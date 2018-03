”Vi tror alltid att alla andra tycker att vi är jättetöntiga”

Klara Söderberg har ont i magen.

Hon vaknade vid halv sex av att det ringde från hotellreceptionen. ”Din taxi står utanför”, sade receptionisten, men hon hade inte beställt någon. Under natten hade hon plågats av sitt låga blodsocker – sedan nio års ålder har hon diabetes – och haft svårt att sova, och efter att telefonen ringt kunde hon inte somna om. Nu sitter hon i en annan taxi, dubbelvikt och stoiskt lidande, på väg från BBC:s enorma, stadsdelsliknande kontorskomplex i utkanten av Manchester och tillbaka till hotellet. I en knapp halvtimme ska hon få ligga på sin hotellsäng innan hon ska stappla in i ännu en taxi, den här gången till Albert Hall för soundcheck. I kväll ska hon stå på scen i sin före detta hemstad, för första gången sedan hon flyttade härifrån. Hennes storasyster ska stå bredvid. Det kommer att bli succé, publiken ska skratta och gråta och sjunga med, de kommer att få stående ovationer. I dag igen.

– Jag är trött, säger Klara Söderberg kort.

•••

På näthinnan har jag bilden av två okammade tonåringar som kliver upp på det ikoniska stockholmska punkfiket Kafé 44:s scen med varsin akustisk gitarr i handen. Året måste ha varit 2007, vilket skulle betyda att systrarna var 17 och 14 år gamla. Jag var 13 och där för att se ett annat band, men jag minns just dem, deras röster, deras uppsyner. När deras debut-ep ”Drunken trees” året därpå gavs ut minns jag att jag tänkte att jag såg dem först.

I Manchester ska First Aid Kit spela två utsålda kvällar i rad på Albert Hall, en renoverad metodistkyrka med plats för 1.900 personer, som en del av sin omfattande vårturné. Under 2018 har de redan hunnit spela i USA, Kanada och Skottland – efter Englandsspelningarna väntar Frankrike, Belgien, Nederländerna, Tyskland, Danmark, Sverige, Norge, Finland, Australien, och USA igen. Till sommaren tar festivalturnén vid. Det är ytterligare 18 spelningar.

Johanna och Klara Söderberg står på scen inför ett fullsatt Albert Hall i Manchester. Foto: Eva Tedesjö

Min bild av First Aid Kit är tudelad. Å ena sidan den av två svala, behärskade, oklanderliga kvinnor, gudomligt begåvade musiker och sångare men omöjliga att fånga i svaga ögonblick. När de i intervjuer har pratat m sina problem med utmattning och hjärtesorg har historierna alltid berättats i dåtid, alltid slutat med ett mer eller mindre implicit ”... men nu är allt bra”. Jag har varit nervös inför vårt möte, för att jag ska ha läppstift på tänderna och för att jag inte ska kunna få dem att säga något de inte sagt hundra gånger tidigare. Å andra sidan ser jag fortfarande de okammade, oprövade tonåringarna framför mig. First Aid Kit First Aid Kits första EP, ”Drunken trees”, kom 2008 på The Knifes skivbolag Rabid Records, när systrarna var 17 och 15 år gamla. Debutalbumet ”The big black and the blue” gavs ut 2010. Sedan dess har de släppt albumen ”The lion’s roar” (2012), ”Stay gold” (2014) och ”Ruins” (2018). Om ”Ruins” skrev DN:s musikkritiker Nils Hansson att albumet ”hör till det starkaste de har gjort”. För närvarande är First Aid Kit ute på världsturné. I mitten av mars spelade de i Malmö, Göteborg och Stockholm.

Skivrecension: First Aid Kits ”Ruins” tillhör det starkaste de gjort

När vi i början av den dag vi fått tilldelad oss med Johanna och Klara Söderberg har promenerat genom ett kallt och fuktigt Manchester till brunchstället/baren Trof i The Northern Quarter – helt bestämt stadens ”coola” kvarter – och beställt kaffe, te och för systrarna varsin frukost, frågar jag dem inte omedelbart om den där konserten på Kafé 44. I stället frågar jag om de har lärt sig hur man tar det lugnt, efter den utmattning som ledde till att de tvingades ta en paus mellan de två senaste albumen.

– Vi vill att lediga dagar ska vara lediga, säger Johanna Söderberg. Samtidigt är resandet också jobb. Vi tycker att det räcker att sitta på ett flyg hela dagen, utan att behöva göra intervjuer när vi kommer fram.

Hon och hennes syster sitter bredvid varandra i en stoppad skinnsoffa. En blond, en mörk, en i tweedkavaj, en i röd, hjärtmönstrad klänning, båda i vad som ser ut att vara samma röda läppstift.

