas på är att valresultatet ska bli så att det går att undvika en hård brexit. Folk har glömt vad Europasamarbetet har inneburit: de gnäller på byråkrater i Bryssel som om det kunde uppväga två världskrig. Att lämna Europa vore självmord. Vi kommer att långsamt förblöda. Det är som en rysk politiker sa: ”Det förvånande är inte bara att ni britter har lyckats skjuta er i foten; det är att ni har lyckats skjuta er i båda fötterna samtidigt!”

Edward St Aubyn lyser upp på nytt: en kul formulering piggar alltid upp. Sedan blir han allvarlig igen när jag frågar om slutscenen i ”Dunbar”. Precis som i ”Kung Lear” får mediemagnaten gå under i samma ögonblick som han förstår hur tom makten är. ”Varför har allting gått om intet, precis när jag börjar förstå?” utbrister han. Wilson, hans närmaste man, svarar, något kryptiskt: ”Alla kommer vi att bli till jord. Men förståelsen kommer inte att gå om intet, det kan den inte så länge det fortfarande finns någon kvar som föredrar sanningen.”

Vad är det han förstår? Vad är det som kommer att finnas kvar när vi alla blir till jord?

– Han förstår den erfarenhet Dunbar har gått igenom. Den kan finnas kvar även om den som genomgått den är borta.

Det låter som en vacker dröm om litteraturens möjligheter att skapa den medkänsla Edward St Aubyn talade om tidigare, den som tillämpas universellt. Att – precis som huvudpersonen i Melroseböckerna – bryta lögnens och den onda maktutövningens logik och hindra giftet att sprida sig vidare. Låt bota dig, o högfärd!

– Det är det enda man kan hålla fast vid, säger Edward St Aubyn, och låter inte det minsta ironisk.

Edward St Aubyns favoritförfattare Hans litterära inspiratörer är (”fortfarande, jag borde skaffa några nya”) Henry James, James Joyce, Marcel Proust och Samuel Beckett: ”Det är de som i mina ögon bäst exemplifierar Gustave Flauberts berömda sentens ´le style c'est tout', stilen är allt. De gjorde prosan till textens viktigaste egenskap.” Visa mer

