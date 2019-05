Department vill bli en klimatpositiv festival

Läs alla artiklar fram till EU-valet.

Prova DN digitalt gratis fram till 27 maj.

Bakom årets Departmentfest står bland andra arrangörerna Calle Dernulf och Karl Törnros.

– Det här kommer bli årets bästa och största ravefestival med några av världens största artister inom house och techno, lovar Törnros.

Utöver musik från 14.00 - 03.00 i den kyrklika förbindelsehallen vid Skorstensgatan lyfter han fram målet att åstadkomma ett netto-positivt klimatfotavtryck.

– Vi vill visa hur utsläppen ser ut kring ett större arrangemang och göra fler arrangörer medvetna om de utmaningar vi står inför. Under festivalen kommer info om publikens och artisternas resor, all konsumtion, avfallet på plats och allt förarbetet samlas in för en analys av vilka utsläpp vi har orsakat, säger han.

När mängden är sammanräknad kommer den kompenseras till 100 procent plus ytterligare 10 procent till ett etablerat regnskogsprojekt i Indonesien.

– Det pågår ju skogsrejv och illegala fester hela sommaren, men det här är något annat och Stockholm stad förstår att det här är en viktig kulturyttring. Folk flyger långt för att uppleva det här utomlands – vilket får enorma miljökonsekvenser. Enbart till festerna på Ibiza flyger åtta miljoner människor varje år...

På plats under lördagen/söndagen finns artister som DJ Koze, Axel Boman, Bicep, Fatima Osman, Gerd Janson, Jeremy Olander, Maceo Plex, Molø, Paula Temple och Very Addictive på plats.

Om du varit i publiken vad hade du absolut inte misssat?

– Technostjärnan Sama från Palestina, hon kommer bli hur stor som helst. Svenska Adam Beyer. Och sydafrikanska housestjärnan Culoe De Song som aldrig varit i Sverige tidigare.

Efterfesten för Department pågår på Berns 03.00 – 05.00 på söndagsnatten.