– Folk fattar inte hur ansträngande det är att spela! Vi har gjort så förut, bara jobbat och jobbat och jobbat, inte varit lediga på månader. Vi mår så dåligt av det. Och i och med att giggen är större och biljetterna slutsålda blir det väldigt mycket mer press, säger Johanna Söderberg.

Johanna och Klara Söderberg är på plats i Manchester inför sina två konserter. ”Giggen är alltid roliga, dem kan man inte tröttna på. Det är allt runt omkring som kan bli mycket”, säger Johanna Söderberg. Foto: Eva Tedesjö

Den pressen har de talat om tidigare. Snart sagt varenda intervju de gjort i samband med ”Ruins”, deras bejublade fjärde album, har handlat om den – utmattningen som drabbade dem efter skivan ”Stay gold” med efterföljande turné. Den beryktade, orubbliga vägg som till slut stod framför dem. Och framför Klara Söderberg i synnerhet. Var det ingen omkring dem som såg att det oundvikligen var där det skulle sluta?

– Klara hade…

Johanna Söderberg rättar sig, lite ursäktande.

– Eller, vi hade breakdowns båda två.

– Men det tog lång tid innan jag sa något, fyller Klara Söderberg i.

Varför det?

– Jag tror inte att jag insåg allvaret i det. Jag förstod inte hur jag kunde känna så, när jag gjorde det jag hade drömt om hela livet. Det kändes fel att känna så.

Så Klara Söderberg försökte tänka bort känslan, försökte låta bli att visa den för sin omgivning. Det fungerade – tills det inte fungerade längre.

– Det kom som en chock för alla, medan jag kände, ”vadå, har ni inte sett det här som jag har känt hela tiden?”. Men jag hade ju aldrig uttryckt det, säger hon.

– Du ville inte göra mig ledsen, säger Johanna Söderberg.

När folk köpte cd-skivor kunde man tjäna pengar på annat än att turnera, nu måste man göra det hela tiden.

De har båda för vana att redovisa den andras känslor och tankar när de talar, fylla i varandras meningar på ett sätt som verkar vara lika delar syskonskap och medievana. Kanske gör Johanna det lite oftare för sin yngre syster än Klara för sin äldre.

– Vi glömmer bort att det är vi som är bossarna, vi har makten att bestämma över vårt eget schema, men ofta blir det så att vi följer order från andra. Det har blivit en så stor cirkus, med så många människor inblandade, att man tappar bort sig själv i det, säger Johanna Söderberg.

– Men nu låter det som att vi bara klagar…

Och det gör de ju faktiskt. De nogsamt utmejslade isstoder jag föreställt mig på förhand står inte att finna – i stället sitter två trötta, slitna, lite aviga systrar framför mig.

– Det är ett problem i sig att vi måste säga ”nu låter det som att vi bara klagar”, säger Klara Söderberg. Att man ska känna skuld för att man inte är nog tacksam, för att man inte orkar. Men det är svårt att vara musiker i dag. När folk köpte cd-skivor kunde man tjäna pengar på annat än att turnera, nu måste man göra det hela tiden. Man vill ju att det ska gå bra.

Läs mer: Tio artister som tvingats pausa på grund av utmattning

Att artister bränner ut sig är ett växande problem, och att de talar öppet om det allt vanligare. Avicii, Tove Styrke och Justin Bieber har alla tvingats pausa sina karriärer på grund av utmattning. Jag frågar om Johanna Söderberg faktiskt blev ledsen när Klara Söderberg inte orkade längre, när hon under 2015 års närmast oavbrutna turnerande äntligen sa ifrån.

– Ja. Jag hade kunnat hålla på längre. Jag mådde inte heller bra, jag behövde nog också en paus, men… Jag är en arbetshäst, jag kan fortsätta hur länge som helst. Men jag fick bara respektera att vi är olika, och att det var mitt fel, också. Jag har kanske inte varit så förstående inför dina problem, säger hon och tittar på sin tre år yngre syster.

– ”Svårigheter”, rättar Klara henne. Det säger min psykolog att jag ska säga i stället för ”problem”.

Vad är skillnaden?

– Jag vet inte riktigt. Men det känns lite bättre.

Johanna Söderberg på scen under spelningen i Manchester. Foto: Eva Tedesjö

Klara Söderberg stelnar till mitt i en mening, innan någon annan har förstått vad som försiggår, och väser. Introt till duons kanske allra mest kända låt, ”Emmylou” från genombrottsskivan ”The lion’s roar”, börjar spelas i den brittiskt brunmurriga baren där vi sitter.

– Jag tänkte att det här skulle hända, säger hon och fnissar panikslaget. Kan vi be dem att byta låt?

– De vet inte att det är vi, eller, frågar Johanna irriterat. Excuse me? This is our song, could you change it?

En anställd i smala jeans och t-shirt utbrister exalterat ”This is you guys?! No way!”, men försvinner snabbt för att gå dem till mötes. Jag konstaterar att de måste vara vana vid att sådant händer.

– Det är bara det att vi har hört den här så jävla många gånger, säger Klara Söderberg.

– Hade det varit någon obskyr b-sida hade det varit lite coolt, säger Johanna Söderberg. Men det händer att folk sätter på den här som en gest, för att vara snälla.

– Jag vill väl inte sitta och lyssna på mig själv, säger Klara Söderberg.

När låten äntligen går över i nästa – långt in i refrängen, ”I’ll be your Emmylou, and I’ll be your June…” – klappar de i händerna och ropar: ”Yaaay!”

Det gör de också när maten kort där efter kommer in. Johanna Söderberg berättar att hon håller på att starta ett Instagramkonto där hon lägger upp bilder när hon äter ägg Benedict, inspirerad av artistkollegan Lordes liknande konto för lökringar. I dag har hon beställt rätten med engelsk korv vid sidan av. ”I love sausage”, säger hon till servitören. ”That’s what she said”, mumlar Klara.

– Men jag tror inte ägg Benedict finns i Sverige, eller?

– Nej.

Jodå, det finns, säger jag. Och byter ämne. Fortfarande har jag inte frågat om den där konserten, den jag fick bevittna för tolv år sedan, när så mycket fortfarande låg framför de skönsjungande tonårssystrarna från Enskede.

First Aid Kit: ”Det finns en svärta i alla Leonard Cohens låtar”

Johanna och Klara Söderberg i logen innan spelningen. Pappa Benkt Söderberg är med – en gång var han gitarrist i Lolita Pop. Foto: Eva Tedesjö

Under två år bodde Klara Söderberg i Manchester. Hon flyttade dit för sin pojkvän, sedermera fästman, numera ex, som även han är musiker och som varit förband till First Aid Kit. I en förort till staden tillbringade hon den ledighet från bandet som hon så länge hade längtat efter.

– När vi tog en paus var det också för att ta en paus från varandra, säger hon. Det låter så enkelt, men det var bra för oss att förstå att vi kunde vara ifrån varandra. Att jag var en egen person.

– Här hade Klara en helt egen värld, där jag inte kände någon, säger Johanna Söderberg.

– Det var första gången som jag hade ett eget socialt liv sedan jag gick i skolan, konstaterar Klara Söderberg. Eftersom vi alltid är på turné har vi aldrig tid att bygga upp det där som andra har, vänskaper där man träffas regelbundet, håller koll på varandra. Man åker bort, kommer hem, och känner att man missat ännu en del av allas liv.

Ni måste offra mycket av de ”vanliga” liv ni skulle ha haft annars.

– Ja, eller… Det här är ju vårt liv, säger Johanna Söderberg.

– Det är väldigt lätt att romantisera ett ”vanligt” liv, säger Klara Söderberg, när det här är det enda liv vi känner till.

Men hur var det att ha ett vanligt liv här?

– Kul. Jättekul. Jag fick vara en vanlig person. Det område jag bodde i var ganska litet, alla kände varandra, och alla visste vem jag var, men… Det blev fort normalt. Ibland är det svårt, hemma i Stockholm, att träffa folk för första gången när de redan har en bild av en.

– Det har varit så ända sedan vi började, fyller Johanna Söderberg i. Konversationer vi har med människor blir ofta väldigt stela och krystade, som intervjuer. När folk blir fulla frågar de alltid: ”Hur är det att vara känd?”

Alla andra artister är så coola, och vi är de töntiga tjejerna som är så hurtiga och präktiga, typ.

Det är den ena frågan. Den andra är: ”Hur är Håkan Hellström?” I somras gästade de en av hans spelningar på Ullevi i Göteborg, och en av låtarna de spelade ihop, “Du fria”, släpptes sedan som singel. Sedan dess vill folk inte prata med systrarna om annat.

– Folk är besatta av honom. Alla är det. Det är väl inget fel med det, men… Den frågan har vi fått oproportionerligt många gånger, konstaterar Johanna Söderberg matt.

Ni tycker att ni har träffat coolare människor?

– Nej, gud, jag var så nervös innan vi skulle träffa honom, protesterar Klara Söderberg. Man är så jävla dum, men… Vi hade båda fått för oss att han inte tyckte att vi var bra.

– Han såg sur ut när vi spelade på Grammisgalan en gång, säger Johanna Söderberg. Eller, sur kanske är att ta i, men oengagerad. Jag tror ju alltid att alla tycker att vi är jättetöntiga och dåliga.

Men… Alla tycker ju att ni är bra.

– Men jag kan känna så när jag är bland andra artister, på Grammis, till exempel. Alla andra artister är så coola, och vi är de töntiga tjejerna som är så hurtiga och präktiga, typ.

– Ja, lite pretto, lägger Klara Söderberg till.

– Vi är de lite udda som alltid är på turné och aldrig umgås med andra musikertjejer. Så känner jag. Det är någon idé jag har om någon gemenskap som jag egentligen inte tror finns. Sitter du och svarar på mejl, Klara?

Klara Söderberg lägger ner mobilen och mumlar att hon faktiskt bara ville veta vad klockan var. Om en stund ska de ta en taxi till BBC:s högkvarter strax utanför stan, för att göra en intervju i radioprogrammet ”Radcliffe and Maconie” på BBC Radio 6 Music och förinspela en dj-session som ska sändas senare i vår. De har mejlat vilka låtar de vill spela upp, av artister som Laura Veirs, Lee Hazlewood och Lorde, på förhand. ”Här har vi varit många gånger”, ska Johanna Söderberg sucka i taxin. ”Vi har typ gjort allt förut.” När jag kommer att fråga om det känns tråkigt ska hon snabbt svara nej.

Konsertrecension: First Aid Kit hyllar Leonard Cohen på Dramaten

First Aid Kit på scen i Manchester. Foto: Eva Tedesjö

Nu, kvar i den folktomma baren, vill jag veta mer om den där känslan av utanförskap. Att de, trots unisona hyllningar i svensk och internationell media och otaliga fans över hela världen, inte känner sig coola.

– Det är extremt åt båda hållen, antingen är vi skit eller så är vi bäst i världen, säger Klara Söderberg. Jag känner ett väldigt lugn när vi står på scen, det vet jag att vi kan, det har vi gjort så många gånger.

– Då vet jag att vi är bäst, instämmer Johanna. Men allting runt omkring kan jag bli nervös och osäker för. Framför allt i Sverige.

Varför det?

– Jag får flashbacks till när jag gick i skolan och skulle hålla en presentation inför klassen, typ, säger Johanna Söderberg och fnissar förläget. Vi har jättemycket ångest inför vår spelning i Stockholm, för vad vi ska säga i mellansnacken. Utomlands kan man säga lite vad som helst, men i Stockholm…

Systrarna förställer sina röster, börjar prata pipigt och nervöst.

– ”Hej och välkomna till vår spelning, jag heter Johanna…”

– När man pratar engelska kan man gå in i en roll, slår Klara Söderberg fast.

– Man kan bli någon annan då, och det är så skönt. Jag är nog mer självsäker på engelska. Du också, Klara. När du bodde här kändes det som att du var någon annan. På ett bra sätt, säger Johanna Söderberg.

– ”På ett bra sätt”, upprepar Klara Söderberg. Sen kom jag tillbaka och blev mig själv igen…

Johanna Söderberg fnyser.

– Nej, men det var skönt för dig att få en frizon, frikopplad från bandet, från mig, och från mamma och pappa. Det var din första självständiga, vuxna period.

Vi var extremt lillgamla. Vi var emot allt som var ungdomligt.

Eller första gången Klara Söderberg fick vara ung, föreslår jag försiktigt. Hon nickar.

– Vi har pratat så mycket om det, och det är så klassiskt, att vi fick ”växa upp fort”... Men det var ju så, säger Johanna Söderberg. Klara & Johanna Söderberg Johanna Söderberg, född 1990, och Klara Söderberg, född 1993, är uppvuxna i Stockholmsförorten Enskede. Systrarnas pappa, Benkt Söderberg (tidigare Svensson), var under åttiotalet gitarrist i rockbandet Lolita Pop, och kombinerar nu yrket som lärare med arbetet med First Aid Kit Mamman, Anna Söderberg, är filmpedagog. Systrarna har också en 14-årig lillebror, Isak. Både Johanna och Klara bor i dag i Stockholm.

Jag säger att jag – utan övriga jämförelser mellan mig och First Aid Kit – kan känna igen mig i den historien. Att behöva anpassa sig snabbt till en vuxenvärld, samtidigt som vuxenvärlden mer än något annat är besatt av ungdom.

– Vi ville ju verkligen inte vara unga, säger Klara Söderberg. Vi ville vara så vuxna som möjligt.

Det känner jag också igen. Jag hinner bara forma munnen för att säga ordet innan Klara Söderberg skrattar till.

– Lite lillgamla, ja, jo.

– Vi var extremt lillgamla, säger Johanna Söderberg. Vi var emot allt som var ungdomligt. Jag kommer ihåg att vi pratade om det i intervjuer, att alla andra i vår ålder bara skrev om killar och smink och att gå ut…

– Vi fick också frågor om det hela tiden, varför vi skrev de låttexter vi skrev, säger Klara Söderberg. Men det kändes ju inte onaturligt då, även om jag nu kan se att det kanske var lite… speciellt.

Skivrecension: First Aid Kits ”The lion’s roar” bjuder på drömmusik

När vi ändå är inne på ämnet tar jag chansen och frågar om spelningen på Kafé 44 2007, den jag har så tydliga minnesbilder av.

Klara Söderberg säger dröjande att hon har ett vagt minne av att hon ”har stått på den scenen”, men att hon nog i så fall – för ovanlighetens skull – uppträdde själv. Johanna Söderberg hävdar bestämt att hon aldrig spelat där.

Jag har tydliga minnesbilder av en spelning som aldrig ägt rum.

”Det känns som att jag gjorde typ en låt. Men varför skulle jag gå upp på scen och spela en låt?”, frågar sig Klara Söderberg. Hon kan inte heller minnas vilken låt hon sjöng, och jag är vid det laget alltför generad över situationen för att kunna tänka efter.

Må vara att det inte är särskilt många låtar på det senaste albumet ”Ruins” som handlar om smink – det närmaste man kommer är kanske raden ”her eyes are a golden hue” ur låten ”Hem of her dress”, om en kvinna som har snott låtskrivarens man. Killar, däremot, skulle man nog kunna säga att hela skivan handlar om. Relationen med fästmannen, musikern i Manchester, tog slut och i spillrorna av den blev ”Ruins” till. Varenda låt kretsar, på ett eller annat sätt, kring hjärtesorg.

Klara Söderberg har en ny pojkvän nu, från Göteborg, som inte jobbar med musik. Ibland när hon pratar hörs spår av göteborgska i hennes stockholmsdialekt. Johanna Söderberg har i intervjuer under vintern viftat med en ringprydd hand och berättat om hur hon träffade sin fästman, ett fan som helt sonika lämnade ett kärleksbrev på scen under en spelning och som hon blev kär i så fort de snart därefter träffades.

First Aid Kit väntar i en soffa på BBC:s radio- och tv-komplex strax utanför Manchester, i en paus mellan två radioinslag. Foto: Eva Tedesjö

När vi lämnat baren, tagit taxin till BBC, och sitter i en soffa i ett väntrum utanför en radiostudio, berättar Johanna Söderberg att relationen precis tagit slut.

– Det är jobbigt att sjunga låtarna när de handlar om det, är det första hon säger om den saken.

– Men sånt är livet.

Det måste vara besvärligt att vara på turné mitt i en sån sak.

– Ja, men det är skönt också. Då kan jag fokusera på det i stället. Men det är jättesvårt. Vi var tillsammans i fem år.

– Det är jättesvårt, upprepar Klara Söderberg.

– Men jag vet inte vad som händer med det. Vi får väl se. Vi kanske hittar tillbaka till varandra. Det är svårt när jag är borta hela tiden, säger Johanna Söderberg.

Är ni vänner?

– Nej.

– Men det är så nytt, säger Klara Söderberg, som för att trösta sin syster eller förklara situationen för mig.

– Det var tre veckor sen. Vi har inte setts sedan dess. Jag gjorde slut på telefon, liksom, säger Johanna Söderberg.

Vi talar inte mer om den saken. Jag frågar hur det har känts att dra igång turnerandet igen efter den långa pausen, och får svaret från Johanna Söderberg:

– Man är lite matt. Men giggen är alltid roliga, dem kan man inte tröttna på. Det är allt runt omkring som kan bli mycket, särskilt som skivan precis har kommit ut. Det kommer nog att bli lugnare sen.

”Jag brukar tänka att sen får man skaffa barn, för då har man en ursäkt att inte turnera så mycket”, säger Johanna Söderberg om pressen i att ständigt vara på resande fot som artist. Foto: Eva Tedesjö

Hon tänker efter en stund.

– Å andra sidan tänker man alltid så, att vi någon gång ska komma till en punkt i våra karriärer där vi inte behöver jobba så hårt. Men det tar ju aldrig slut, det är alltid lika mycket. Jag brukar tänka att sen får man skaffa barn, för då har man en ursäkt att inte turnera så mycket.

Klara Söderberg har kokat te i radioväntrummets köksvrå och kommer tillbaka för att slå sig ner i en fåtölj bredvid sin syster. Jag upplyser henne om samtalsämnet och frågar, när jag får en djup suck till svar, om hon är trött på att höra om det.

– Nej, jag är trött på att tänka på hur man ska planera sitt liv, svarar hon.

– Det måste man ju, invänder Johanna Söderberg. Hon är den mer välstrukturerade av de två, utan tvekan, och redogör flera gånger för de många olika listor hon upprätthåller i sin telefon. En av dem, en förteckning över alla spelningar de någonsin haft, använder hon för att motbevisa mitt fabricerade, rodnadsframkallande minne av Kafé 44-spelningen.

Konsertrecension: First Aid Kit på Gröna Lund

En annan lista visar hon för mig under en taxiresa, när systrarna berättar om ett gemensamt fritidsintresse – ”escape rooms”, ett verklighetsbaserat spel där man med hjälp av ledtrådar och samarbete ska försöka bryta sig ut ur låsta rum på tid. De har löst nästan alla befintliga escape rooms i Stockholm, ”vi har typ fem kvar”, och enligt listan allt som allt klarat av 21 stycken. ”Jag har en idé om ett eget escape room, där man går igenom någons liv och kan förändra vad som händer genom de val man gör. Men jag vet inte hur man gör det”, säger Klara Söderberg.

– Det blir som det blir, man får se vad som händer, säger hon nu, i radions väntrum, ovillig att planera sitt liv så som systern.

– Ja, men jag sa att om vi inte orkar turnera så här mycket så får vi bli gravida så att vi har en ursäkt, säger Johanna Söderberg.

– Att man inte orkar kan också vara en ursäkt, invänder Klara Söderberg.

– Men vi vill ju det här! Vi är ju… Jag, i alla fall, är jättedriven. Det är du också, Klara, säger Johanna Söderberg.

Diskussionen är slut. De genomför först sina förinspelade påor och avor till den spellista de satt ihop till radiokanalen, felfritt, charmigt, med små berättelser om de låtar de spelar (”vår vän Sarah Klang kallar sig själv den ledsnaste tjejen i Sverige, men jag tror att det är vi”), väntar sedan snällt den timme det dröjer tills de släpps in i en annan studio för intervjun, där de berättar om sin relation till den skotska läsken Irn-Bru, om hur det var att spela ”Emmylou” för Emmylou Harris på Polarprisutdelningen 2015, och om hur de skriver låtar ihop. Johanna utnämner sig själv till ”chefredaktör för First Aid Kit”.

Johanna och Klara Söderberg gör en intervju med Mark Radcliffe i radioprogrammet ”Radcliffe and Maconie” på BBC Radio 6 Music. Foto: Eva Tedesjö

Under hela eftermiddagen sitter systrarnas kombinerade turnémanager och trummis, Scott Simpson, i väntrummet och justerar gästlistor, tar telefonsamtal och håller kontakt med konsertlokalen. Han har varit deras turnémanager nästan lika länge som de turnerat, men tvingades rycka in som trummis först under 2015, när den tidigare turnétrummisen slutade. Sedan blev han kvar. ”Du räddade oss”, säger Klara Söderberg varmt. ”Vissa tycker att det är konstigt, men jag tycker inte att det är konstigt”, säger han. ”Det föll sig helt enkelt så.”

När vi till slut lämnat BBC-komplexet och efter en minimal vilopaus på hotellet tagit oss till Albert Hall för soundcheck möter vi resten av bandet – Melvin Duffy, som spelar pedal steel guitar, och den nyaste medlemmen, Steve Moore, på keyboard och trombon. På plats är också systrarnas pappa, den före detta Lolita Pop-medlemmen Benkt Söderberg, som fungerar som deras ljudtekniker på turné och deras basist på skiva. Den första ep:n, ”Drunken trees”, och debutalbumet ”The big black and the blue” är det han som har producerat. Resten av familjen, systrarnas mamma Anna och lillebror Isak, skulle ha anlänt lagom till konserten men blir strandade i Köpenhamn till följd av snöoväder. Det gör både Klara och Johanna märkbart ledsna.

En stund senare sitter vi i logen. Bandet ska hinna äta och göra sig i ordning inför spelningen, och har kanske finkänsligt låtit antyda att de skulle vilja göra det i fred, men det är en sak till jag vill tala med First Aid Kit om.

För precis ett år sedan gav de, på internationella kvinnodagen 2017, ut låten ”You are the problem here”. ”Vi hade fått nog”, säger Klara Söderberg, som berättar att hon skrev den efter att ha läst om det uppmärksammade våldtäktsfallet på Stanforduniversitetet 2015. Låten har av förklarliga skäl fått än mer tyngd när de numera regelmässigt spelar den på sina konserter, med den bitande refrängen som kronan på verket: ”I hope you fucking suffer.”



– Man märker det i publiken också, kvinnorna reagerar väldigt starkt, säger Johanna Söderberg. Det är ovant för oss att vara så arga i en låt. Och när du håller ditt lilla tal efteråt, Klara...

– Jag vet aldrig var jag ska titta, säger Klara Söderberg. Jag tittar inte på någon.

– När jag tittar på männen i publiken när jag sjunger blir jag… Ja, det blir lite konstigt. Jag försöker att inte göra det, för att det kan uppfattas som väldigt obehagligt. Men det är inte som att vi riktar det mot männen i publiken heller. Det är inte så det funkar, säger Johanna Söderberg.

– Men det är väldigt speciellt att spela den på en festival, och veta att det kanske pågår en våldtäkt där, medan vi står och sjunger.

Läs mer: ”Jag vågade aldrig berätta – då kanske jag inte skulle få sjunga mer” Klara Söderbergs ”You are the problem here”-tal ”Den här låten kom till ur en känsla av vrede, ur en känsla av att vara väldigt, väldigt trötta på att vara rädda. Vi ville ställa frågor som inte ställs särskilt ofta. Vi ville fråga gärningsmännen: Hur kunde du göra det här mot en annan människa? Vad är det för fel på dig som gjorde att du trodde att det var okej? Vad är det för fel på vårt samhälle, som har lärt dig att bli upphetsad av det? Och som inte har lärt dig att inte fråga ett offer: ’vad hade du på dig’, ’hade du druckit’? Det är nämligen helt jävla irrelevant. Äntligen pratar vi om de här frågorna, och jag hoppas, kvinnor, att ni känner er stärkta av det här. Att ni vet att vi gör det här tillsammans. Och män, snälla, snälla, hjälp oss. Skratta inte åt era vänners sexistiska skämt eller kommentarer. Säg till dem: ’Vet du vad, det där är fan inte roligt, och det är inte okej’. Det är de små sakerna som leder till större saker. Och vi behöver förändra... Ja, förändra världen, helt enkelt. Kvinnor, jag hoppas att ni vet att vi älskar er. Vi är alla systrar.”

I höstas medverkade de i uppropet #närmusikentystnar, det som 2.192 kvinnor i den svenska musikbranschen skrev under och som publicerades i DN (17/11) i följderna av metoorörelsen och skådespelarnas vägvisande #tystnadtagning. Själva säger de att de varit förhållandevis förskonade från den typen av grova trakasserier som kvinnorna i #närmusikentystnar kunde vittna om. De har alltid kunnat skydda varandra. Vad betydde metoo för dem?

– Jättemycket, säger Johanna Söderberg. Det var väldigt chockerande eftersom det blev så direkt. Så påtagligt. Många av dem som det handlade om, både som offer och förövare, kände vi.

– Jag kände också att det fanns en stor styrka, och en stor kärlek, bland alla de här kvinnorna. Att vi fanns där för varandra, lyssnade, stöttade och trodde på varandra. Det var så jävla fint, fyller Klara Söderberg i.

– Vi var ute på promoturné då, och jag kommer ihåg att jag var så arg på alla manliga journalister vi fick prata med, säger Johanna Söderberg.

Ja, man var väldigt manskänslig under en period.

– Extremt!

– Ja, men det var ju också för att de var dumma i huvudet, muttrar Klara Söderberg.

Hon berättar om en journalist som skämtat med dem om hur han hade blivit ihop med sin tjej, en yngre vikarie på hans jobb, och hur han antytt att han lyckats övertalat henne. Om en annan journalist som kallat dem ”silly little girls”. ”Det är mycket äldre män som intervjuar oss överlag”, konstaterar Johanna Söderberg.

Det är speciellt att turnera med fyrtioåriga män, att vårt band inte är våra kompisar.

Ur samma skara kommer även en inte oansenlig del av First Aid Kits fans. Det finns en särskild sorts rockmän, countrymän och americanamän – inte sällan också musikkritikermän – som har tagit systrarna till sina hjärtan, kanske för att deras musik är så influerad av musiken rockmännen lyssnade på som unga. Ett, så att säga, tacksamt sätt att uppdatera sin musiksmak utan att behöva göra avkall på sin musiksmak.

– Men det har tagit lång tid för oss att få respekt. Vi kan fortfarande bli avfärdade som två unga kvinnor, och då är det inte riktigt… på riktigt, säger Klara Söderberg.

– Du ser ju, säger Johanna Söderberg och slår ut med handen i rummet, viftar mot Melvin, Steve, Scott och Benkt som sitter intill och äter kött. Vi har nästan bara män runtomkring oss hela tiden. Och så har det alltid varit.

Hur påverkar det er?

– Det är tråkigt, säger Johanna Söderberg. De vi jobbar med är fantastiska människor, de har väldigt bra attityd, och det är ju vi två som är högsta hönsen. Men det blir lite dude-igt, liksom.

Men det är ju som ni säger, ni har haft det så länge. Trivs ni med det?

– Vi är väl vana, säger Klara Söderberg.

– Jag kan inte säga att jag trivs med det, direkt. Det är speciellt att turnera med fyrtioåriga män, att vårt band inte är våra kompisar. Vi blir lite isolerade, säger Johanna Söderberg.

Samtidigt är First Aid Kits kompband – på alla affischer som pryder lokalen döpta till ”The rebel hearts” – så ödmjuka inför sina stjärnor att hälften skulle vara nog. Steve Moore, keyboardisten, beskriver systrarna som ”de roligaste jag någonsin turnerat med”. Melvin Duffy, pedal steel guitar-spelaren, säger andlöst: ”Det är himmelriket.”

Läs mer: First Aid Kit tillbaka där allt började – intervju från 2012

Klara Söderberg pratar i telefon med systrarnas lillebror Isak, medan Johanna Söderberg förbereder ombytet inför kvällens konsert, i logen på Albert Hall. Foto: Eva Tedesjö

Innan vi lämnar logen vill jag ställa en sista fråga. Efter en enda dag i systrarnas fotspår är DN:s fotograf Eva Tedesjö och jag fullkomligt utmattade av alla taxiresor, framträdanden och fans med signeringspennor och mobilkameror i händerna. Att få återvända hem känns som en välsignelse. Men Klara och Johanna Söderberg ska göra samma sak i morgon igen.

Att systrarna bokstavligt talat har växt upp på scen – att de varit First Aid Kit sedan de praktiskt taget gick på högstadiet – gör det det lättare att hantera det här livet, eller känns det stundtals kvävande?

De tänker länge, båda två.

– Det är så svårt att säga. Vi känner ju bara till det här, säger Klara Söderberg.

– Vi har ju aldrig någonsin haft ett vanligt jobb. Jag vet inte hur stressigt det här är jämfört med något annat. Men jag inser, när jag kommer hem från en turné, att det verkligen är påfrestande. Det påverkar ens psyke att ha ett gig i slutet av varje dag. Oavsett hur bekväm man är på scen, oavsett om man har växt upp med det, finns pressen där varje kväll, säger Johanna Söderberg, och lägger till:

– Man måste tycka att man är bäst i världen, samtidigt som man måste vara väldigt ödmjuk. Man blir nästan lite schizofren.

Hur då?

– Det står 3.000 personer i publiken varje kväll som har betalat för att se oss. Man är extremt utsatt på scen, man måste ha den inställningen för att det ska funka. Samtidigt som jag ibland kan känna: ”varför gillar folk oss, vi suger ju, vi är så tråkiga”. Det kan växla flera gånger om dagen.

Är ni oroliga för att det ska ta slut?

– Ja och nej, säger Klara Söderberg. Det finns ingen mening med att gå runt och tänka på det. Men när vi hade vår paus är det klart att vi tänkte: ”Kommer folk fortfarande att bry sig när vi kommer tillbaka?”

– ”Vår tid är över, det kommer att komma två nya systrar som alla älskar”, reciterar Johanna Söderberg ur sitt minne från den tiden.

– Men så blev det ju inte.

•••

– It’s a Monday night and you all look beautiful!

Klara Söderberg står på scen bredvid sin syster inför ett utsålt Albert Hall. Det strålar om dem. Låt efter låt går enligt plan, jublet när Klara Söderberg håller sitt beryktade tal efter ”You are the problem here” vet inga gränser, i publiken rinner tårar och alla får sjunga med i kören på ”Hem of her dress”. 1.900 personer står upp och applåderar när de sista tonerna i ”My silver lining” klingar ut och de går av scen.

Publiken på första raden kan varenda låtrad under konserten på Albert Hall i Manchester. Foto: Eva Tedesjö

Ändå är det inte det ögonblicket jag ska se framför mig senare, utan ett som skett tidigare under dagen, innan konsertlokalen fyllts av Manchesterbor och ölångor.

Under soundcheck närvarar en familj som Klara Söderberg umgicks med under sin tid i Manchester. De två små barnen hälsar hjärtögt på Johanna Söderberg, som de aldrig träffat förr, och får önska sina favoritlåtar eftersom de är för unga för att få gå på konserten på kvällen.

Barnen sitter raka i ryggarna på det ännu tomma golvet framför scen och sjunger med i varenda rad i ”My silver lining”, från skivan ”Stay gold”:

I hear a voice calling, calling out for me

These shackles I’ve made in an attempt to be free

Be it for reason, be it for love

I won’t take the easy road

Show me my silver lining

I try to keep on keeping on